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Как увеличится единый налог для самозанятых в 2025 году?
27 сентября 2024
22:00
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Помимо увеличения минимальных авансовых платежей на медицинское и социальное страхование, самозанятые граждане также столкнутся с увеличением фиксированной ставки налога. Сколько самозанятые будут доплачивать по единому налогу в 2025 году?
В 2025 году единая ставка налога в первой категории вырастет до 8 765 чешских крон. Сумма единого налога состоит из минимального аванса медицинского страхования, 1,15-кратного минимального аванса социального страхования и единой ставки подоходного налога с физических лиц.
Минимальный ежемесячный авансовый платеж по медицинскому страхованию в 2025 году, скорее всего, составит 3 161 крону. Минимальный авансовый платеж по социальному страхованию вырастет до 4 786 крон. В первой категории самозанятые платят подоходный налог в размере 100 крон.
Согласно этим данным, сумма единого налога в первой категории в 2025 году, вероятно, составит 8 765 крон в месяц (3161 + 1,15 × 4786 + 100).
В остальных категориях сумма налога в 2025 году должна остаться такой же, как и в 2024 году.
В первую категорию единого налога могут попасть предприниматели, имеющие годовой доход до 1 млн крон от любой индивидуальной трудовой деятельности. Кроме того, те, кто имеет доход до 1,5 млн крон, что составляет 75% от деятельности, в отношении которой может применяться единая ставка в размере 80% или 60%. В первую группу также входят индивидуальные предприниматели с доходом до 2 млн крон, которые 75% своего дохода получают от деятельности, в отношении которой может применяться единая ставка расходов в размере 80%. В этой группе индивидуальные предприниматели платят единый налог в размере 7 498 крон.
Самозанятые обычно регистрируются в системе единой ставки (паушальная система) до 10-го дня после начала налогового года, т. е. до 10 января. Таким образом, самозанятые лица присоединяются к схеме с фиксированной ставкой с 1 января календарного года. Если речь идет о начинающем предпринимателе, то он может подать заявление о переходе на паушальную ставку налога и после 10 января, но не позднее дня начала деятельности. Заявление на применение схемы с фиксированной ставкой подается в электронном виде, например, через ящик данных или через приложение «Мои налоги».
|Категория
|2024
|2025
|1
|7 498 чешских крон
|8 765 чешских крон
|2
|16 748 чешских крон
|16 748 чешских крон
|3
|27 139 чешских крон
|27 139 чешских крон
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