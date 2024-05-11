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Danone продает свой бизнес в России за бесценок

Новости 420on
20 мая 2024
10:30
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Известная французская молочная компания Danone завершила работу над соглашением о продаже своего бизнеса в России компании «Вамин Р». Согласно ранее достигнутой договоренности, Danone должна была получить 17,7 миллиарда рублей (4,5 миллиарда крон), что, по мнению экспертов, является незначительной суммой.
Компания Danone объявила о своем намерении покинуть Россию уже в октябре 2022 года, то есть спустя восемь месяцев после начала войны на Украине. Хотя изначально компания исключала возможность ухода с российского рынка, позже она заявила, что необходимые процедуры «затягиваются».

Переломный момент, как пишет агентство Unian, наступил в июле 2023 года, когда акции иностранных компаний в российском подразделении Danone перешли под временную администрацию Росимущества.

Племянник Кадырова

Главой «дочки» был назначен Якуб Закриев, племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, близкого соратника президента России Владимира Путина. Тогда это было сделано в ответ на антироссийские санкции Запада после вторжения российских войск в Украину.

Для Danone назначение Закриева означало, что вопросы продаж были запущены. Компания «Вамин Р», входящая в состав «Вамин Татарстан», которая принадлежит бизнесмену Минтимеру Мингазову, другу Закриева, согласилась заплатить 17,7 миллиарда рублей (4,5 миллиарда крон) за российский бизнес Danone, причем около 60 процентов этой суммы Danone получит в качестве доли в капитале, а 40 процентов пойдет на обслуживание долга российской части компании.

Эксперты говорят, что это незначительная сумма: российское подразделение Danone, имеющее 12 производственных предприятий и 8 000 сотрудников, является крупнейшей молочной компанией в России.

Согласно анализу Reuters, проведенному в марте, иностранные компании потеряли 107 миллиардов долларов из-за недополученной прибыли, уйдя из России.
бизнес Россия санкции

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