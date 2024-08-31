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Небольшие магазины выступают против сдачи ПЭТ-бутылок и банок из-под напитков
5 сентября 2024
18:00
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Не только муниципалитеты, но и небольшие магазины выступают против плана Министерства охраны окружающей среды ввести со следующего года возвращение ПЭТ-бутылок и банок. Продавцы говорят, что у них не будет места для хранения возвращенной тары. В то же время некоторые крупные магазины уже тестируют автоматы по выкупу.
«Система обязательного сбора — неразрешимая проблема для небольших магазинов. У них нет складских помещений для хранения отходов, которые не должны контактировать с продуктами питания. Например, консервные банки нельзя даже герметично закрыть, и они представляют собой риск для гигиены», — сказал Ян Хрдина, секретарь Ассоциации чешской традиционной торговли.
«В общем, покупателям нет смысла приносить отходы в магазины, когда сегодня практически везде есть соответствующие контейнеры. Небольшие магазины, которые не присоединятся к системе, потеряют клиентов. Особенно это коснется сельских магазинов, многие из которых сейчас просто выживают», — добавил он.
По мнению министерства, выкуп должен быть обязательным для магазинов площадью более 50 квадратных метров.
«Мы рассчитываем начать с начала 2026 года. Мы ожидаем, что залог составит четыре кроны. С точки зрения потребителя это будет работать точно так же, как сегодня для пивных бутылок», — сказал министр Петр Хладик (KDU-ČSL). Министерство намерено представить поправку к Закону об упаковке в правительство в ближайшие недели.
Однако Хрдина считает, что следует сосредоточиться на других товарах. «В рамках функционирования торговли пластиковая упаковка от воды, газировки или пива составляет лишь очень малую часть производимых отходов. Однако именно им уделяется больше всего внимания. Упаковка от фармацевтических препаратов, молочных напитков или йогуртов, например, остается за рамками дискуссии», — отметил он.
В случае с консервными банками, по словам Хрдины, необходимость возврата вообще отпадает, поскольку современные технологии позволяют легко извлекать банки из смешанных отходов, а недавно была разработана система специальных контейнеров для металлических отходов.
Он также повторил аргумент противников, что Чехия будет переполнена грузовиками, перевозящими воздух, поскольку ПЭТ-бутылки и банки придется сдавать в целости и сохранности.
Однако и инициатива, которую поддерживают производители напитков, и министр Хладик отвергают этот аргумент. Пластиковые бутылки и банки можно будет сжимать, если штрих-код на них останется читаемым. Кроме того, планируется расширить торговые автоматы или модифицировать существующие таким образом, чтобы они могли измельчать отходы на месте.
По статистике упаковочной компании EKO-KOM, сегодня перерабатывается только 30% алюминиевых банок. Обратной стороной популярности банок является тот факт, что алюминиевая упаковка от газировки, пива, безалкогольного пива или энергетических напитков оказывается в мусорных баках и контейнерах без дальнейшего использования. А иногда даже в природных условиях.
«К сожалению, даже из собранных в Чехии банок не делают новых. Чаще всего они используются в качестве реагента для производства стали», — говорит Кристина Гавлигерова из Backup Initiative. Алюминий можно перерабатывать практически бесконечно, и это никак не скажется на его качестве.
Например, Ассоциация местных властей Чешской Республики, представляющая 2 500 муниципалитетов, также выступает против изменений. «Мы уже давно обращаем внимание на ряд недостатков системы обязательного возврата. В результате будет нанесен ущерб налаженной и функционирующей сортировке отходов с помощью цветных контейнеров, и это станет неприятным осложнением для граждан, которые сегодня, причем совершенно добровольно, занимают одно из первых мест по сортировке отходов в Европе», — заявила Элишка Ольшакова, председатель ассоциации.
Даже некоторые экономисты отмечают, что если ПЭТ-бутылки, которые сейчас в значительной степени обеспечивают систему, выйдут из системы желтой тары, это может означать сокращение таких контейнеров.
Важным аргументом в пользу изменений является тот факт, что Чехия, как и другие страны ЕС, взяла на себя обязательство постепенно выполнять высокие квоты по переработке пластиковой и алюминиевой упаковки. Этого, по их мнению, трудно достичь без поддержки.
В Словакии эта программа действует с позапрошлого года, а в Германии — еще раньше. В Словакии мелкие продавцы сначала столкнулись с некоторыми трудностями, но в итоге им удалось собрать возвращенную упаковку, даже с помощью ручного сканера и регулярных вывозов, оплачиваемых оператором системы.
