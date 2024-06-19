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Еще одно новшество: с июля работодатели должны сообщать обо всех контрактных работниках
1 июля 2024
19:30
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С июля административные правила для работодателей, у которых работники работают по договору о выполнении работ, станут более строгими. Узнайте, что именно и как изменится.
1 июля вступает в силу очередная волна изменений в правилах для «контрактников» в рамках поправок к Трудовому кодексу. Однако на этот раз изменения касаются только DPP, то есть тех, кто работает по договору о выполнении работ. Изменения являются частью пакета поправок, направленных на усиление защиты контрактных работников, предоставление им больших прав и улучшение регистрации всех работников.
Работодатели, нанимающие контрактных работников, теперь обязаны уведомлять об этом. Это означает, что до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором они наняли работника по временному контракту, они должны представить данные об этих работниках в районное управление социального обеспечения по установленной форме.
Проще говоря, например, о работе, выполненной в июле, работодатель должен сообщить в окружное управление социального обеспечения до 20 августа. И это касается всех их сотрудников.
Все сотрудники, работающие на DPP, должны встать на страховой учет
До сих пор работодатели должны были регистрировать для управления только тех сотрудников, чей брутто-заработок превышал 10 000 крон. То есть тех, кто имел право на участие в страховании. Теперь, однако, обязанность оформления распространяется на всех без исключения.
«Начиная с июля работодатели будут ежемесячно отправлять данные обо всех сотрудниках, работающих по договору о выполнении работ, в установленной форме», — говорит Анна Кеворкян, генеральный директор портала о работе JenPráce.cz.
Отчет DPP должен будет включать такие данные, как имя и фамилия, номер рождения, дата трудоустройства, сумма заработка, даже если это всего несколько сотен крон или работник ничего не заработал в том месяце.
Работодатели, нанимающие контрактных работников, теперь обязаны уведомлять об этом. Это означает, что до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором они наняли работника по временному контракту, они должны представить данные об этих работниках в районное управление социального обеспечения по установленной форме.
Проще говоря, например, о работе, выполненной в июле, работодатель должен сообщить в окружное управление социального обеспечения до 20 августа. И это касается всех их сотрудников.
Все сотрудники, работающие на DPP, должны встать на страховой учет
До сих пор работодатели должны были регистрировать для управления только тех сотрудников, чей брутто-заработок превышал 10 000 крон. То есть тех, кто имел право на участие в страховании. Теперь, однако, обязанность оформления распространяется на всех без исключения.
«Начиная с июля работодатели будут ежемесячно отправлять данные обо всех сотрудниках, работающих по договору о выполнении работ, в установленной форме», — говорит Анна Кеворкян, генеральный директор портала о работе JenPráce.cz.
Отчет DPP должен будет включать такие данные, как имя и фамилия, номер рождения, дата трудоустройства, сумма заработка, даже если это всего несколько сотен крон или работник ничего не заработал в том месяце.
Разница между DPP, DPČ и HPP
- Договор на выполнение работы (Dohoda o provedení práce, DPP) — ограничен максимум 300 часами в год, подходит в основном для срочной и сезонной работы.
- Договор на трудовую деятельность (DPČ) — можно работать не более 20 часов в неделю, подходит в основном для регулярной мелкой работы.
- Основной трудовой договор (Hlavní pracovní poměr, HPP)- обычно предполагает работу 40 часов в неделю, с минимум 160 часами оплачиваемого отпуска в год, он предназначен для долгосрочной работы с большей безопасностью и более высоким доходом. Социальное обеспечение и медицинское страхование всегда выплачиваются из заработка, причем большую часть оплачивает работодатель.
Первый крайний срок подачи этой информации — 20 августа. Работодатели будут отправлять декларацию в Службу социального страхования (ČSSZ) в электронном виде, либо через электронный портал ČSSZ, либо через предложение данных из программного обеспечения для расчета заработной платы. Сотрудникам, уже зарегистрировавшимся на портале, не нужно будет заново регистрироваться.
«Та же самая форма будет использоваться для внесения любых исправлений в данные, содержащиеся в первоначально отправленной форме», — говорит Габриэла Иванко из Mazars.
Работодатели должны зарегистрироваться в ČSSZ
Все работодатели, которые до сих пор нанимали только временных работников, не зарабатывающих достаточно денег, чтобы страховые взносы вычитались из их зарплаты, также должны будут зарегистрироваться. У этих работодателей есть время до 30 июля, чтобы зарегистрироваться в качестве работодателя в Чешском управлении социального обеспечения. После этого им будет присвоен переменный символ.
Изменения в DPP с января 2024 года
Июльские изменения являются частью более широкого пакета, часть которого уже вступила в силу с января этого года. С января почасовая оплата труда не должна быть ниже минимальной почасовой оплаты за этот период. Таким образом, в 2024 году временные работники не должны зарабатывать меньше 112,5 кроны в час.
Отдельные группы работников, например беременные женщины или те, кто ухаживает за ребенком, получат возможность подать заявление на дистанционную работу. Работодатели также будут обязаны покрывать расходы на дистанционную работу. Работодатель также может отказать в просьбе, но должен обосновать свое решение.
Работники, работающие по контракту, теперь также имеют право на оплату отпуска, если они работают не менее 80 часов в течение года и контракт длится не менее четырех недель непрерывно. Это происходит даже в том случае, если у работника есть несколько договоров или комбинация договоров со срочным контрактом. Работодатель обязан компенсировать неиспользованный отпуск. Дальнейшие изменения произойдут 1 января 2025 года.
Как может быть нанят временный работник
Временный работник может работать по договору о выполнении работы (DPP), договору о трудовой деятельности (DPČ) или даже по трудовому договору, например, по договору на неполный рабочий день или срочному договору. Временный работник также может стать индивидуальным предпринимателем.
Изменения в отчислениях и отчетности в ČSSZ
С 01.07.2024 работодатели должны выполнять следующие обязательства, основанные на поправке к Закону о страховании на случай болезни:
— Зарегистрироваться в реестре работодателей в ČSSZ, даже если они нанимают только работников по временному трудовому договору, которые не были застрахованы по болезни. Они также должны сообщать администрации о поступлении таких работников и вести их учет.
— Оценивать по новым правилам, покрывается ли работник страхованием на случай болезни. До 30 июня 2024 года лимит составлял ежемесячный доход работника в размере 10 000 крон от всех договоров на выполнение работы с одним и тем же работодателем. С июля лимит составляет 25% от средней заработной платы (округленной до ближайших 500 крон), если речь идет о DPP с тем же работодателем. На 2024 год это 10 500 чешских крон (25% от 43 997).
— Новым будет ограничение в 40% от средней заработной платы для (17 500 крон на 2024 год) «контрактного труда» работника, который работает у нескольких работодателей. Таким образом, размер дохода от временной работы у других работодателей также будет определять размер уплаты взносов. Поэтому компаниям стоит следить за этим, чтобы понять, придется ли им платить взносы за «контрактных работников».
Право на отпуск
Согласно Трудовому кодексу, сотрудники, работающие на временной основе или неполный рабочий день, имеют право на отпуск с 01.01.2024, если они отработали у своего работодателя не менее 80 часов в соответствующем календарном году. За каждые 80 часов они имеют право на отпускные. Однако они могут отработать максимум 300 часов в год, что соответствует 24 часам оплачиваемого отпуска.
В период отпуска работник имеет право на компенсацию заработной платы, равную его среднему заработку. Если его договор расторгается до того, как он отгулял отпуск, работодатель обязан компенсировать неиспользованный отпуск.
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