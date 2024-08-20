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Сколько начинающий самозанятый потратит на соцстрахование в 2025 году?
28 августа 2024
20:00
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Начинающие самозанятые, которые осуществляют свою деятельность в качестве основного вида деятельности, в первые два года своего бизнеса заплатят меньше взносов на социальное страхование, чем самозанятые, которые занимаются бизнесом дольше. Сколько они будут платить в фонд социального страхования в 2025 году и нужно ли им будет платить ежемесячно?
Минимальные авансовые платежи для самозанятых работников в следующем году снова вырастут, как это происходит каждый год. В 2025 году индивидуальные предприниматели должны будут заплатить 3 161 крону за медицинское страхование и 4 786 крон за социальное страхование. Таким образом, они будут платить государству почти 8 000 крон в месяц.
Однако начинающие предприниматели, у которых нет денег на открытие своего дела и которые занимаются им как основной деятельностью, получили от государства послабление в виде снижения взносов на социальное страхование. Это изменение было проведено правительством в рамках пакета консолидации и вступило в силу с 1 января 2024 года.
Для получения этой льготы необходимо, чтобы они не были самозанятыми в течение последних 20 календарных лет.
Начинающие индивидуальные предприниматели платят медицинскую страховку по той же ставке, что и те индивидуальные предприниматели, которые занимаются бизнесом уже долгое время. В следующем году они должны платить за медицинское страхование 3 161 крону в месяц.
Для начинающих предпринимателей пониженная база для начисления взносов действует в течение 2 лет
Минимальная ежемесячная база для начисления взносов, которая важна для расчета взноса на социальное страхование, в следующем году увеличивается с 30% средней зарплаты до 35% средней зарплаты для «опытных» предпринимателей. В 2026 году она будет еще на 5% больше.
Однако для начинающих предпринимателей в течение первых 2 лет деятельности действует пониженная база налогообложения в размере 25% от средней заработной платы.
В настоящее время база взносов для индивидуальных предпринимателей составляет 10 992 крон после округления.
Минимальный взнос на социальное страхование составляет 29,2% от базы взносов, поэтому в 2024 году предприниматели, начинающие бизнес, будут платить 3 210 крон в месяц.
Сколько самозанятые будут платить в фонд социального страхования в 2025 году?
Исходя из вышеописанной процедуры, мы можем рассчитать сумму на 2025 год. Но сначала нужно узнать среднюю зарплату на следующий год. Согласно расчетам, приведенным в предложении правительства, она должна составлять 46 828 крон.
25% от 46 828 крон = 11 707 крон — база налогообложения.
29,2% от 11 707 = 3 419 крон — авансовый платеж на социальное страхование для самозанятых.
Таким образом, в 2025 году начинающие самозанятые лица будут платить социальное страхование в размере 3 419 крон, что на 1 367 крон меньше, чем те, кто занимается предпринимательской деятельностью более 2 лет.
Начинающим предпринимателям больше не придется платить социальное страхование ежемесячными авансами
С 1 января 2025 года начинающих предпринимателей ожидает еще одно новшество. Они больше не должны будут платить социальное страхование каждый месяц, а будут платить его только после подачи отчета о доходах и расходах в Чешское агентство социального обеспечения. Эта «льгота» будет действовать в течение 2 лет с момента начала бизнеса.
Однако ничто не мешает им добровольно выплачивать авансовые платежи в течение года, как это происходит в настоящее время. Например, если самозанятые лица в течение года заплатят меньше минимального аванса, они заплатят разницу при подаче декларации.
Самозанятые лица, осуществляющие свою деятельность в качестве вторичной, также смогут одновременно уплачивать взносы на социальное страхование
Новое правило должно распространяться и на самозанятых лиц, осуществляющих свою деятельность в качестве подработки. В первый год они не платят никаких авансовых платежей, а во второй год — только после сдачи отчетности. Теперь они не будут платить социальное страхование до конца второго года после начала деятельности.
Самозанятые («основные» и в качестве подработки) будут продолжать ежемесячно оплачивать медицинское страхование, на которое новые правила не распространяются.
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