«В этом году к нам присоединились венгры и португальцы, в следующем году к ним присоединятся Польша и Австрия, а затем и восемнадцать стран ЕС», — отметил министр Хладик.
В 16 магазинах в крупных городах Чехии сети Lidl и Kaufland уже используют автоматы для выкупа ПЭТ-бутылок и банок. За их возврат покупатели получают ваучеры на скидку. За год их работы было возвращено более миллиона ПЭТ-бутылок и банок.
«В общем, покупателям нет смысла приносить отходы в магазины, когда сегодня практически везде есть соответствующие контейнеры. Небольшие магазины, которые не присоединятся к системе, потеряют клиентов. Особенно это коснется сельских магазинов, многие из которых сейчас просто выживают», — добавил он.
По мнению министерства, выкуп должен быть обязательным для магазинов площадью более 50 квадратных метров.
«Мы рассчитываем начать с начала 2026 года. Мы ожидаем, что залог составит четыре кроны. С точки зрения потребителя это будет работать точно так же, как сегодня для пивных бутылок», — сказал министр Петр Хладик (KDU-ČSL). Министерство намерено представить поправку к Закону об упаковке в правительство в ближайшие недели.
Однако Хрдина считает, что следует сосредоточиться на других товарах. «В рамках функционирования торговли пластиковая упаковка от воды, газировки или пива составляет лишь очень малую часть производимых отходов. Однако именно им уделяется больше всего внимания. Упаковка от фармацевтических препаратов, молочных напитков или йогуртов, например, остается за рамками дискуссии», — отметил он.
В случае с консервными банками, по словам Хрдины, необходимость возврата вообще отпадает, поскольку современные технологии позволяют легко извлекать банки из смешанных отходов, а недавно была разработана система специальных контейнеров для металлических отходов.
Он также повторил аргумент противников, что Чехия будет переполнена грузовиками, перевозящими воздух, поскольку ПЭТ-бутылки и банки придется сдавать в целости и сохранности.
Однако и инициатива, которую поддерживают производители напитков, и министр Хладик отвергают этот аргумент. Пластиковые бутылки и банки можно будет сжимать, если штрих-код на них останется читаемым. Кроме того, планируется расширить торговые автоматы или модифицировать существующие таким образом, чтобы они могли измельчать отходы на месте.
По статистике упаковочной компании EKO-KOM, сегодня перерабатывается только 30% алюминиевых банок. Обратной стороной популярности банок является тот факт, что алюминиевая упаковка от газировки, пива, безалкогольного пива или энергетических напитков оказывается в мусорных баках и контейнерах без дальнейшего использования. А иногда даже в природных условиях.
«К сожалению, даже из собранных в Чехии банок не делают новых. Чаще всего они используются в качестве реагента для производства стали», — говорит Кристина Гавлигерова из Backup Initiative. Алюминий можно перерабатывать практически бесконечно, и это никак не скажется на его качестве.
Например, Ассоциация местных властей Чешской Республики, представляющая 2 500 муниципалитетов, также выступает против изменений. «Мы уже давно обращаем внимание на ряд недостатков системы обязательного возврата. В результате будет нанесен ущерб налаженной и функционирующей сортировке отходов с помощью цветных контейнеров, и это станет неприятным осложнением для граждан, которые сегодня, причем совершенно добровольно, занимают одно из первых мест по сортировке отходов в Европе», — заявила Элишка Ольшакова, председатель ассоциации.
Даже некоторые экономисты отмечают, что если ПЭТ-бутылки, которые сейчас в значительной степени обеспечивают систему, выйдут из системы желтой тары, это может означать сокращение таких контейнеров.
Важным аргументом в пользу изменений является тот факт, что Чехия, как и другие страны ЕС, взяла на себя обязательство постепенно выполнять высокие квоты по переработке пластиковой и алюминиевой упаковки. Этого, по их мнению, трудно достичь без поддержки.
В Словакии эта программа действует с позапрошлого года, а в Германии — еще раньше. В Словакии мелкие продавцы сначала столкнулись с некоторыми трудностями, но в итоге им удалось собрать возвращенную упаковку, даже с помощью ручного сканера и регулярных вывозов, оплачиваемых оператором системы.
«В этом году к нам присоединились венгры и португальцы, в следующем году к ним присоединятся Польша и Австрия, а затем и восемнадцать стран ЕС», — отметил министр Хладик.
В 16 магазинах в крупных городах Чехии сети Lidl и Kaufland уже используют автоматы для выкупа ПЭТ-бутылок и банок. За их возврат покупатели получают ваучеры на скидку. За год их работы было возвращено более миллиона ПЭТ-бутылок и банок.
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