В Чехии сторонники смертной казни снова преобладают над противниками, показал опрос
17 июля 2025
10:30
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52% людей старше 15 лет согласны с такой мерой наказания, а 45% не согласны с ее существованием. Результаты опроса, проведенного в конце мая — начале июня, сегодня опубликовал на своем сайте Центр изучения общественного мнения (CVVM). В опросе, проведенном два года назад, впервые в истории Чешской Республики большинство опрошенных высказалось против смертной казни.
Смертная казнь была отменена в Чехословакии в 1990 году после падения коммунистического тоталитаризма. Опрос этого года показал, что, по мнению пятой части опрошенных, смертная казнь, безусловно, должна существовать, при этом 32% высказались за ее существование. 17% однозначно против, а 28% скорее не согласны с ней. Остальные 3% выбрали ответ «Не знаю».
Предыдущий опрос, проведенный с марта по май 2023 года, впервые с 1992 года, когда Конференция по делам ветеранов и ветеранов (CVVM) проводила исследование отношения к смертной казни, зафиксировал преобладание противников. 51% опрошенных был против, а 42% поддерживали смертную казнь. В то время Конференция по делам ветеранов и ветеранов (CVVM) отметила, что число противников абсолютной казни выросло почти в четыре раза по сравнению с 1992 годом.
В опросе этого года отношение к смертной казни существенно не различалось между мужчинами и женщинами. 52% мужчин и 53% женщин согласились с ее существованием. «Что касается возраста, респонденты старшего возраста чаще поддерживали смертную казнь, чем молодые», — говорится в сообщении CVVM.
Опрос также показал, что люди с высшим образованием более негативно относятся к смертной казни, чем люди со средним и начальным образованием. Среди людей с начальным образованием абсолютную меру наказания поддерживает 61%, среди людей со средним образованием — 50%, а среди людей с высшим образованием — 38%.
Из утверждений в поддержку смертной казни общественность больше всего разделяет мнение о том, что она приносит справедливую компенсацию жертвам и выжившим. Две трети опрошенных придерживаются такого мнения. Почти столько же опрошенных также согласились с тем, что без смертной казни неисправимые тяжкие преступники лишь без необходимости занимают места в тюрьмах, и государство должно содержать их за счет налогов. Наименьшая доля опрошенных согласилась с применением принципа «око за око, зуб за зуб». 40% опрошенных согласились с этим утверждением в пользу существования смертной казни.
Среди аргументов против смертной казни наибольшую поддержку получил страх судебной ошибки и осуждения невиновного — с ним согласны 81%. 72% участников опроса опасаются возможного злоупотребления абсолютным наказанием. Утверждение о том, что защита смертной казни является проявлением политического популизма, вызвало наименьшее согласие – всего 32%.
Предыдущий опрос, проведенный с марта по май 2023 года, впервые с 1992 года, когда Конференция по делам ветеранов и ветеранов (CVVM) проводила исследование отношения к смертной казни, зафиксировал преобладание противников. 51% опрошенных был против, а 42% поддерживали смертную казнь. В то время Конференция по делам ветеранов и ветеранов (CVVM) отметила, что число противников абсолютной казни выросло почти в четыре раза по сравнению с 1992 годом.
В опросе этого года отношение к смертной казни существенно не различалось между мужчинами и женщинами. 52% мужчин и 53% женщин согласились с ее существованием. «Что касается возраста, респонденты старшего возраста чаще поддерживали смертную казнь, чем молодые», — говорится в сообщении CVVM.
Опрос также показал, что люди с высшим образованием более негативно относятся к смертной казни, чем люди со средним и начальным образованием. Среди людей с начальным образованием абсолютную меру наказания поддерживает 61%, среди людей со средним образованием — 50%, а среди людей с высшим образованием — 38%.
Из утверждений в поддержку смертной казни общественность больше всего разделяет мнение о том, что она приносит справедливую компенсацию жертвам и выжившим. Две трети опрошенных придерживаются такого мнения. Почти столько же опрошенных также согласились с тем, что без смертной казни неисправимые тяжкие преступники лишь без необходимости занимают места в тюрьмах, и государство должно содержать их за счет налогов. Наименьшая доля опрошенных согласилась с применением принципа «око за око, зуб за зуб». 40% опрошенных согласились с этим утверждением в пользу существования смертной казни.
Среди аргументов против смертной казни наибольшую поддержку получил страх судебной ошибки и осуждения невиновного — с ним согласны 81%. 72% участников опроса опасаются возможного злоупотребления абсолютным наказанием. Утверждение о том, что защита смертной казни является проявлением политического популизма, вызвало наименьшее согласие – всего 32%.
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