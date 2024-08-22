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Антимонопольное ведомство начало проверку по факту покупки Pilulka Томашем Чупром
29 августа 2024
21:00
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Управление по защите конкуренции (ÚOHS) приступило к оценке сделки по покупке чешской группы Pilulka Lékárny Томашем Чупром, основателем службы доставки еды Rohlík. Об этом ведомство сообщила на своем сайте. В начале июля Pilulka Lékárny объявила, что приобретет кредит в размере 80 миллионов крон у компании из группы TCF Capital предпринимателя Томаша Чупра, причем сделка включает опцион на приобретение контрольного пакета акций. Акции компании отреагировали на новость ростом на 12%.
«Предлагаемое слияние конкурентов происходит в основном в сфере розничной продажи лекарств и других фармацевтических товаров, а также розничной продажи продуктов питания и непродовольственных товаров повседневного спроса», — говорится в сообщении ведомства. Ведомство оценивает слияние в рамках так называемой упрощенной процедуры и вынесет решение в течение 20 дней.
Čupr покупает Pilulka через компанию Growth Expert, которая входит в группу TCF Capital.
Крупнейшими акционерами Pilulka являются основатели компании, братья Мартин и Петр Касовы, фармацевтический трейдер Марек Крайчович и All-Star Holding Limited из финансовой группы Wood & Company, сообщает E15. Серверы HN и E15 ранее сообщали, что Pilulka также ведет переговоры с другими потенциальными партнерами, включая основательницу Zásilkovna Симону Кийонкову.
Pilulka управляет собственными и партнерскими аптеками в Чехии, а также интернет-магазином, в котором, помимо лекарств и БАДов, представлены косметика, аптечные препараты и некоторые продукты питания. В прошлом году чистый убыток компании увеличился более чем на 110 млн крон по сравнению с предыдущим годом и составил 175,9 млн крон, а объем продаж снизился примерно на 12% и составил 2,1 млрд крон. Снижение было вызвано в основном расходами на неудачную зарубежную экспансию и трансформацию компании, говорится в годовом отчете.
Летом прошлого года Pilulka решила выйти из бизнеса в Румынии, а к концу года также закрыла свои операции в Австрии и Венгрии. В своем годовом отчете компания заявила, что хочет сосредоточиться на своих ранее прибыльных бизнесах, которые включали в себя управление онлайн-аптеками в Чехии и Словакии и управление стационарными аптеками в Чехии. В прошлом году число сотрудников компании сократилось более чем на 120 человек до 260, причем большинство из них перешли в штаб-квартиру компании.
Акции Pilulka начали торговаться на Пражской фондовой бирже в октябре 2020 года по подписной цене 424 кроны. Во время пандемии Covid-19, которая благоприятно сказалась на интернет-бизнесе, акции Pilulka взлетели почти до 1 800 крон в январе 2022 года. Летом прошлого года началось падение ниже цены подписки, а в начале июня этого года после публикации прошлогодних результатов последовало еще одно значительное падение. После объявления о займе стоимость акций выросла до 221 кроны за акцию, но с июля они снова упали, завершив торги во вторник на отметке 163 кроны.
Čupr покупает Pilulka через компанию Growth Expert, которая входит в группу TCF Capital.
Крупнейшими акционерами Pilulka являются основатели компании, братья Мартин и Петр Касовы, фармацевтический трейдер Марек Крайчович и All-Star Holding Limited из финансовой группы Wood & Company, сообщает E15. Серверы HN и E15 ранее сообщали, что Pilulka также ведет переговоры с другими потенциальными партнерами, включая основательницу Zásilkovna Симону Кийонкову.
Pilulka управляет собственными и партнерскими аптеками в Чехии, а также интернет-магазином, в котором, помимо лекарств и БАДов, представлены косметика, аптечные препараты и некоторые продукты питания. В прошлом году чистый убыток компании увеличился более чем на 110 млн крон по сравнению с предыдущим годом и составил 175,9 млн крон, а объем продаж снизился примерно на 12% и составил 2,1 млрд крон. Снижение было вызвано в основном расходами на неудачную зарубежную экспансию и трансформацию компании, говорится в годовом отчете.
Летом прошлого года Pilulka решила выйти из бизнеса в Румынии, а к концу года также закрыла свои операции в Австрии и Венгрии. В своем годовом отчете компания заявила, что хочет сосредоточиться на своих ранее прибыльных бизнесах, которые включали в себя управление онлайн-аптеками в Чехии и Словакии и управление стационарными аптеками в Чехии. В прошлом году число сотрудников компании сократилось более чем на 120 человек до 260, причем большинство из них перешли в штаб-квартиру компании.
Акции Pilulka начали торговаться на Пражской фондовой бирже в октябре 2020 года по подписной цене 424 кроны. Во время пандемии Covid-19, которая благоприятно сказалась на интернет-бизнесе, акции Pilulka взлетели почти до 1 800 крон в январе 2022 года. Летом прошлого года началось падение ниже цены подписки, а в начале июня этого года после публикации прошлогодних результатов последовало еще одно значительное падение. После объявления о займе стоимость акций выросла до 221 кроны за акцию, но с июля они снова упали, завершив торги во вторник на отметке 163 кроны.
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