Интерес к предпринимательству в Чехии резко вырос

«С начала года мы наблюдаем значительный интерес к предпринимательству. Это может быть связано с улучшением экономической ситуации», — говорит Вера Каменичкова, аналитик Czech Credit Bureau.



Наибольшее количество людей, более 4 000, открыли свое дело в Праге, за столицей следуют Среднечешский и Южноморавский края. Только в Карловарском крае было зафиксировано снижение.



Самый быстрый рост числа предпринимателей наблюдался в сфере информационно-коммуникационной деятельности, где на каждые 10 прекративших свою деятельность предпринимателей приходилось 37 новых.



По данным Чешского кредитного бюро, в апреле было объявлено 53 банкротства предприятий. В то же время было подано 98 заявлений о начале процедуры банкротства — больше всего с июня прошлого года.



Несмотря на то, что в апреле количество заявлений о банкротстве предприятий увеличилось, что обычно свидетельствует о росте числа банкротств в последующие месяцы, это далеко не тревожный рост, сказала Каменичкова.



По ее словам, крупнейшей компанией-банкротом стал поставщик колес и осей Walbo Railway, который, согласно последней опубликованной отчетности, оставался прибыльным до 2021 года, но имел большой долг.