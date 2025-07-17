Омбудсмен: Иностранцы, зарегистрированные в службе занятости как соискатели, имеют право на государственную страховку





Поводом для разбирательства стала жалоба, поступившая в Брно от консультативного центра для иностранцев в городе Пльзень . По словам сотрудников центра, местные отделения Службы занятости (Úřad práce) охотно вносят иностранцев в реестр ищущих работу, однако здравоохранительные страховые компании отказываются покрывать их медицинское обслуживание.





«После изучения европейских нормативов я пришёл к выводу, что иностранцы , официально зарегистрированные на бирже труда как безработные, имеют право на участие в системе государственного медицинского страхования. В этот период плательщиком страховых взносов выступает государство. Мы не можем лишать их того, на что они имеют право по действующему европейскому праву», — пояснил Кржечек.





Для того чтобы легально проживать и работать в Чехии, иностранцам необходимо оформить так называемую «карту работника» (zaměstnanecká karta). Это особый тип долгосрочного разрешения на пребывание. В случае потери работы иностранцу предоставляется защитный период, в течение которого он может найти новое место трудоустройства. В этот срок возможно также получение пособия по безработице при условии регистрации в Службе занятости. Такая возможность стала доступна благодаря недавнему пересмотру трактовки законодательства Министерством труда и социальных дел.





По мнению Кржечека, с этим также напрямую связано право на государственное медицинское страхование . Он призвал Министерство здравоохранения устранить правовую неопределённость и официально уведомить страховые компании о корректной интерпретации. Представители ведомства заверили омбудсмена, что принцип равного отношения распространяется не только на трудоустроенных лиц, но и на тех, кто официально ищет работу.

«Я рад, что нам удалось прояснить ситуацию. Теперь действительно обеспечен равный доступ к системе здравоохранения для иностранцев, ищущих работу. Министерство здравоохранения ознакомило страховые компании с актуальной интерпретацией, и те обязаны ей следовать», — подчеркнул Кржечек.





Таким образом, иностранцы, зарегистрированные на бирже труда, застрахованы за счёт государства. В случае спора между застрахованным лицом и страховой компанией, гражданин имеет право подать обращение в страховую и добиваться справедливости в рамках административного разбирательства.