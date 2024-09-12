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К середине 2025 года правительство примет 22 меры по улучшению условий для бизнеса
25 сентября 2024
21:00
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К середине следующего года правительство намерено принять меры, которые позволят оцифровать деловое общение с государством, упростить установку фотоэлектрических станций и передачу транспортных средств. Это предусматривает пакет из 22 мер, разработанный Министерством промышленности и торговли. По словам министра Юзефа Сикелы, пакет мер должен упростить ведение бизнеса в стране и снизить административное бремя, особенно для малых и средних компаний.
Пакет предусматривает создание портала предпринимателя, который станет единым цифровым местом для электронной связи с государственными учреждениями и предложит всю необходимую информацию в одном месте. Будет расширено функционирование портала для самозанятых, где можно будет открыть самозанятость онлайн.
Предложение министерства также предусматривает создание в будущем цифровых чеков; бумажные чеки будут выдаваться торговцами только по требованию покупателя. Также должны быть установлены правила работы автоматических торговых точек, включая часы их работы в праздничные дни.
Пакет мер предусматривает удвоение лимита на установку фотоэлектрических установок без необходимости получения лицензии на генерацию до 100 киловатт. Объединение регистрационной проверки с техническим осмотром автомобиля при его передаче также должно снизить бюрократическую нагрузку. Еще одна предлагаемая мера позволит компаниям выплачивать зарплату сотрудникам в иностранной валюте по взаимному согласию. Это касается, например, иностранцев или сотрудников, проживающих за границей.
Предложение министерства также предусматривает создание в будущем цифровых чеков; бумажные чеки будут выдаваться торговцами только по требованию покупателя. Также должны быть установлены правила работы автоматических торговых точек, включая часы их работы в праздничные дни.
Пакет мер предусматривает удвоение лимита на установку фотоэлектрических установок без необходимости получения лицензии на генерацию до 100 киловатт. Объединение регистрационной проверки с техническим осмотром автомобиля при его передаче также должно снизить бюрократическую нагрузку. Еще одна предлагаемая мера позволит компаниям выплачивать зарплату сотрудникам в иностранной валюте по взаимному согласию. Это касается, например, иностранцев или сотрудников, проживающих за границей.
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