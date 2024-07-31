Чешский миллиардер хочет получить контрольный пакет акций Словацких электростанций

Об этом рассказал Даниэль Частвай, пресс-секретарь холдинговой компании.



Slovenské elektrárny — крупнейший производитель электроэнергии в Словакии, в портфель которого входят местные атомные электростанции. «Еще одна треть, которая сейчас принадлежит итальянской компании Enel, может быть выкуплена в соответствии с ранее заключенными соглашениями, и мы намерены это сделать», — сказал Частвай в интервью ČTK. По его словам, цена и дата завершения сделки пока не могут быть названы. Однако, по словам источников CTK, переговоры между EPH и итальянской компанией продолжаются, и сделка может быть завершена в течение нескольких месяцев.



Завершив сделку, EPH получит контрольный пакет акций словацкой компании. В настоящее время, помимо итальянского концерна, Slovenské elektrárny принадлежит также словацкому государству, которое владеет оставшейся третью акций компании.



Дальнейшие инвестиции в энергетический сектор EPCG планирует осуществить в Германии, где она работает в основном через другую дочернюю группу, EP Energy Transition. «Преобразование бывших угольных активов уже началось, мы постоянно закрываем угольные блоки и инвестируем в строительство новых возобновляемых или низкоэмиссионных источников», — говорит Частвай.



Крупное приобретение ожидает и медиа-подразделение EPCG, которое группа контролирует под названием Czech Media Invest (CMI). Последняя в прошлом году приобрела второго по величине французского издателя Editis. Несколько дней назад издательство объявило о том, что вступило в эксклюзивные переговоры о приобретении полной доли в Delcour, издательстве, специализирующемся в основном на комиксах.

По словам представителей группы, слияние станет важным стратегическим шагом для издательства. «Editis укрепит свои позиции в высокопотенциальном сегменте комиксов на французском издательском рынке. Delcourt получит поддержку сильной и диверсифицированной издательской группы для своего дальнейшего развития», — говорится в сообщении группы. Компании пока не раскрывают подробности сделки.



Editis — ведущая издательская группа Франции с 56 издательствами. Средний чистый оборот Delcourt Group составляет около 105 миллионов евро (примерно 2,65 миллиарда чешских крон), ежегодно издается около 700 новых наименований.



Корпоративная группа EP была создана в 2020 году, с тех пор в ней сосредоточены стратегические активы Даниэля Кржетинского и его команды менеджеров. К ним относятся энергетический и промышленный холдинг (EPH), в который входят более 70 компаний по всей Европе, и созданная в прошлом году EP Energy Transintion, преобразованная из немецкой группы LEAG. Помимо энергетической части, в EPCG входят, например, медиагруппа CMI и EC Investments. В EPCG Кржетинскому принадлежит 89,3 процента акций, а остальные 10,7 процента — управляющей группе EPH. EPH была зарегистрирована в торговом реестре 15 лет назад, 10 августа 2009 года.