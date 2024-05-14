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С 23 мая компании и ИП смогут подавать заявки на гранты для цифрового обучения сотрудников
22 мая 2024
19:30
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С четверга работодатели могут начать подавать заявки на получение взносов из Национального плана восстановления (NRP) на обучение сотрудников цифровым навыкам. На обучение сотрудника они могут получить 42 900 крон. Бюро труда может распределить между компаниями более 2,14 миллиарда крон из проекта DIGI до конца сентября следующего года. Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор бюро Даниэль Криштоф. Офис откроет прием заявок на участие во всем проекте 23 мая.
«Цифровое приложение очень упрощенное. Мы запустили проект в пилотном режиме с апреля. Протестировали его на первых компаниях, и оно работает очень хорошо», — сказал Криштоф. В пилотном тестировании приняли участие 23 работодателя.
Получить поддержку на обучение своих сотрудников могут компании, некоммерческие или религиозные организации, а также местные органы власти и частные школы. Пособие также доступно индивидуальным предпринимателям. Подать заявку можно будет только онлайн на сайте https://www.uradprace.cz/app/npo-digi.
Работодатель находит курс или педагога для своих работников. Затем Центр занятости оплачивает расходы. Поддержка будет выплачиваться после завершения обучения и подачи необходимых документов. Крупные предприятия могут получить 20% от заявленных расходов, малые — 80%.
«Общая сумма, которую Бюро труда может предоставить работодателю в качестве взноса за одного обученного сотрудника, составляет 42 888,8 кроны», — говорится в сообщении Бюро.
Пособие можно получить на развитие цифровых навыков. Речь идет, например, о знаниях и задачах по эксплуатации, созданию и управлению программами или компьютерными сетями. Однако поддержка может быть использована и для базового компьютерного обучения, например, пожилых работников. Компании также могут готовить работников к работе с роботами, использованию автономных систем и искусственного интеллекта, то есть к так называемой индустрии 4.0. Предусмотрено и образование, где цифровые инструменты используются в качестве вспомогательного средства, например в бухгалтерском деле, говорится в сообщении.
Заинтересованные лица также могут воспользоваться электронным магазином с переподготовкой и обучением https://www.mpsv.cz/web/cz/jsem-v-kurzu. Для курсов, направленных на развитие цифровых навыков и подготовку к индустрии 4.0, бюро труда может выделить им до 50 000 крон из средств Национального плана восстановления. Планируется обучить около 100 000 человек в течение полутора лет. До сентября следующего года на эти цели выделено около 5 миллиардов крон. На данный момент использовано 415,3 миллиона крон, а на курсы записались 21 400 человек, объяснил Кристоф.
Получить поддержку на обучение своих сотрудников могут компании, некоммерческие или религиозные организации, а также местные органы власти и частные школы. Пособие также доступно индивидуальным предпринимателям. Подать заявку можно будет только онлайн на сайте https://www.uradprace.cz/app/npo-digi.
Работодатель находит курс или педагога для своих работников. Затем Центр занятости оплачивает расходы. Поддержка будет выплачиваться после завершения обучения и подачи необходимых документов. Крупные предприятия могут получить 20% от заявленных расходов, малые — 80%.
«Общая сумма, которую Бюро труда может предоставить работодателю в качестве взноса за одного обученного сотрудника, составляет 42 888,8 кроны», — говорится в сообщении Бюро.
Пособие можно получить на развитие цифровых навыков. Речь идет, например, о знаниях и задачах по эксплуатации, созданию и управлению программами или компьютерными сетями. Однако поддержка может быть использована и для базового компьютерного обучения, например, пожилых работников. Компании также могут готовить работников к работе с роботами, использованию автономных систем и искусственного интеллекта, то есть к так называемой индустрии 4.0. Предусмотрено и образование, где цифровые инструменты используются в качестве вспомогательного средства, например в бухгалтерском деле, говорится в сообщении.
Заинтересованные лица также могут воспользоваться электронным магазином с переподготовкой и обучением https://www.mpsv.cz/web/cz/jsem-v-kurzu. Для курсов, направленных на развитие цифровых навыков и подготовку к индустрии 4.0, бюро труда может выделить им до 50 000 крон из средств Национального плана восстановления. Планируется обучить около 100 000 человек в течение полутора лет. До сентября следующего года на эти цели выделено около 5 миллиардов крон. На данный момент использовано 415,3 миллиона крон, а на курсы записались 21 400 человек, объяснил Кристоф.
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