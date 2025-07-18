Только чешские спасатели: США обратились за помощью к Чехии после наводнений в Техасе
18 июля 2025
19:30
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После разрушительных наводнений, которые недавно обрушились на штат Техас, местные власти обратились за международной помощью — и выбрали лишь одну страну. Единственной зарубежной командой, приглашенной для участия в спасательной операции, стали чешские пожарные из специального подразделения USAR (Urban Search and Rescue), специализирующегося на поиске людей и жертв в зонах стихийных бедствий.
Как пояснил член команды, спасатель и документалист миссии Йиржи Студничка, основное ядро чешской группы составляют бойцы USAR, подготовленные к действиям в условиях разрушений, вызванных, например, землетрясениями или обрушением зданий. К ним присоединились кинологи с собаками, являющиеся неотъемлемой частью команды. Их работа особенно важна в сложных и труднодоступных районах.
Приглашение чешских специалистов стало возможным благодаря давнему партнерству между Армией Чешской Республики и Национальной гвардией Техаса. Как рассказала представительница Минобороны Чехии Магдалена Дворжакова, американская сторона направила официальную просьбу о помощи в рамках двусторонней программы, действующей уже более 30 лет. Заявка была передана в Главное управление Пожарно-спасательной службы ЧР, которое оперативно одобрило отправку команды.
В США был направлен так называемый «легкий отряд», состоящий из 16 человек и 4 специально обученных собак. По словам официальной представительницы Пожарно-спасательной службы Чехии Клары Охмановой, в зоне бедствия требуются высокоспециализированные знания и опыт. «Речь идет о систематических поисках пропавших без вести в труднопроходимой местности. Это требует особых навыков — и чешские спасатели их имеют», — отметила она.
По ее словам, как сам USAR, так и чешская служба кинологической спасательной подготовки пользуются заслуженной международной репутацией. «Особенно высоко ценятся наши собаки и кинологи — они стабильно входят в число лучших в мире», — подчеркнула Охманова.
На данный момент чешским спасателям уже удалось обнаружить тела трех погибших. Работы продолжаются.
Примечательно, что год назад ситуация была обратной: в сентябре 2024 года, во время наводнений на Мораве и в Силезии, помощь оказывали именно техасцы, которые в тот момент находились в Чехии на совместных учениях. Тогда они использовали разведывательный дрон Reaper для сканирования затопленных территорий.
Приглашение чешских специалистов стало возможным благодаря давнему партнерству между Армией Чешской Республики и Национальной гвардией Техаса. Как рассказала представительница Минобороны Чехии Магдалена Дворжакова, американская сторона направила официальную просьбу о помощи в рамках двусторонней программы, действующей уже более 30 лет. Заявка была передана в Главное управление Пожарно-спасательной службы ЧР, которое оперативно одобрило отправку команды.
В США был направлен так называемый «легкий отряд», состоящий из 16 человек и 4 специально обученных собак. По словам официальной представительницы Пожарно-спасательной службы Чехии Клары Охмановой, в зоне бедствия требуются высокоспециализированные знания и опыт. «Речь идет о систематических поисках пропавших без вести в труднопроходимой местности. Это требует особых навыков — и чешские спасатели их имеют», — отметила она.
По ее словам, как сам USAR, так и чешская служба кинологической спасательной подготовки пользуются заслуженной международной репутацией. «Особенно высоко ценятся наши собаки и кинологи — они стабильно входят в число лучших в мире», — подчеркнула Охманова.
На данный момент чешским спасателям уже удалось обнаружить тела трех погибших. Работы продолжаются.
Примечательно, что год назад ситуация была обратной: в сентябре 2024 года, во время наводнений на Мораве и в Силезии, помощь оказывали именно техасцы, которые в тот момент находились в Чехии на совместных учениях. Тогда они использовали разведывательный дрон Reaper для сканирования затопленных территорий.
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