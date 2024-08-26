Чехи против тенденций ЕС: меньше банкротств и больше предпринимателей-физлиц

Чехи предпочитают работать на себя, и у них это хорошо получается. По данным Евростата, Чехия является одной из немногих стран, в которых создается больше предприятий, чем закрывается. «В Чехии много мелких предпринимателей, будь то мелкие ремесленники, владельцы ресторанов и кафе, много фрилансеров в бизнесе, — подтвердил SZ Byznys Томаш Пруза, вице-президент Торговой палаты. — Интерес к работе на себя, безусловно, выше, чем во многих других странах, где даже хороший мастер предпочитает работать по найму».





«А еще есть шварц-система, или, в последнее время, переход многих людей от трудовых договоров к лицензии на предпринимательство из-за плохо прописанных правил окостеневшего чешского трудового законодательства», — вспоминает Пруза о феномене, когда, упрощенно говоря, индивидуальные предприниматели де-факто являются работниками одного заказчика, но действуют как независимые предприниматели.





Именно этим может быть обусловлено большое количество предпринимателей. «Но шварц-система — это лишь второстепенная причина», — говорит вице-президент.





Выяснить, сколько самозанятых находится в шварц-системе, в реальности невозможно. В 2022 году, по данным Инспекции труда, количество выявленных случаев этой запрещенной практики удвоилось по сравнению с предыдущим годом. Общее число также выросло на десятки процентов. Оценки исчисляются сотнями тысяч. В качестве примера можно привести популярную службу доставки Wolt. В компании говорят, что заменить самозанятых сотрудниками было бы очень дорого.





Министерство труда и социальных дел определяет «шварц-систему» как нелегальную занятость в форме прикрытия фактических трудовых отношений другим договором. Другими словами, это отношения между работодателем и самозанятым лицом, которые имеют явные признаки стандартных трудовых отношений.





Таким образом, люди выполняют обычную трудовую деятельность для предпринимателя, как если бы они были наемными работниками, но формально действуют как независимые предприниматели.





Система Шварца получила свое название от имени предпринимателя Мирослава Шварца, который начал использовать этот принцип в 1990 году, чтобы сэкономить деньги. Он уволил своих сотрудников, и они стали работать на него по лицензии на предпринимательство. В ответ государство запретило шварц-систему в 1992 году.





Если взять значения 2021 года за основу индекса со значением 100, то и в первом, и во втором квартале 2024 года количество новых предпринимателей в Чехии увеличилось примерно на четверть. Средние значения по Союзу — это меньшие единицы процентов. Единственным исключением из этой тенденции стал конец 2020 года.





Данные также показывают, что, несмотря на быстрый рост числа предпринимателей, количество банкротств остается на обычном для ЕС уровне. Хотя Евростат не регистрировал конкретные данные о закрытии бизнеса в Чехии до конца 2020 года, уже сейчас ясно, что предприниматели закрывают свои предприятия реже.





Единственным периодом, когда в Чехии было больше банкротств, чем регистраций, был период пандемии с третьего квартала 2021 года по первый квартал следующего года.





По словам Прузы, тенденция к регистрации новых предпринимателей является положительной.





«Это определенно хорошо, что чехи любят работать над собой, что они хотят развиваться и не нуждаются в том, чтобы кто-то о них заботился, — хвалит он такой подход. — Чем больше у нас будет предпринимателей, тем быстрее будет расти и модернизироваться чешская экономика».





Но он добавляет к критике бюрократию, которая часто сопровождает предпринимательство. «Поэтому государство должно значительно ускориться в устранении бюрократии и действительно оцифровать всю свою деятельность».





Если взять соотношение между регистрациями и банкротствами в качестве условного баланса, то больше всего ситуация изменилась в Венгрии. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года во втором квартале этого года там появилось на 20% меньше новых предприятий, но падение было практически в четыре раза больше.





В Нидерландах, Франции и Австрии также зафиксировано значительное снижение. Напротив, на Мальте, в Румынии и Исландии наблюдается наибольший рост предпринимательства.





«Вероятно, в каждой стране это происходит по-разному», — говорит Пруза, отвечая на вопрос о том, что происходит в упомянутых государствах. «Во Франции большая бюрократия, относительно плохая экономическая ситуация и плохое общественное настроение, которое не способствует развитию предпринимательства. В Австрии — опять же очень сложные правила и культура, которая по-прежнему благоприятствует крупным компаниям. В Нидерландах, напротив, много стартапов, которые просто не всегда выживают».





Положительные на первый взгляд цифры по количеству предпринимателей контрастируют с данными Чешского статистического управления, которые показывают, что число предпринимателей, нанимающих других людей, уже давно сокращается.





В 2015 году 180 000 чешских предпринимателей имели дополнительных работников. В 2019 году это число сократилось до 160 000, а в этом году в статистике осталось менее 120 000.