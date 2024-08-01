Ищете временных сотрудников в Чехии? Не пользуйтесь этими порталами — они обманывают

Поиск временных сотрудников может обойтись компаниям недешево. Несколько интернет-порталов заманивают пользователей бесплатным размещением предложений, но потом счет доходит до нескольких тысяч крон. За такими серверами, как Nejlepšíbrigády. cz или Abecedapráce. cz, стоит одна организация — 123jobs Media s. r. o.



Ондржей П., который пытался найти временных работников для своей компании, не раздумывая воспользовался услугами сервиса, когда увидел в поисковой системе Google предложение о бесплатной публикации объявления.



Ни разу в процессе размещения объявления ему не сообщили, что за публикацию объявления придется заплатить. Ему лишь сообщили о необходимости ознакомиться с общими положениями и условиями, которые — как и большинство людей — он не стал читать и просто пропустил.



Затем он был удивлен, получив счет на 3990 чешских крон за публикацию одного объявления. Бизнес компании 123jobs Media, s. r. o. напоминает хорошо расставленную ловушку для предпринимателей. В общих положениях и условиях вы прочтете, что публикация объявления бесплатна только для четко указанных пользователей, все остальные должны платить.



«Бесплатная реклама предназначена исключительно для физических лиц-предпринимателей (самозанятых), некоммерческих организаций и образовательных учреждений. Для всех остальных субъектов реклама является платной», — говорится в условиях и положениях сайта Nejlepšíbrigády. cz.



Однако даже в общих условиях вы не найдете цен, чтобы ознакомиться с прайс-листом, нужно перейти к другому документу. Цены на рекламу могут быть еще выше, неограниченная реклама на год стоит 42 990 крон.



Однако при размещении рекламы об этом ничего не говорится, что, по мнению экспертов, явно неправильно. «В целом, платные услуги в Интернете должны быть заметно обозначены, что они платные. Если рассматривать другие факты, то все будет зависеть от того, являются ли отношения деловыми или потребительскими. Если информация о том, что услуга платная, скрыта в правилах и условиях, это может быть неожиданным соглашением, которое не будет принято во внимание», — сказала Каролина Валоухова, руководитель службы юридических консультаций dTest.



Однако загвоздка в том, что в данном случае речь идет о взаимоотношениях между предпринимателями, поэтому потребительские нормы не применяются. «Однако предприниматель также должен быть надлежащим образом проинформирован о том, что это платная реклама. В этом случае может возникнуть недобросовестная конкуренция, в частности, мы считаем, что реклама может вводить в заблуждение», — добавила Валоухова.



Подобная практика используется и на других серверах вакансий, управляемых 123jobs Media, s. r. o.. Помимо сервера Nejlepšíbrigády. cz, существуют также Abecedapráce. cz, 123jobs. cz и Personalistka. cz.



Если вы, как представитель компании, разместите объявление на данном сервере, то вскоре получите звонок с требованием оплатить счет. В случае неуплаты давление усиливается предсудебным требованием.



Жалоб становится все больше. В dTest уже поступило несколько жалоб на 123jobs. cz, но организация не рассматривает их, поскольку это не споры обычных потребителей. То же самое можно сказать и о Чешской торговой инспекции (ČOI), которая также зарегистрировала десятки жалоб на компанию. Однако она не может их рассмотреть, поскольку инспекция не занимается отношениями между предприятиями, а только между обычными потребителями и предприятиями.



В итоге такие споры всегда должен разрешать суд, за которым остается последнее слово в споре. Однако большинство компаний, которые были обмануты, скорее всего, не сочтут нужным обращаться в суд из-за нескольких тысяч крон и предпочтут заплатить. В конце концов, 123jobs Media, s. r. o. работает в Чехии с 2016 года.



«Ни один пользователь логически не ожидает, что на последнем этапе размещения объявления, которое представлено ему только в виде ссылки на условия, должно произойти столь существенное изменение и исключение ранее предлагаемой возможности заказа бесплатной рекламы. На мой взгляд, это также является удивительным соглашением в смысле статьи 1753 Закона № 89/2012 Гражданского кодекса», — сказала адвокат Паулина Фохлерова (Pavlína Fochlerová).



Она подчеркнула, что при таких обстоятельствах, по ее мнению, «оператор портала вакансий не имеет права на вознаграждение в отношении пользователя, поскольку положение условий об исключении бесплатной рекламы для юридических лиц должно быть проигнорировано — либо потому, что условия не имеют приоритета над самим договором, либо потому, что условия недействительны или неэффективны».



Сложность заключается в том, что вам могут выставить счет, даже если вы не размещали никакой рекламы. В процессе оформления заказа личность пользователя никак не проверяется, поэтому рекламу может разместить конкурент, желающий навредить компании.



Однако найти в Интернете отрицательные отзывы об упомянутых серверах практически невозможно. Это связано с тем, что управляющий директор компании с помощью юридической фирмы пытается удалить все публичные негативные отзывы из Интернета с помощью «Призыва к удалению неприемлемого контента» или европейского «Права быть забытым».



Владельцем 123jobs Media, s. r. o. с 2016 года является Ян Бенеш. Однако Людмила Штястна выступает в качестве контактного лица на всех сайтах, предлагающих объявления о работе.