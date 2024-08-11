Shein судится с Temu из-за предполагаемой кражи коммерческой тайны

«С целью продвижения поддельных версий продуктов Shein Temu воспроизвела практически идентичные изображения продуктов Shein, защищенных авторским правом, и использовала их или поручила розничным продавцам использовать их в качестве рекламных изображений на сайте и в мобильном приложении Temu», — говорится в иске.



Кроме того, Shein обвиняет конкурента в фактическом управлении всеми аспектами деятельности продавцов на своей платформе. «Он отслеживает, какие товары и по каким ценам продавцы могут их выставлять, поощряет нарушение чужой интеллектуальной собственности и даже не позволяет удалять товары с сайта Temu после признания в нарушении. Это не поведение законной сторонней торговой площадки», — заявляют представители Shein.



Компании уже судились друг с другом. В декабре прошлого года бостонская компания WhaleCo, управляющая Temu в США, подала на Shein в суд Вашингтона за нарушение авторских прав и «запугивание поставщиков мафиозными методами». Представитель Temu заявил тогда CNBC, что Shein «незаконно задерживала продавцов» и насильно отбирала у них телефоны, из которых похищала учетные записи, пароли и коммерческие тайны.



Между тем в октябре прошлого года обе стороны отказались от других исков, которые они ранее подали друг против друга. В декабре 2022 года Shein подала иск против Temu за нарушение интеллектуальной собственности, а Temu в июле обвинила Shein в угрозах и принуждении производителей к эксклюзивным партнерствам.



Эти две компании являются жесткими конкурентами в сфере недорогих интернет-магазинов. Temu специализируется на продаже очень дешевых товаров китайского производства — от одежды до бытовых товаров, ориентируясь на иностранных потребителей.



Компания Shein была основана в Китае в 2008 году. Она использует аналитику данных для прогнозирования покупательского спроса и производит одежду небольшими партиями, что позволяет эффективно управлять затратами и запасами. Shein стала пионером в области ультрабыстрой моды. Во время пандемии ковида в США компания запустила прямые продажи для потребителей и быстро стала одним из самых скачиваемых приложений для покупок в стране. Платформа уже давно подвергается критике, и в прошлом ряд производителей, включая Ralph Lauren и Dr Martens, подали на нее в суд за плагиат.