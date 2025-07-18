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Бабиш против чешской «инициативы боеприпасов»: безопасность страны в заложниках у предвыборной борьбы

Новости и статьи
18 июля 2025
16:30
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Лидер партии ANO Андрей Бабиш вызвал бурную реакцию в Чехии и за ее пределами после заявления о намерении ликвидировать «инициативу боеприпасов» — один из ключевых оборонных проектов текущего правительства. В одном из интервью Бабиш прямо заявил, что в случае победы на выборах его кабинет прекратит участие в этой программе, созданной для снабжения Украины боеприпасами в условиях продолжающейся российской агрессии.
«Инициатива боеприпасов» была запущена правительством Петра Фиалы (партия ODS) как ответ на дефицит снарядов в украинской армии. По состоянию на лето 2025 года программа обеспечила поставку более 1,5 миллиона артиллерийских боеприпасов. Инициатива координируется Чехией, но к ней неформально присоединились другие страны.

Программа получила высокую оценку как со стороны НАТО, так и от европейских партнеров, а президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Прагу в мае 2025 года назвал ее эффективной.


Резкая критика от председателя комитета по безопасности
Глава парламентского комитета по безопасности Павел Жачек (ODS) не скрывает своего возмущения:

«Это важный вопрос, и потеря авторитета Чешской Республики будет значительной. Я удивлен, потому что Андрей Бабиш был проинформирован о том, сколько это стоит, он был знал о том, как это происходит».

Жачек добавил, что заявление Бабиша выглядит как попытка перехватить электорат у правопопулистской партии SPD и движения PRO, которые выступают против поддержки Украины.

Почему Чехия отказалась от нового американского проекта?
На фоне скандального заявления Бабиша также обсуждается решение правительства Фиалы не присоединяться к предложенному США проекту прямых поставок американского оружия в Украину. Это решение, по словам Жачека, связано с нехваткой ресурсов и концентрацией усилий на уже работающих инициативах.

Он также отметил, что Чехия остается одним из самых последовательных союзников Украины с начала вторжения в феврале 2022 года.

Оппозиция знала все заранее
На вопрос, не стало ли ошибкой правительства то, что оно не убедило оппозицию в важности инициативы, Жачек ответил, что ключевые фигуры — включая Бабиша — были полностью осведомлены. Программа обсуждалась в профильных парламентских комитетах, включая комиссию по надзору за военной разведкой и комитет по обороне.


Бабиш просто играет свою PR-игру, подчеркнул Жачек.

Против чего выступает Бабиш?
Кроме инициативы боеприпасов, Бабиш также подверг критике закупку истребителей F-35 и высказался против увеличения оборонного бюджета, к чему Чехия ранее официально обязалась. В парламенте он намекал, что при новом правительстве такие соглашения могут быть пересмотрены.

Однако, как напомнил Жачек, сам Бабиш ранее заверял, что в случае юридического оформления контракта с США его партия будет соблюдать обязательства, признавая стратегическое партнерство с Вашингтоном.

Вмешаются экс-президенты?
Ожидается, что в предвыборную кампанию осенью вмешаются два бывших президента — Вацлав Клаус и Милош Земан. По мнению Жачека, их возможная поддержка Бабиша и попытка повлиять на общественное мнение может обострить ситуацию:

«Меня не удивляет, что они хотели бы видеть другое развитие событий и что оно будет направлено, возможно, на укрепление некоторых партнеров Андрея Бабиша. Для того чтобы в случае успеха он смог создать некую коалицию, которая будет весьма опасна для Чехии и ее безопасности».
Чехия политика
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