Только чешские спасатели: США обратились за помощью к Чехии после наводнений в Техасе

Новости и статьи 18 июля 2025 19:30 565

После разрушительных наводнений, которые недавно обрушились на штат Техас, местные власти обратились за международной помощью — и выбрали лишь одну страну. Единственной зарубежной командой, приглашенной для участия в спасательной операции, стали чешские пожарные из специального подразделения USAR (Urban Search and Rescue), специализирующегося на поиске людей и жертв в зонах стихийных бедствий.