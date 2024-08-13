Иво Лукачович раскрыл возможный выход акций Seznam на биржу

«Мои мысли относительно первичного размещения акций Seznam, которое также не имеет смысла с рациональной точки зрения, могут попасть в ту же категорию. Это выглядит как чушь, это причиняет боль, возможно, мне даже придется немного побороться, чтобы добиться своего, но в конце концов все получится», — сказал Лукачевич. Он также отметил, что если IPO, первичное публичное размещение акций, пройдет успешно, Seznam останется в сегменте в одиночестве.



Лукаучович рассказал, что в прошлом ему удалось реализовать несколько успешных идей, которые поначалу не имели смысла с точки зрения традиционного менеджмента. Он упомянул создание Seznam Zprávy или создание бесконечной домашней страницы.



Радим Дохнал, аналитик Capitalinked, отметил, что возможный выход Seznam на биржу пока остается лишь предположением. Также неясно, какой объем акций будет доступен для торговли. По его оценкам, общая стоимость компании составляет от 20 до 35 млрд чешских крон, исходя из объема продаж и прибыли.



Дохнал считает, что выход Seznam на рынок станет большим толчком для Пражской фондовой биржи. «Новый выпуск, стабильная компания, прибыльная, бизнес-модель понятна. Однако ее стабильность, поскольку доходы больше не растут головокружительными темпами, является собственной проблемой для оценки и привлекательности на бирже. Вероятно, компания станет еще одним довольно медленным эмитентом, интересным в основном своими, вероятно, стабильными дивидендами», — сказал он.



Для Лукачовича выход Seznam на биржу означал бы увеличение ликвидности, но в то же время он потерял бы последнее слово в управлении группой, говорит Дохнал. Он не может представить себе большой выгоды для Seznam, если только компания не планирует более масштабное расширение, для которого нынешних денежных ресурсов недостаточно. «Вынужденное открытие для инвестирующей публики может в какой-то момент означать неприятное открытие для конкурентов, особенно для Google, доля которого в Чехии по европейским меркам все еще невелика», — предупредил он.



Seznam. cz, крупнейшая чешская интернет-компания, в прошлом году увеличила доналоговую прибыль на шесть процентов до 1,36 миллиарда чешских крон. Выручка выросла на 0,2 процента до 5,94 миллиарда чешских крон. Лукаучович основал Seznam в 1996 году. Компания управляет одноименной поисковой системой Seznam. cz, новостным сервером Seznam Zprávy, Seznam TV, сервисом Mapy. cz, а также Sbazar, Sreality и Sauto. Кроме того, компания предлагает, в частности, систему сравнения Zboží.cz, Weather. cz, Browser и видеопортал Stream. cz.