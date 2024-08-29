Сократите свои расходы на заграничные бизнес-поездки. Требуйте в сентябре возврата НДС

Это относится к плательщикам НДС, которые «используют полученные за рубежом услуги для целей своего бизнеса или самозанятости». Другими словами, чешские предприятия могут вернуть НДС, уплаченный при поездке в страны ЕС, например, за проживание, в ресторанах или при покупке бензина и дизельного топлива.



Кто может претендовать на возмещение НДС?



Плательщики НДС, чьи сотрудники понесли расходы, связанные с транспортом (проезд на такси, общественном транспорте, расходы на бензин/дизельное топливо или дорожные сборы), проживанием или профессиональным обучением, имеют право на возмещение.



Это также относится к компаниям, которые приобрели товары в другом государстве — члене ЕС (оставаясь на территории этого государства — члена), или к компаниям, которые представляют себя на торговых ярмарках в других государствах — членах ЕС-27.



Однако предприятия должны сами подать заявки на возврат НДС, уплаченного за товары и услуги за пределами Чешской Республики, с помощью электронного заявления.





Заявление должно быть подано до 30 сентября 2024 года, и этот срок не может быть продлен. По истечении этого срока право на возмещение НДС утрачивается.



Если ваша компания приобрела товары с местом поставки в других странах — членах ЕС, в отношении которых там был применен НДС, то уже в августе стоило бы начать готовить заявление.



Если вы подаете заявление на возмещение впервые, важно также оставить время для подачи заявления на доступ к заявлению о возмещении НДС, на обработку которого у Чешского налогового управления может уйти до 15 дней.



Что необходимо соблюдать?



Право на возмещение НДС имеет любое чешское предприятие (плательщик НДС), которое не зарегистрировано для уплаты НДС в соответствующей стране, не имеет зарегистрированного офиса или места ведения бизнеса в этой стране и не является постоянным представительством в этой стране.





Однако правила возврата всегда устанавливаются конкретной страной.



Эта возможность выгодна, например, для экспортеров. Экспорт не считается ведением бизнеса на территории страны, на рынок которой он поставляется.



Условием является наличие у заявителя всех документов и квитанций, подтверждающих уплату НДС за рубежом (например, при покупке бензина или проживания в гостинице), и приложение их к соответствующему заявлению, которое он направляет только через налоговое управление.



Заявление о возмещении должно быть подкреплено электронной копией налоговой квитанции или налогового документа при импорте товаров, если налогооблагаемая сумма превышает эквивалент 250 евро для углеводородного топлива или эквивалент 1 000 евро для других видов приобретенных товаров или полученных услуг.



Заявитель должен:





быть зарегистрированным в качестве плательщика НДС в Чешской Республике,

иметь зарегистрированный офис, место ведения бизнеса или место работы в Чехии (а не в государстве — члене ЕС, которое возвращает налог),

иметь заверенную электронную подпись,

не осуществлять в период возмещения НДС только поставки, освобожденные от НДС.





Напоминаем, что в период возмещения НДС налогоплательщик не должен осуществлять «поставку товаров или услуг в государстве — члене ЕС, в котором производится возмещение». Исключение составляют налогооблагаемые поставки, подлежащие обратным начислениям, а также транспортные услуги или вспомогательные услуги, освобожденные от НДС.



Сумма должна превышать 50 евро в год. Предприятия могут подавать заявление на возврат НДС с сумм, уплаченных свыше 400 евро, более одного раза в год, но не более четырех раз — то есть менее чем за три месяца.





Подробности см. в разделе 82 Закона об НДС.



Кроме того, отдельные государства-члены могут устанавливать свои собственные пороговые значения для суммы НДС, с которой можно требовать возврата. Это особенно актуально для стран, где НДС уплачивается не в евро.



Закон об НДС гласит, в частности, что все вопросы, связанные с возвратом НДС из-за границы, рассматриваются Налоговым управлением Праги, а не местным органом власти, с которым вы обычно общаетесь.



Предприниматель или компания подает столько заявлений с сопроводительными документами и исчисленным НДС в стольких странах, в скольких у него есть счета. После этого на языке данной страны им будет отправлено уведомление о том, выполнены ли условия. В случае необходимости сумма возмещается в валюте этой страны.





Если предприниматель не хочет сам проходить эту непростую процедуру, то за определенную плату можно заказать полное оформление заявления у специалистов.



Местное налоговое управление рассмотрит заявление не позднее чем через две недели. «Заявитель будет уведомлен об этом SMS-сообщением, отправленным на указанный им в заявлении номер мобильного телефона (чешских операторов), а в случае отказа будет указано решение налогового администратора», — уточняет FS ČR. Предприниматель получит переплату в течение 120 дней после истечения срока, указанного в пункте 5 § 82b.



Заявление на 2023 год подается на чешском языке в Налоговое управление Праги. НДС не подлежит возврату по отдельным операциям (в основном связанным с личным потреблением и расходами на развлечения). Налог возвращается на взаимной основе. Страна, в которой находится заявитель, по запросу возместит чешскому налогоплательщику уплату местного НДС.



«Однако срок принятия решения по всему заявлению о возмещении в случае запроса дополнительных данных наступает не ранее чем через шесть месяцев со дня получения заявления о возмещении налоговым администратором, а максимальный срок составляет восемь месяцев», — говорится в законе.



Для кого предназначено заявление?

«Возврат налога из-за границы особенно актуален для предпринимателей и компаний с сотрудниками, которые часто путешествуют в страны ЕС, активно торгуют там без наличия головного предприятия и пользуются гостиничными услугами. Значительную сумму составляет, например, НДС на участие компаний в зарубежных выставках. Для перевозчиков НДС увеличивает расходы на закупку топлива», — говорит консультант TaxVision.



В каждой стране действуют свои правила.





Ни одна страна не возвращает налог на развлечения, алкоголь, подарки, антиквариат или подержанные предметы искусства.



Некоторые члены «Большой восьмерки» возвращают только часть НДС на услуги, которые также можно использовать для личного потребления (например, услуги такси). Во многих странах-членах налог на продукты питания или напитки не входит в эту льготу.



В других странах требуется указывать в чеке получателей прохладительных напитков. Некоторые страны даже не возмещают налог на топливо, другие отдают его только перевозчикам.



Небольшие компании могут сэкономить много денег за счет возмещения НДС, но они не всегда пользуются этой возможностью, хотя в последние годы желающих становится все больше. «Малые компании и предприниматели часто не знают о возможности возмещения, и если они оплатили расходы в другой стране, включая НДС, и не подали заявление на возврат, то лишают себя значительных средств», — предупреждает Бланка Штарманова.