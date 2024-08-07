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Чешский стартап оцифровывает строительную отрасль. После двух лет инвестиций он был продан
17 августа 2024
13:00
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Основатель стартапа DTS Милан Моравец ухватился за новую тенденцию в отрасли. Спустя пять лет после основания компания практически вышла из бизнеса, а чешские фонды получили прибыль.
Прежде чем Милан Моравец начал создавать свой собственный стартап, он долгое время работал в строительной отрасли. Благодаря этому он имел непосредственное представление о том, как отрасль постепенно переживает волну цифровизации в сочетании с новыми стандартами проектирования. Он увидел возможность и основал компанию DTS. Два года назад он получил первые инвестиции, а теперь компания объявила о своей продаже, в которой также участвуют первоначальные инвесторы — Czech Founders VC, Depo Ventures и StartGuide VC. Вот краткое описание основных моментов.
Вышедший стартап: DTS (Digital Transformation Systems)
Кто был инвестором: Czech Founders VC, Depo Ventures и StartGuide VC
Сколько инвестиций получила компания DTS: в 2022 году она закрыла финансирование в размере четырнадцати миллионов крон: 250 тысяч евро вложила компания Czech Founders VC, по сто тысяч евро — Depo Ventures и StartGuide VC и другие инвесторы-ангелы.
Кто покупает: чешская компания VDT Technology, которая работает в строительном и промышленном секторах. С помощью приобретения она надеется укрепиться в области планирования зданий и инфраструктуры с помощью так называемого метода BIM, который должен сделать подготовку, проектирование и реализацию строительных проектов более эффективными и прозрачными.
За сколько она была продана: Ни одна из сторон не стала комментировать этот вопрос. Однако, учитывая размер обеих компаний, CzechCrunch считает, что это не будет значительной суммой в контексте рынка стартапов. Согласно официальной отчетности, оборот VDT Technology в 2022 году составил 34 миллиона, а прибыль — 2,6 миллиона (более свежие данные недоступны). Для сравнения, DTS в 2023 году получила оборот в 8,8 миллиона (10,7 миллиона годом ранее) и прибыль в 1,8 миллиона (2,4 миллиона годом ранее).
Чем занимается DTS: Платформа для оцифровки зданий с помощью BIM. DTS предлагает дизайн, решения и интеграцию программных платформ, с которыми уже работают проектировщики или строители, начиная с этапа предварительного проектирования и заканчивая эксплуатацией и обслуживанием. Компания DTS смогла распространить свой продукт по управлению неграфической информацией BIM и услуги по оцифровке зданий из Чешской Республики в Германию, Швецию, Польшу и Словакию. Его используют государственные и частные заказчики, такие как Valbek, Prague Water Management Company, GasNet, Elektrizace železnic Praha и Sweco.
Кто основатель: Милан Моравец, который руководил международной консалтинговой фирмой по управлению водными ресурсами с двумя сотнями сотрудников и оборотом в сотни миллионов крон. На этой должности он отвечал за внедрение инноваций и следил за ходом цифровизации отрасли в Европе из первых рядов. В конце концов он решил заняться собственным стартапом, который сейчас продал.
Мнение инвесторов: «Мы рады, что у DTS появился новый стратегический партнер, а также тому, что продукт BIM Manager теперь используется клиентами на пяти рынках. Для нас и для основателя Милана Моравца это означает завершение очередной главы, и я верю, что она будет успешной для обеих сторон», — комментирует Вацлав Павлечка из Czech Founders VC, для которого это первый выход стартапа.
«На данный момент мы не спешим с выходом, для этого еще слишком рано. Однако я хотел бы сказать, что от разумного предложения мы не откажемся, особенно в сегодняшних условиях», — добавляет Петр Шима, основатель и генеральный партнер Depo Ventures.
Вышедший стартап: DTS (Digital Transformation Systems)
Кто был инвестором: Czech Founders VC, Depo Ventures и StartGuide VC
Сколько инвестиций получила компания DTS: в 2022 году она закрыла финансирование в размере четырнадцати миллионов крон: 250 тысяч евро вложила компания Czech Founders VC, по сто тысяч евро — Depo Ventures и StartGuide VC и другие инвесторы-ангелы.
Кто покупает: чешская компания VDT Technology, которая работает в строительном и промышленном секторах. С помощью приобретения она надеется укрепиться в области планирования зданий и инфраструктуры с помощью так называемого метода BIM, который должен сделать подготовку, проектирование и реализацию строительных проектов более эффективными и прозрачными.
За сколько она была продана: Ни одна из сторон не стала комментировать этот вопрос. Однако, учитывая размер обеих компаний, CzechCrunch считает, что это не будет значительной суммой в контексте рынка стартапов. Согласно официальной отчетности, оборот VDT Technology в 2022 году составил 34 миллиона, а прибыль — 2,6 миллиона (более свежие данные недоступны). Для сравнения, DTS в 2023 году получила оборот в 8,8 миллиона (10,7 миллиона годом ранее) и прибыль в 1,8 миллиона (2,4 миллиона годом ранее).
Чем занимается DTS: Платформа для оцифровки зданий с помощью BIM. DTS предлагает дизайн, решения и интеграцию программных платформ, с которыми уже работают проектировщики или строители, начиная с этапа предварительного проектирования и заканчивая эксплуатацией и обслуживанием. Компания DTS смогла распространить свой продукт по управлению неграфической информацией BIM и услуги по оцифровке зданий из Чешской Республики в Германию, Швецию, Польшу и Словакию. Его используют государственные и частные заказчики, такие как Valbek, Prague Water Management Company, GasNet, Elektrizace železnic Praha и Sweco.
Кто основатель: Милан Моравец, который руководил международной консалтинговой фирмой по управлению водными ресурсами с двумя сотнями сотрудников и оборотом в сотни миллионов крон. На этой должности он отвечал за внедрение инноваций и следил за ходом цифровизации отрасли в Европе из первых рядов. В конце концов он решил заняться собственным стартапом, который сейчас продал.
Мнение инвесторов: «Мы рады, что у DTS появился новый стратегический партнер, а также тому, что продукт BIM Manager теперь используется клиентами на пяти рынках. Для нас и для основателя Милана Моравца это означает завершение очередной главы, и я верю, что она будет успешной для обеих сторон», — комментирует Вацлав Павлечка из Czech Founders VC, для которого это первый выход стартапа.
«На данный момент мы не спешим с выходом, для этого еще слишком рано. Однако я хотел бы сказать, что от разумного предложения мы не откажемся, особенно в сегодняшних условиях», — добавляет Петр Шима, основатель и генеральный партнер Depo Ventures.
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