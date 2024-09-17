Словачка основала торговую площадку с данными для ученых, куда также инвестируют чехи

Например, вы хотите провести исследование рака поджелудочной железы, и вам нужно 50 000 снимков компьютерной томографии, чтобы получить достаточно данных. Но где их найти? Словацкий стартап Hypherdata, основанный словацкой фаундером Яной Минияриковой, помогает фармацевтическим компаниям и другим командам решить эту проблему. Платформа действует как рынок, где можно найти эти данные, но в анонимном виде, без данных о конкретных пациентах. Ее дальнейшее развитие поддерживают инвесторы, в том числе чешский фонд N1.



Ученые, фармацевтические компании и другие эксперты в области здравоохранения обычно имеют очень сложный доступ к данным, необходимым для медицинских исследований. Стартап отвечает на эту потребность, а также играет на руку недавнее изменение европейского законодательства, которое позволяет больницам лицензировать свои данные (но общие, а не о конкретных пациентах).



Он работает по принципу так называемых обратных аукционов. «Фармацевтическая компания или стартап подают запрос, что им нужно, скажем, 50 000 томограмм рака поджелудочной железы для исследования. На нашей платформе создается кампания, в которой участвуют больницы и другие поставщики данных. Побеждает тот, кто поставит самую низкую цену», — объясняет основатель компании Яна Миниярикова.



Таким образом, Hypherdata выступает в роли рынка данных, который также помогает ученым получить данные быстрее и дешевле, чем если бы им пришлось заниматься поиском самостоятельно. «Но это не просто аукцион, у нас есть функции для так называемого обмена данными и для мониторинга всего исследования», — добавляет Миниярикова.



Яна Миниярикова из Словакии изучала молекулярную медицину и имеет докторскую степень в области генной терапии. Она также имеет патент на препарат для лечения болезни Хантингтона, который показывает положительные результаты в клинических испытаниях. После получения степени магистра она работала в Нидерландах, где помимо исследований консультировала программы акселераторов, а в 2019 году открыла свой бизнес. В Hypherdata она решает проблему, с которой столкнулась сама во время проведения исследований.



Официально компания базируется в Трнаве, но ее деятельность носит глобальный характер.



В ее команде около 12 человек, а доходы уже исчисляются десятками миллионов крон. Компания сотрудничает с 2 400 организациями и 500 больницами по всему миру — от США до Европы, от Индии до Бангладеш. Кроме того, компания провела пилотные проекты с пятью крупнейшими фармацевтическими компаниями мира. Официальный запуск платформы состоится в октябре этого года.



«Мы инвестировали в Hypherdata благодаря их инновационному подходу к ускорению точной медицины с помощью данных реального мира (RWD), а также сильному растущему спросу на качественные данные в медицинской отрасли. Кроме того, Яна относится к тому типу основателей, которые очень хорошо знают проблему и понимают, как должно выглядеть идеальное решение», — комментирует Марек Моравец из N1.



На что стартап планирует использовать инвестиции: завершить разработку платформы, набрать команду и расширить сеть существующих партнеров и клиентов.