С 23 мая компании и ИП смогут подавать заявки на гранты для цифрового обучения сотрудников

Анастасия Князева 22 мая 2024 19:30 241

С четверга работодатели могут начать подавать заявки на получение взносов из Национального плана восстановления (NRP) на обучение сотрудников цифровым навыкам. На обучение сотрудника они могут получить 42 900 крон. Бюро труда может распределить между компаниями более 2,14 миллиарда крон из проекта DIGI до конца сентября следующего года. Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор бюро Даниэль Криштоф. Офис откроет прием заявок на участие во всем проекте 23 мая.