Изменения на пригородных автобусах в окрестностях Праги: входить можно через все двери, станет больше проверок





Нововведение затронет в основном автобусы , которые отправляются из Праги в прилегающие населенные пункты и останавливаются в нескольких местах в столице. Это изменение является продолжением действующего экспериментального режима на девяти региональных линиях. Основная цель нового режима — ускорить посадку пассажиров и сократить время в пути, особенно в часы пик.

Пассажиры с действительным билетом – бумажным или электронным – теперь смогут входить через любые двери. Возможность покупки билета у водителя сохранится, но в этом случае необходимо использовать передние двери.





На территории Среднечешского края будет увеличен штраф за безбилетный проезд – при оплате на месте он составит 1500 крон, в течение пятнадцати дней – 2000 крон, а по истечении этого срока – 2500 крон.



В настоящее время для введения возможности входа через все двери были выбраны пригородные линии из Праги в регион, которые имеют много остановок, потому что на них образовывались самые большие очереди.





В то же время из пригородных линий были исключены те, которые имеют в столице только одну или две остановки и на которых есть длинный участок без остановок.





Конкретно изменение коснется дневных пригородных маршрутов 300–429 (за исключением 305, 315, 345, 389, 392, 393, 395, 400–407, 410, 412, 413, 415–417, 420–428) и ночных — 951–961. Также останутся пилотные региональные линии 481, 484, 519, 705, 785, 801, 805, 823, 858. Там пассажиры должны быть готовы к более частым проверкам контролеров.





Пробный режим продлится до конца 2026 года.