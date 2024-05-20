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Чешский миллиардер покупает королевскую почту Великобритании

Новости 420on
29 мая 2024
13:00
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Британская почта переходит в руки чешского миллиардера Даниэля Кржетинского. Сегодня утром он сделал обязывающее предложение о покупке акций IDS — компании, владеющей почтой. Руководство IDS поддержало поглощение, так что теперь сделка зависит только от одобрения британских властей.
«Royal Mail является частью ткани британского общества и была таковой на протяжении сотен лет. Группа EP высоко ценит историю и традиции Royal Mail, и я знаю, что владение этим бизнесом будет сопряжено с огромной ответственностью», — говорится в заявлении Кржетинского на Лондонской фондовой бирже, где он объявил о сделке.

Чешский бизнесмен уже владеет 27,6% акций IDS и является ее крупнейшим акционером. Остальные акции поделены между различными инвесторами, владеющими более мелкими долями: швейцарскому банку UBS принадлежит более шести процентов, а крупным американским инвестиционным фондам Vanguard и BlackRock — по два процента.

Кржетинский предлагает 3,7 фунта стерлингов за акцию IDS, что соответствует первоначальному необязывающему предложению, объявленному в середине мая. Утром перед открытием Лондонской фондовой биржи цена составляла 3,2 фунта стерлингов. Предложение оценивает всю компанию, то есть все 100 процентов акций, в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов (101 миллиард крон).

«Это крупнейшая инвестиция, когда-либо сделанная чешской компанией», — прокомментировал сделку Даниэль Частвай, представитель EP Group. Покупка еще должна быть одобрена британским правительством, которое теоретически может заблокировать ее из-за защиты критической инфраструктуры, и антимонопольным ведомством.

Предложение, опубликованное на сайте биржи, также включает в себя одобрение руководства IDS. «Совет директоров IDS считает, что предложение EP является справедливым и разумным, учитывая предстоящие неопределенности, и позволяет инвесторам получить стоимость со значительной премией», — заявил председатель совета директоров IDS Кит Уильямс.

Британская Королевская почта была основана Генрихом VIII в 1516 г. Сегодня она уже не принадлежит государству, но является долгосрочным убыточным предприятием, как и многие другие почтовые отделения, возникшие на базе бывших государственных монополий в других странах мира. Кржетинский делает ставку на то, что в эпоху электронной коммерции это перспективный бизнес, который будет получать прибыль от растущего спроса на доставку посылок.

«Мы впервые стали акционерами IDS четыре года назад, потому что увидели в компании потенциал стать одной из крупнейших почтовых логистических групп в Европе. Однако рынок IDS быстро развивается, и компании необходимо ускорить преобразования и инвестиции в модернизацию, чтобы не отстать от конкурентов», — говорит Кржетинский.

Помимо Royal Mail, в IDS также входит транснациональная компания по доставке посылок GLS. Кржетинский через свои другие компании также владеет миноритарной долей в голландской PostNL. Как рассказал SZ Byznys Роман Шильха, подготовивший приобретение британской почты в EP, амбиции Кржетинского заключаются в том, чтобы стать одним из трех крупнейших предприятий розничной логистики в Европе.

По словам представителей компании Častvaja, официальное предложение еще не объявлено, но оно должно соответствовать опубликованным обязательствам. По их словам, акции IDS будут куплены недавно созданной компанией EP UK Bidco Limited, в которой Кржетинскому через его компанию EP Corporate Group (EPCG) принадлежит 56 процентов плюс одна акция. Остальная часть принадлежит его давним союзникам из чехословацкой инвестиционной группы J&T.

Покупатели намерены оплатить покупку акций частично из собственного капитала — до 1,2 млрд фунтов стерлингов. На оставшуюся сумму они привлекли кредиты от BNP Paribas, Citibank, Société Générale и UniCredit.

Согласно рейтингу миллиардеров, Кршетинский является третьим самым богатым человеком в Чехии после Ренаты Келлнеровой и Карела Комарека. В последние годы он приблизился к ним обоим и сейчас наиболее активен в новых покупках. Журнал Forbes оценивает стоимость его состояния в 9,3 миллиарда долларов, Bloomberg — в 8,12 миллиарда долларов.
Чехия бизнес инвестиции почта Великобритания

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