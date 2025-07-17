Скептицизм растет. Война в Украине продлится еще много лет, считают чехи

Новости 420on 17 июля 2025 12:00 839

Скептицизм чехов относительно развития войны в Украине усилился. 35% населения убеждены, что боевые действия, пусть и с меньшей интенсивностью, продлятся еще много лет. С начала года, согласно июньскому опросу агентства STEM, число людей с подобным мнением увеличилось на 7 процентных пунктов.