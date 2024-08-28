ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Конец кризиса. Рынок бижутерии возвращается к своим лучшим временам, его спасли иностранцы
3 сентября 2024
18:00
326
Яблонецкая бижутерия по-прежнему пользуется спросом в мире. Точность, ручная работа и оригинальность чешских производителей востребованы, и иностранные покупатели без колебаний готовы выкладывать крупные суммы за украшения. Все чаще и чаще они приезжают в Чехию за этим традиционным товаром, и ювелирный рынок вновь выходит на первый план, как это было в 1960-1980-х годах.
Больше всего ювелирных изделий продается в Америку, Новую Зеландию, Канаду, Эквадор, Боливию или Перу, а также в страны Центральной Европы и Азии.
«В Чехии по некоторым товарам мы находим новых покупателей, но за границей дела идут гораздо лучше, потому что там не так чувствительны к изменениям цен», — говорит управляющий директор компании Lucid из Яблонца, которая производит детали ювелирных изделий и оригинальные украшения из металла в сочетании со стеклянными камнями Preciosa и Swarovski.
По ее словам, по-прежнему очевидно, что жители Чехии экономят деньги и не ходят за покупками так часто, как иностранцы. Они также не готовы делать покупки онлайн, в отличие от иностранных клиентов. «Ювелирный рынок сильно пострадал от ковида, и потеря российского рынка была огромной и ощущалась всеми производителями ювелирных изделий, потому что мы потеряли большие объемы продаж. Но постепенно все возвращается, нужно набраться терпения», — отметила она.
Это подтверждает и Павел Копачек из Ассоциации производителей стекла и бижутерии, по словам которого, в последнее время на рынке бижутерии наметилась тенденция к небольшому росту.
«В критический период ковида исчезла одна-единственная известная нам торговая компания. И она вышла из бизнеса только потому, что обанкротилась сеть, в которую она поставляла бижутерию. Это уже второй сезон после ковида, когда никто не жалуется. Рынок растет, и структура меняется. В большинстве компаний преобладает экспорт, но спрос растет и в Чехии», — говорит он.
Традиционные яблонецкие украшения по-прежнему известны в мире. Особенно привлекают внимание украшения с идеей. «Клиенты интересуются новыми дизайнами, а также новыми тенденциями. Например, развивается использование 3D-печати, оригинальность играет роль, она стала правящей», — добавил Милан Кохаут из ассоциации.
Растущий интерес к ювелирным изделиям представители ассоциации отмечают и в «Хрустальном рае» в Яблонце-над-Нисоу, где все производители Яблонецкого района предлагают ювелирные изделия под одной крышей. Только в прошлом году здесь побывало примерно 20 500 покупателей, а в этом году за первое полугодие — на 15% больше людей.
Здесь часто торгуют необычными товарами, например, японцы покупают уникальные стеклянные пуговицы, которыми они по традиции украшают свои кимоно. Недавно покупатель из Эквадора скупил все запасы полых золотых бусин, потому что этими украшениями там украшают традиционную одежду, а оригинальные украшения производят только в Яблонце.
«Иностранные покупатели хотят получить что-то уникальное, то, что сделано вручную в Яблонце. Бренд Hand made Czech Republic популярен в мире и имеет свое звучание, особенно яблонецкая бижутерия», — добавляет ювелир из собственного опыта.
Яблонецкая бижутерия ежегодно представляется в начале августа на ярмарке Křehká krása в Яблонце-над-Нисоу, которая продолжает традицию международных выставок стекла и бижутерии с 1960-х по 1980-е годы. В настоящее время в Яблонецком, Танвальдском и Железнобродском регионах работает около 50 ювелирных и стекольных предприятий.
«В Чехии по некоторым товарам мы находим новых покупателей, но за границей дела идут гораздо лучше, потому что там не так чувствительны к изменениям цен», — говорит управляющий директор компании Lucid из Яблонца, которая производит детали ювелирных изделий и оригинальные украшения из металла в сочетании со стеклянными камнями Preciosa и Swarovski.
По ее словам, по-прежнему очевидно, что жители Чехии экономят деньги и не ходят за покупками так часто, как иностранцы. Они также не готовы делать покупки онлайн, в отличие от иностранных клиентов. «Ювелирный рынок сильно пострадал от ковида, и потеря российского рынка была огромной и ощущалась всеми производителями ювелирных изделий, потому что мы потеряли большие объемы продаж. Но постепенно все возвращается, нужно набраться терпения», — отметила она.
Это подтверждает и Павел Копачек из Ассоциации производителей стекла и бижутерии, по словам которого, в последнее время на рынке бижутерии наметилась тенденция к небольшому росту.
«В критический период ковида исчезла одна-единственная известная нам торговая компания. И она вышла из бизнеса только потому, что обанкротилась сеть, в которую она поставляла бижутерию. Это уже второй сезон после ковида, когда никто не жалуется. Рынок растет, и структура меняется. В большинстве компаний преобладает экспорт, но спрос растет и в Чехии», — говорит он.
Традиционные яблонецкие украшения по-прежнему известны в мире. Особенно привлекают внимание украшения с идеей. «Клиенты интересуются новыми дизайнами, а также новыми тенденциями. Например, развивается использование 3D-печати, оригинальность играет роль, она стала правящей», — добавил Милан Кохаут из ассоциации.
