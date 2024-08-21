ČEZ завершает выкуп 55,21% акций оператора газовой инфраструктуры GasNet

Проданный пакет акций ранее находился под управлением компании Macquarie Asset Management, которая действовала от имени управляемых ею фондов. Сделка уже одобрена Министерством промышленности и торговли Чешской Республики и Европейской комиссией.



«Мы очень рады, что нам удалось получить одобрение Европейской комиссии и Министерства промышленности и торговли Чешской Республики и завершить сделку по приобретению GasNet. Это позволит нам продолжить преобразование ČEZ и модернизацию чешского энергетического сектора. Природный газ — важное топливо, которое поможет региону перейти от угля к источникам энергии, не вызывающим выбросов. В частности, газ будет играть ключевую роль в секторе отопления, где мы хотим перейти с угля на газ и биомассу не позднее 2030 года. Впоследствии мы также рассчитываем перестроить газовую инфраструктуру для распределения экологически безопасного водорода», — сказал Даниэль Бенеш, председатель совета директоров и генеральный директор ČEZ.



Группа GasNet управляет сетью газопроводов протяженностью 65 000 км и занимает около 80% доли в распределении природного газа в Чешской Республике, обслуживая около 2,3 млн точек потребителей и распределяя 66 ТВт-ч газа в год. Согласованная цена покупки составляет 846,5 млн евро, что соответствует стоимости 55,21% акций.



«GasNet — это стабильная компания и регулируемый актив, и этим приобретением мы обеспечиваем уверенность в будущем для наших акционеров. Кроме того, существует ряд синергетических эффектов от эксплуатации электро- и газораспределительных сетей, и именно на них мы хотим сосредоточиться сейчас», — говорит Павел Сирани, заместитель председателя Совета директоров ČEZ.



Приобретая контрольный пакет акций группы GasNet, ČEZ также выполняет свой бизнес-план в секторе газораспределения, который является частью бизнес-концепции ČEZ, утвержденной на общем собрании акционеров компании.



Предметом сделки является 55,21% акций компании Czech Gas Networks, S.a r.l., которая является единственным владельцем Czech Gas Networks Investments, S.a r.l., владельца Czech Grid Holding, a. s., которому принадлежат GasNet, s. r. o., и GasNet Services, s. r. o. Продавцом выступает Macquarie Asset Management от имени фондов, которыми она управляет.