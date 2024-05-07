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Интерес к предпринимательству в Чехии резко вырос
14 мая 2024
08:00
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Более 23 000 человек в Чехии решили открыть свое дело в первом квартале 2024 года. По данным Чешского кредитного бюро, число предпринимателей выросло на наибольшую величину с 2011 года с учетом тех, кто вышел из бизнеса.
«С начала года мы наблюдаем значительный интерес к предпринимательству. Это может быть связано с улучшением экономической ситуации», — говорит Вера Каменичкова, аналитик Czech Credit Bureau.
Наибольшее количество людей, более 4 000, открыли свое дело в Праге, за столицей следуют Среднечешский и Южноморавский края. Только в Карловарском крае было зафиксировано снижение.
Самый быстрый рост числа предпринимателей наблюдался в сфере информационно-коммуникационной деятельности, где на каждые 10 прекративших свою деятельность предпринимателей приходилось 37 новых.
По данным Чешского кредитного бюро, в апреле было объявлено 53 банкротства предприятий. В то же время было подано 98 заявлений о начале процедуры банкротства — больше всего с июня прошлого года.
Несмотря на то, что в апреле количество заявлений о банкротстве предприятий увеличилось, что обычно свидетельствует о росте числа банкротств в последующие месяцы, это далеко не тревожный рост, сказала Каменичкова.
По ее словам, крупнейшей компанией-банкротом стал поставщик колес и осей Walbo Railway, который, согласно последней опубликованной отчетности, оставался прибыльным до 2021 года, но имел большой долг.
Наибольшее количество людей, более 4 000, открыли свое дело в Праге, за столицей следуют Среднечешский и Южноморавский края. Только в Карловарском крае было зафиксировано снижение.
Самый быстрый рост числа предпринимателей наблюдался в сфере информационно-коммуникационной деятельности, где на каждые 10 прекративших свою деятельность предпринимателей приходилось 37 новых.
По данным Чешского кредитного бюро, в апреле было объявлено 53 банкротства предприятий. В то же время было подано 98 заявлений о начале процедуры банкротства — больше всего с июня прошлого года.
Несмотря на то, что в апреле количество заявлений о банкротстве предприятий увеличилось, что обычно свидетельствует о росте числа банкротств в последующие месяцы, это далеко не тревожный рост, сказала Каменичкова.
По ее словам, крупнейшей компанией-банкротом стал поставщик колес и осей Walbo Railway, который, согласно последней опубликованной отчетности, оставался прибыльным до 2021 года, но имел большой долг.
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