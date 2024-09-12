К середине 2025 года правительство примет 22 меры по улучшению условий для бизнеса

Пакет предусматривает создание портала предпринимателя, который станет единым цифровым местом для электронной связи с государственными учреждениями и предложит всю необходимую информацию в одном месте. Будет расширено функционирование портала для самозанятых, где можно будет открыть самозанятость онлайн.



Предложение министерства также предусматривает создание в будущем цифровых чеков; бумажные чеки будут выдаваться торговцами только по требованию покупателя. Также должны быть установлены правила работы автоматических торговых точек, включая часы их работы в праздничные дни.



Пакет мер предусматривает удвоение лимита на установку фотоэлектрических установок без необходимости получения лицензии на генерацию до 100 киловатт. Объединение регистрационной проверки с техническим осмотром автомобиля при его передаче также должно снизить бюрократическую нагрузку. Еще одна предлагаемая мера позволит компаниям выплачивать зарплату сотрудникам в иностранной валюте по взаимному согласию. Это касается, например, иностранцев или сотрудников, проживающих за границей.