Растущий интерес к ювелирным изделиям представители ассоциации отмечают и в «Хрустальном рае» в Яблонце-над-Нисоу, где все производители Яблонецкого района предлагают ювелирные изделия под одной крышей. Только в прошлом году здесь побывало примерно 20 500 покупателей, а в этом году за первое полугодие — на 15% больше людей.
Здесь часто торгуют необычными товарами, например, японцы покупают уникальные стеклянные пуговицы, которыми они по традиции украшают свои кимоно. Недавно покупатель из Эквадора скупил все запасы полых золотых бусин, потому что этими украшениями там украшают традиционную одежду, а оригинальные украшения производят только в Яблонце.
«Иностранные покупатели хотят получить что-то уникальное, то, что сделано вручную в Яблонце. Бренд Hand made Czech Republic популярен в мире и имеет свое звучание, особенно яблонецкая бижутерия», — добавляет ювелир из собственного опыта.
Яблонецкая бижутерия ежегодно представляется в начале августа на ярмарке Křehká krása в Яблонце-над-Нисоу, которая продолжает традицию международных выставок стекла и бижутерии с 1960-х по 1980-е годы. В настоящее время в Яблонецком, Танвальдском и Железнобродском регионах работает около 50 ювелирных и стекольных предприятий.
Комментарии:
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
3 СЕНТЯБРЯ 2024
413
С сентября в начальных школах Пльзеня насчитывается 16 000 учеников, что является самым высоким показателем за многие годы. Более 8% из них имеют украинское гражданство. Увеличилось и количество...
13:00
3 СЕНТЯБРЯ 2024
841
Несоблюдение безопасной дистанции, согласно статистике, является пятой по распространенности причиной несчастных случаев в Чехии. Однако при обычном движении полиция не может оштрафовать водителя...
11:00
2 СЕНТЯБРЯ 2024
1419
С 1 сентября ужесточены правила для украинских беженцев, которым государство компенсирует проживание в общежитиях. Важное исключение ранее было сделано для уязвимых лиц, которые находились в Чехии...
09:00
2 СЕНТЯБРЯ 2024
704
В следующем году минимальная заработная плата в Чехии вырастет на 1 900 крон и составит 20 900 крон. Об этом заявил министр труда и социальных дел Мариан Юречка, выступая на телеканале ČT в...
08:00
2 СЕНТЯБРЯ 2024
1729
Четверть молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет никогда не отвечают на телефонные звонки. Они игнорируют звонки, отвечают на них с помощью текстовых сообщений или ищут незнакомые телефонные...
14:30
1 СЕНТЯБРЯ 2024
772
Больше банкротств, чем новых предпринимателей. Долгосрочный курс ЕС идет вразрез с поведением чехов. На первый взгляд, хорошая новость, свидетельствующая о стремлении чехов к бизнесу. Но какую роль...
10:30
1 СЕНТЯБРЯ 2024
2948
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАЖСКОГО ЦЕНТРА «ДОКУМЕНТ» ДЛЯ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ РАССЛЕДУЕТ ПОЛИЦИЯ. ДИРЕКТОР УВОЛИЛАСЬ
Чешский филиал украинского государственного предприятия «Документ» теперь представляет Оксана Сергеевна Сероштан. Официальные украинские издания умалчивают о причинах кадровых изменений в пражском...
15:00
31 АВГУСТА 2024
782
Почта Чехии в связи со своей трансформацией объявила конкурс на поиск консультанта, который поможет ей продать службу Balíkovna. Заинтересованные лица могут подать заявку до понедельника, 9...
21:00
30 АВГУСТА 2024
608
Интернет-магазин Mall.cz, как и ритейлер CZC.cz, переезжает на онлайн-площадку своей материнской компании Allegro. Польская компания Allegro приобрела ведущие интернет-магазины электроники CZC.cz и...
11:30
30 АВГУСТА 2024
3051
Нынешняя реакция немецких политиков на рост насилия на улицах Германии до сих пор была примером провала элит. Как будто обсуждаемая ими максимально допустимая длина лезвий ножей решала основную...
21:00
29 АВГУСТА 2024
684
Управление по защите конкуренции (ÚOHS) приступило к оценке сделки по покупке чешской группы Pilulka Lékárny Томашем Чупром, основателем службы доставки еды Rohlík. Об этом ведомство сообщила на...
18:00
29 АВГУСТА 2024
611
Группа ČEZ завершила приобретение 55,21% акций GasNet, крупнейшего оператора газораспределительной инфраструктуры в Чешской Республике. Природный газ и водород будут играть ключевую роль в будущем...
10:00
29 АВГУСТА 2024
1117
Две трети детей в Чешской Республике с удовольствием ходят в школу, но около трети школа не нравится. Чаще всего обучение не нравится детям из бедных семей. При этом школа и результаты, которые...
22:00
28 АВГУСТА 2024
1722
ГРАЖДАНЕ ЕС ДОЛЖНЫ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПРИ ПРЕБЫВАНИИ В ЧЕХИИ БОЛЕЕ 90 ДНЕЙ, РЕШИЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО
Гражданам Европейского союза, которые пробудут в Чехии более 90 дней, вероятно, придется зарегистрироваться в Министерстве внутренних дел. Это учтено в новом законе о въезде и пребывании...
20:00
28 АВГУСТА 2024
1562
Начинающие самозанятые, которые осуществляют свою деятельность в качестве основного вида деятельности, в первые два года своего бизнеса заплатят меньше взносов на социальное страхование, чем...