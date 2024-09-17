Как увеличится единый налог для самозанятых в 2025 году?

В 2025 году единая ставка налога в первой категории вырастет до 8 765 чешских крон. Сумма единого налога состоит из минимального аванса медицинского страхования, 1,15-кратного минимального аванса социального страхования и единой ставки подоходного налога с физических лиц.



Минимальный ежемесячный авансовый платеж по медицинскому страхованию в 2025 году, скорее всего, составит 3 161 крону. Минимальный авансовый платеж по социальному страхованию вырастет до 4 786 крон. В первой категории самозанятые платят подоходный налог в размере 100 крон.



Согласно этим данным, сумма единого налога в первой категории в 2025 году, вероятно, составит 8 765 крон в месяц (3161 + 1,15 × 4786 + 100).





В остальных категориях сумма налога в 2025 году должна остаться такой же, как и в 2024 году.