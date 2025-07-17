В Чехии сторонники смертной казни снова преобладают над противниками, показал опрос

Новости 420on 17 июля 2025 10:30 635

52% людей старше 15 лет согласны с такой мерой наказания, а 45% не согласны с ее существованием. Результаты опроса, проведенного в конце мая — начале июня, сегодня опубликовал на своем сайте Центр изучения общественного мнения (CVVM). В опросе, проведенном два года назад, впервые в истории Чешской Республики большинство опрошенных высказалось против смертной казни.