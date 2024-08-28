Конец кризиса. Рынок бижутерии возвращается к своим лучшим временам, его спасли иностранцы

Больше всего ювелирных изделий продается в Америку, Новую Зеландию, Канаду, Эквадор, Боливию или Перу, а также в страны Центральной Европы и Азии.



«В Чехии по некоторым товарам мы находим новых покупателей, но за границей дела идут гораздо лучше, потому что там не так чувствительны к изменениям цен», — говорит управляющий директор компании Lucid из Яблонца, которая производит детали ювелирных изделий и оригинальные украшения из металла в сочетании со стеклянными камнями Preciosa и Swarovski.



По ее словам, по-прежнему очевидно, что жители Чехии экономят деньги и не ходят за покупками так часто, как иностранцы. Они также не готовы делать покупки онлайн, в отличие от иностранных клиентов. «Ювелирный рынок сильно пострадал от ковида, и потеря российского рынка была огромной и ощущалась всеми производителями ювелирных изделий, потому что мы потеряли большие объемы продаж. Но постепенно все возвращается, нужно набраться терпения», — отметила она.



Это подтверждает и Павел Копачек из Ассоциации производителей стекла и бижутерии, по словам которого, в последнее время на рынке бижутерии наметилась тенденция к небольшому росту.



«В критический период ковида исчезла одна-единственная известная нам торговая компания. И она вышла из бизнеса только потому, что обанкротилась сеть, в которую она поставляла бижутерию. Это уже второй сезон после ковида, когда никто не жалуется. Рынок растет, и структура меняется. В большинстве компаний преобладает экспорт, но спрос растет и в Чехии», — говорит он.



Традиционные яблонецкие украшения по-прежнему известны в мире. Особенно привлекают внимание украшения с идеей. «Клиенты интересуются новыми дизайнами, а также новыми тенденциями. Например, развивается использование 3D-печати, оригинальность играет роль, она стала правящей», — добавил Милан Кохаут из ассоциации.



Растущий интерес к ювелирным изделиям представители ассоциации отмечают и в «Хрустальном рае» в Яблонце-над-Нисоу, где все производители Яблонецкого района предлагают ювелирные изделия под одной крышей. Только в прошлом году здесь побывало примерно 20 500 покупателей, а в этом году за первое полугодие — на 15% больше людей.



Здесь часто торгуют необычными товарами, например, японцы покупают уникальные стеклянные пуговицы, которыми они по традиции украшают свои кимоно. Недавно покупатель из Эквадора скупил все запасы полых золотых бусин, потому что этими украшениями там украшают традиционную одежду, а оригинальные украшения производят только в Яблонце.



«Иностранные покупатели хотят получить что-то уникальное, то, что сделано вручную в Яблонце. Бренд Hand made Czech Republic популярен в мире и имеет свое звучание, особенно яблонецкая бижутерия», — добавляет ювелир из собственного опыта.



Яблонецкая бижутерия ежегодно представляется в начале августа на ярмарке Křehká krása в Яблонце-над-Нисоу, которая продолжает традицию международных выставок стекла и бижутерии с 1960-х по 1980-е годы. В настоящее время в Яблонецком, Танвальдском и Железнобродском регионах работает около 50 ювелирных и стекольных предприятий.