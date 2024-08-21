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ČEZ завершает выкуп 55,21% акций оператора газовой инфраструктуры GasNet
29 августа 2024
18:00
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Группа ČEZ завершила приобретение 55,21% акций GasNet, крупнейшего оператора газораспределительной инфраструктуры в Чешской Республике. Природный газ и водород будут играть ключевую роль в будущем развитии чешской экономики. Этим приобретением ČEZ поддерживает трансформацию теплоэнергетики и ее переход с угольной генерации на природный газ и водород.
Проданный пакет акций ранее находился под управлением компании Macquarie Asset Management, которая действовала от имени управляемых ею фондов. Сделка уже одобрена Министерством промышленности и торговли Чешской Республики и Европейской комиссией.
«Мы очень рады, что нам удалось получить одобрение Европейской комиссии и Министерства промышленности и торговли Чешской Республики и завершить сделку по приобретению GasNet. Это позволит нам продолжить преобразование ČEZ и модернизацию чешского энергетического сектора. Природный газ — важное топливо, которое поможет региону перейти от угля к источникам энергии, не вызывающим выбросов. В частности, газ будет играть ключевую роль в секторе отопления, где мы хотим перейти с угля на газ и биомассу не позднее 2030 года. Впоследствии мы также рассчитываем перестроить газовую инфраструктуру для распределения экологически безопасного водорода», — сказал Даниэль Бенеш, председатель совета директоров и генеральный директор ČEZ.
Группа GasNet управляет сетью газопроводов протяженностью 65 000 км и занимает около 80% доли в распределении природного газа в Чешской Республике, обслуживая около 2,3 млн точек потребителей и распределяя 66 ТВт-ч газа в год. Согласованная цена покупки составляет 846,5 млн евро, что соответствует стоимости 55,21% акций.
«GasNet — это стабильная компания и регулируемый актив, и этим приобретением мы обеспечиваем уверенность в будущем для наших акционеров. Кроме того, существует ряд синергетических эффектов от эксплуатации электро- и газораспределительных сетей, и именно на них мы хотим сосредоточиться сейчас», — говорит Павел Сирани, заместитель председателя Совета директоров ČEZ.
Приобретая контрольный пакет акций группы GasNet, ČEZ также выполняет свой бизнес-план в секторе газораспределения, который является частью бизнес-концепции ČEZ, утвержденной на общем собрании акционеров компании.
Предметом сделки является 55,21% акций компании Czech Gas Networks, S.a r.l., которая является единственным владельцем Czech Gas Networks Investments, S.a r.l., владельца Czech Grid Holding, a. s., которому принадлежат GasNet, s. r. o., и GasNet Services, s. r. o. Продавцом выступает Macquarie Asset Management от имени фондов, которыми она управляет.
«Мы очень рады, что нам удалось получить одобрение Европейской комиссии и Министерства промышленности и торговли Чешской Республики и завершить сделку по приобретению GasNet. Это позволит нам продолжить преобразование ČEZ и модернизацию чешского энергетического сектора. Природный газ — важное топливо, которое поможет региону перейти от угля к источникам энергии, не вызывающим выбросов. В частности, газ будет играть ключевую роль в секторе отопления, где мы хотим перейти с угля на газ и биомассу не позднее 2030 года. Впоследствии мы также рассчитываем перестроить газовую инфраструктуру для распределения экологически безопасного водорода», — сказал Даниэль Бенеш, председатель совета директоров и генеральный директор ČEZ.
Группа GasNet управляет сетью газопроводов протяженностью 65 000 км и занимает около 80% доли в распределении природного газа в Чешской Республике, обслуживая около 2,3 млн точек потребителей и распределяя 66 ТВт-ч газа в год. Согласованная цена покупки составляет 846,5 млн евро, что соответствует стоимости 55,21% акций.
«GasNet — это стабильная компания и регулируемый актив, и этим приобретением мы обеспечиваем уверенность в будущем для наших акционеров. Кроме того, существует ряд синергетических эффектов от эксплуатации электро- и газораспределительных сетей, и именно на них мы хотим сосредоточиться сейчас», — говорит Павел Сирани, заместитель председателя Совета директоров ČEZ.
Приобретая контрольный пакет акций группы GasNet, ČEZ также выполняет свой бизнес-план в секторе газораспределения, который является частью бизнес-концепции ČEZ, утвержденной на общем собрании акционеров компании.
Предметом сделки является 55,21% акций компании Czech Gas Networks, S.a r.l., которая является единственным владельцем Czech Gas Networks Investments, S.a r.l., владельца Czech Grid Holding, a. s., которому принадлежат GasNet, s. r. o., и GasNet Services, s. r. o. Продавцом выступает Macquarie Asset Management от имени фондов, которыми она управляет.
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