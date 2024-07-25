Окно возможностей для начинающих фермеров открыто. На их поддержку направят более 6 миллиардов крон

«Преимущество при распределении субсидий будет предоставлено фермерам, обрабатывающим от 150 до 2 500 гектаров полей. Малые и семейные фермы также получат большее предпочтение», — сказал Выборный. Он отметил, что министерство будет проверять, не является ли ферма частью группы из нескольких взаимосвязанных предприятий.



Большую часть средств — 3 миллиарда крон — министерство направит на инвестиции в сельскохозяйственные предприятия. Субсидии фермерам будут покрывать до 40% понесенных затрат, а для молодых и органических фермеров министерство выделило еще 10%. «Это шанс поддержать фермеров и животноводов в приобретении нового оборудования и переходе на принципы высокоточного земледелия», — сказал министр.



Понятие «точное земледелие» подразумевает использование спутниковой навигации, оснащение механизации различными датчиками или роботами, работающими в поле без непосредственного контроля фермера.



Министерство сельского хозяйства выделяет 2,2 миллиарда крон на инвестиции в переработку сельскохозяйственной продукции. По словам Выборныго, цель состоит в том, чтобы сократить производственную цепочку. «В идеале фермер должен иметь возможность перерабатывать продукцию, а еще лучше — предлагать ее в собственном магазине», — сказал Выборный. Субсидии опять же в основном предназначены для молодых и средних предприятий, в то время как крупные компании могут подать заявку, если их проект способствует смягчению последствий изменения климата.



Существуют ограничения на инвестиции в сельскохозяйственные угодья и переработку сельскохозяйственной продукции. Фермер может получить максимум 30 миллионов крон на один проект и максимум 200 миллионов крон на весь программный период, то есть до 2027 года.



Министерство также хочет поддержать лесное хозяйство и преодоление бедствия, вызванного короедом, выделив более 130 миллионов крон. Любой лесовод, включая государственные предприятия, может подать заявку на инвестиции в восстановление пострадавших территорий и получить до 100% на восстановление леса после пожара, засухи, мороза, повреждения вредителями или ветра.



По словам Выборного, поддержка молодых фермеров также очень важна. Фермеры в возрасте от 18 до 40 лет получат 708 миллионов крон в качестве помощи, чтобы им было легче начать свое дело. «Мы уже давно боремся со сменой поколений. Мы пытаемся привлечь молодых людей в среду, которая будет интересной и вдохновляющей», — сказал министр. Теперь считается, что начало фермерской деятельности приходится на пять лет, а не на два года с момента начала бизнеса.



Министерство инвестирует 130 миллионов крон на внедрение инноваций в практику и выделит более 100 миллионов крон на проекты, способствующие внедрению значительно улучшенных методов или технологий.



С 8 по 29 октября фермеры могут отправлять заявки на получение субсидий через портал для фермеров. Выборный добавил, что для некоторых субсидий были упрощены или отменены некоторые критерии, а также сокращено администрирование. Если фермеры быстро одобрят свои заявки и подготовят разрешения на строительство, они получат деньги на реализацию своих проектов в конце этого года. Однако часть субсидий все же будет выплачена в течение следующих двух лет.