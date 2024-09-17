Немецкая сеть магазинов Müller нацелилась на Чехию, но здесь ей придется нелегко

В середине августа компания Müller объявила, что продолжит свою стратегию расширения и выйдет на словацкий рынок, где уже зарегистрировала для этой цели интернет-домен. «Компания Müller уже много лет имеет филиалы в соседних странах — Австрии и Венгрии. Она также имеет положительный опыт работы в Словении и Хорватии и поэтому хорошо подготовлена к присутствию в Словакии», — заявили в компании.



Однако на своем сайте немецкий ритейлер разместил объявление об открытой вакансии менеджера по расширению как в Словакии, так и в Чехии. И на ее выход в Чехию уже рассчитывают многие из тех, кто работает в сегменте розничной торговли в этой стране. Однако когда именно Müller откроет филиалы, пока неясно: компания не ответила на запросы. Однако несомненно то, что положение здесь будет непростым.



На чешском рынке сегмент переполнен. По крайней мере с этим согласны все эксперты в области розничной торговли, с которыми Forbes связался по этому вопросу. В Чехии доминирует тройка сетей — dm, Teta и Rossmann, которые вместе имеют сотни филиалов в Чехии и совокупный оборот в нижние десятки миллиардов крон.



«К ним следует добавить польскую сеть Hebe, которая в прошлом году открыла свой первый физический магазин и продолжает расширяться. Уже с ее появлением на чешском рынке начались дискуссии на тему перенасыщения этого сегмента. Вопрос не в том, найдут ли новые бренды своего целевого покупателя, а в том, какой процент рынка они смогут занять», — говорит Ян Яначек, руководитель отдела розничной торговли и аренды торговых помещений компании CBRE.



«Рынок насыщен, помимо трех крупнейших, есть еще несколько небольших сильных игроков», — подтверждает эксперт по розничной торговле Зденек Скала, управляющий директор аналитической компании Skála a Šulc. «Но нельзя сказать, что рынок не выдержит прихода кого-то еще, это всегда будет стратегия ценового маркетинга, умный конкурент найдет место», — добавляет он.



В Чехии наибольшее количество магазинов с подобными товарами принадлежит чешской сети Teta, у которой их около 500. Немецкая сеть dm имела 255 магазинов в стране на конец сентября прошлого года, и другая немецкая сеть, Rossmann, пытается догнать ее, поскольку в последние годы она была крупнейшим игроком на чешском рынке, расширяя свою филиальную сеть.



«В настоящее время у нас 185 магазинов, и мы планируем открыть еще несколько до конца этого года. Однако, по сравнению с первоначальными планами, магазин № 200 будет у нас только в следующем году», — говорит менеджер по связям с общественностью компании Rossmann Ольга Стэнли.



Тройку лидеров по продажам замыкает сеть TOP со 113 торговыми точками. Польская сеть Hebe, упомянутая во введении, пока имеет только два магазина в Чехии.



«Сегмент аптек, косметики, средств по уходу за телом и других дополнительных товаров очень активен. Это связано с растущими требованиями покупателей к качеству и широте ассортимента в этих категориях. Крупнейшие сети не только расширяются за счет новых магазинов, но и увеличивают площади уже существующих», — говорит Ян Котрбачек, руководитель отдела аренды торговых помещений компании Cushman & Wakefield.



В финансовом отношении компания dm является крупнейшим игроком на рынке: оборот ее чешского подразделения, согласно последним опубликованным данным (финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2023 года), составляет чуть менее 14 миллиардов чешских крон. За последнее десятилетие компании удалось удвоить этот показатель. Чешское подразделение компании Rossmann росло такими же темпами, и в 2022 году его оборот превысит 5 миллиардов чешских крон.



Однако Rossmann не беспокоится о выходе Müller на чешский рынок. «Мы знаем их по другим странам, где мы работаем, их концепция продаж кардинально отличается от нашего формата, соответственно dm. Чешский рынок уже перенасыщен и характеризуется очень сильной конкурентной средой», — говорит Стэнли.



Компания Müller отличается от своих конкурентов широтой ассортимента. Помимо предметов гигиены, в ее магазинах продаются модные аксессуары, CD и DVD, игрушки и канцелярские товары. На родине, в Германии, компания имеет около шестисот магазинов, еще сто — в Австрии, а также представлена в Хорватии, Венгрии, Словении, Испании и Швейцарии, где в прошлом году ей досталась сеть магазинов игрушек Franz Carl Weber с 22 филиалами.