Антимонопольное ведомство начало проверку по факту покупки Pilulka Томашем Чупром

«Предлагаемое слияние конкурентов происходит в основном в сфере розничной продажи лекарств и других фармацевтических товаров, а также розничной продажи продуктов питания и непродовольственных товаров повседневного спроса», — говорится в сообщении ведомства. Ведомство оценивает слияние в рамках так называемой упрощенной процедуры и вынесет решение в течение 20 дней.



Čupr покупает Pilulka через компанию Growth Expert, которая входит в группу TCF Capital.



Крупнейшими акционерами Pilulka являются основатели компании, братья Мартин и Петр Касовы, фармацевтический трейдер Марек Крайчович и All-Star Holding Limited из финансовой группы Wood & Company, сообщает E15. Серверы HN и E15 ранее сообщали, что Pilulka также ведет переговоры с другими потенциальными партнерами, включая основательницу Zásilkovna Симону Кийонкову.



Pilulka управляет собственными и партнерскими аптеками в Чехии, а также интернет-магазином, в котором, помимо лекарств и БАДов, представлены косметика, аптечные препараты и некоторые продукты питания. В прошлом году чистый убыток компании увеличился более чем на 110 млн крон по сравнению с предыдущим годом и составил 175,9 млн крон, а объем продаж снизился примерно на 12% и составил 2,1 млрд крон. Снижение было вызвано в основном расходами на неудачную зарубежную экспансию и трансформацию компании, говорится в годовом отчете.



Летом прошлого года Pilulka решила выйти из бизнеса в Румынии, а к концу года также закрыла свои операции в Австрии и Венгрии. В своем годовом отчете компания заявила, что хочет сосредоточиться на своих ранее прибыльных бизнесах, которые включали в себя управление онлайн-аптеками в Чехии и Словакии и управление стационарными аптеками в Чехии. В прошлом году число сотрудников компании сократилось более чем на 120 человек до 260, причем большинство из них перешли в штаб-квартиру компании.



Акции Pilulka начали торговаться на Пражской фондовой бирже в октябре 2020 года по подписной цене 424 кроны. Во время пандемии Covid-19, которая благоприятно сказалась на интернет-бизнесе, акции Pilulka взлетели почти до 1 800 крон в январе 2022 года. Летом прошлого года началось падение ниже цены подписки, а в начале июня этого года после публикации прошлогодних результатов последовало еще одно значительное падение. После объявления о займе стоимость акций выросла до 221 кроны за акцию, но с июля они снова упали, завершив торги во вторник на отметке 163 кроны.