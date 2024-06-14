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Не норма: Работников принуждают к самозанятости, потому что нанимать на контракт дороже
25 июня 2024
15:00
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Количество заявок на получение лицензий на самозанятость в этом году — самое большое за последнее десятилетие. Это связано с тем, что правительство изменило условия для людей, работающих по договору. С июля нанимать их будет сложнее и дороже для компаний, поскольку им придется чаще отчитываться о таких работниках перед социальной администрацией. Это также может означать, что судебные приставы могут обратить внимание на более низкие доходы этих людей.
В период с января по май более 36 000 человек открыли предпринимательскую деятельность, что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.
«Отчасти это может быть связано с изменениями в законодательстве, касающимися договоров на выполнение работ и договоров на осуществление деятельности, на основании которых компании могут отдавать предпочтение работе фрилансеров, а не контрактных работников», — сказала Вера Каменичкова, аналитик CRIF — Чешского кредитного бюро.
С июля работодатели должны сообщать в Чешское управление социального обеспечения обо всех договорах на выполнение работ, включая договоры на сумму до 10 000 крон, по которым не начисляются страховые взносы.
Работодатели наконец-то получили шестимесячную отсрочку до конца года для уплаты страховых взносов по договорам о выполнении работ.
Благодаря новому обязательству судебные приставы смогут, например, получить более полное представление о людях, попавших под взыскание и работающих по так называемым субподрядным договорам: тогда они смогут включить их в свои отчисления из заработной платы.
Палата налоговых консультантов предупредила, что лимит, с которого будут вычитаться суммы социального и медицинского страхования, будет снижен до 4 000 крон для всех договоров о выполнении работ.
С октября прошлого года так называемые контрактные работники имеют право на дополнительную оплату за работу в ночное время или в праздничные дни, а с января они могут брать отпуск на тех же условиях, что и работники.
Поскольку компаниям становится все труднее и дороже нанимать людей по контракту, эксперты рынка труда говорят, что можно ожидать, что некоторые из них прибегнут к некой квазисистеме и будут требовать самозанятость, что приведет к увеличению числа «предпринимателей».
«Отчасти это может быть связано с изменениями в законодательстве, касающимися договоров на выполнение работ и договоров на осуществление деятельности, на основании которых компании могут отдавать предпочтение работе фрилансеров, а не контрактных работников», — сказала Вера Каменичкова, аналитик CRIF — Чешского кредитного бюро.
С июля работодатели должны сообщать в Чешское управление социального обеспечения обо всех договорах на выполнение работ, включая договоры на сумму до 10 000 крон, по которым не начисляются страховые взносы.
Работодатели наконец-то получили шестимесячную отсрочку до конца года для уплаты страховых взносов по договорам о выполнении работ.
Благодаря новому обязательству судебные приставы смогут, например, получить более полное представление о людях, попавших под взыскание и работающих по так называемым субподрядным договорам: тогда они смогут включить их в свои отчисления из заработной платы.
Палата налоговых консультантов предупредила, что лимит, с которого будут вычитаться суммы социального и медицинского страхования, будет снижен до 4 000 крон для всех договоров о выполнении работ.
С октября прошлого года так называемые контрактные работники имеют право на дополнительную оплату за работу в ночное время или в праздничные дни, а с января они могут брать отпуск на тех же условиях, что и работники.
Поскольку компаниям становится все труднее и дороже нанимать людей по контракту, эксперты рынка труда говорят, что можно ожидать, что некоторые из них прибегнут к некой квазисистеме и будут требовать самозанятость, что приведет к увеличению числа «предпринимателей».
Некоммерческая организация Člověk v tísni ранее предупреждала, что некоторые компании начали заставлять людей открывать самозанятость из-за законодательных изменений в трудовых соглашениях.
«К нам обратилась клиентка, которая рассказала, что агентство по трудоустройству прислало ей письмо. В нем она прочла, что либо будет работать по договору только до базового лимита, либо ей следует перейти на самозанятость», — описал один из таких случаев Даниэль Хуле от имени организации.
Затем Торговая палата опубликовала результаты опроса, показавшего, что большинство работодателей сократили число работников с такими контрактами в ответ на изменения в законодательстве. По их словам, чаще всего они перераспределяли работу между другими сотрудниками, нанимали самозанятых людей или переводили договоры на неполный или полный рабочий день.
В настоящее время 1,92 миллиона человек зарегистрированы в качестве предпринимателей. Последний раз их число значительно сократилось в прошлом году в связи с введением обязательных ящиков данных, что вынудило большинство уже не работающих предпринимателей закрыться, чтобы избежать этой обязанности.
В этом году сокращение числа самозанятых гораздо более умеренное. К маю 38 654 из них закрыли свой бизнес, что на 199 000 меньше, чем в прошлом году.
Что касается секторов, в которых растет самозанятость, то наибольший рост числа новых предпринимателей в этом году произошел в сфере образования — примерно на половину. В секторе управления недвижимостью прибавилась треть, а в сфере транспорта и хранения — четверть людей.
«В долгосрочной перспективе самым крупным сегментом с точки зрения количества физических лиц — предпринимателей в Чешской Республике является сектор торговли, насчитывающий 364 000 предпринимателей, за которым следует профессиональная, научная и техническая деятельность с 287 000 предпринимателей», — добавил аналитик.
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