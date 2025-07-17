Скептицизм растет. Война в Украине продлится еще много лет, считают чехи
17 июля 2025
12:00
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Скептицизм чехов относительно развития войны в Украине усилился. 35% населения убеждены, что боевые действия, пусть и с меньшей интенсивностью, продлятся еще много лет. С начала года, согласно июньскому опросу агентства STEM, число людей с подобным мнением увеличилось на 7 процентных пунктов.
Напротив, число граждан, склонных к прекращению войны в Украине в обмен на передачу восточной части страны России, несколько снизилось — до 33%. Это при условии, что Украина получит гарантии безопасности от западных стран, но не будет допущена в НАТО.
Доля людей, считающих наиболее вероятным вариантом передачу Украиной восточных территорий России в обмен на мир, но с возможностью вступления в НАТО, снизилась на 8 процентных пунктов, до 9%. 8% чехов считают, что Украина победит в войне и вернет себе все свои территории, что примерно соответствует уровню января.
Большинство чехов хотят скорейшего окончания войны в Украине. Однако они не верят в скорое прекращение огня.
По мнению авторов опроса, пессимистический взгляд чехов на события в Украине не связан со снижением их интереса к войне, который по-прежнему превышает 50%. Мнение о том, кто виноват в этой войне, также не изменилось с начала войны.
«Мы спрашивали о согласии с категоричным утверждением, что Россия является явным виновником войны на Украине, о чем мы также спрашивали в 2023 году. Результаты различаются всего на несколько процентных пунктов спустя три года, и мнение о том, что Россия является главным виновником войны, по-прежнему явно преобладает», — сказал аналитик STEM Йиржи Таборский.
Американское оружие уже на пути в Украину, НАТО за все заплатит, заявил Трамп.
По его словам, скептицизм чехов в отношении скорейшего окончания боевых действий, вероятно, связан с фактическим крахом первоначальных планов президента США Дональда Трампа по быстрому завершению войны.
С другой стороны, растущий скептицизм чехов отразился в их готовности оказать военную помощь Украине. По мнению 49% населения, чешская военная помощь Украине — это слишком много, что на два процентных пункта больше, чем в январе. В то же время число респондентов, считающих эту помощь адекватной, сократилось на пять процентных пунктов, до 29%.
По данным опроса, чехи считают, что Украина должна отказаться от территорий для прекращения войны.
«Поскольку лишь небольшое число людей верит в полную победу Украины, и все меньше людей также верят в быстрое разрешение ситуации, они не видят особого смысла в отправке военной помощи», — добавил Таборский.
Опрос проводился агентством с 12 по 26 июня. В нем приняли участие около тысячи респондентов старше 18 лет.
Доля людей, считающих наиболее вероятным вариантом передачу Украиной восточных территорий России в обмен на мир, но с возможностью вступления в НАТО, снизилась на 8 процентных пунктов, до 9%. 8% чехов считают, что Украина победит в войне и вернет себе все свои территории, что примерно соответствует уровню января.
Большинство чехов хотят скорейшего окончания войны в Украине. Однако они не верят в скорое прекращение огня.
По мнению авторов опроса, пессимистический взгляд чехов на события в Украине не связан со снижением их интереса к войне, который по-прежнему превышает 50%. Мнение о том, кто виноват в этой войне, также не изменилось с начала войны.
«Мы спрашивали о согласии с категоричным утверждением, что Россия является явным виновником войны на Украине, о чем мы также спрашивали в 2023 году. Результаты различаются всего на несколько процентных пунктов спустя три года, и мнение о том, что Россия является главным виновником войны, по-прежнему явно преобладает», — сказал аналитик STEM Йиржи Таборский.
Американское оружие уже на пути в Украину, НАТО за все заплатит, заявил Трамп.
По его словам, скептицизм чехов в отношении скорейшего окончания боевых действий, вероятно, связан с фактическим крахом первоначальных планов президента США Дональда Трампа по быстрому завершению войны.
С другой стороны, растущий скептицизм чехов отразился в их готовности оказать военную помощь Украине. По мнению 49% населения, чешская военная помощь Украине — это слишком много, что на два процентных пункта больше, чем в январе. В то же время число респондентов, считающих эту помощь адекватной, сократилось на пять процентных пунктов, до 29%.
По данным опроса, чехи считают, что Украина должна отказаться от территорий для прекращения войны.
«Поскольку лишь небольшое число людей верит в полную победу Украины, и все меньше людей также верят в быстрое разрешение ситуации, они не видят особого смысла в отправке военной помощи», — добавил Таборский.
Опрос проводился агентством с 12 по 26 июня. В нем приняли участие около тысячи респондентов старше 18 лет.
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