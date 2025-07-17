Изменения на пригородных автобусах в окрестностях Праги: входить можно через все двери, станет больше проверок
17 июля 2025
15:00
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Уже через две недели пассажиров пригородных автобусов в окрестностях Праги ждут значительные изменения, которые должны ускорить посадку и отправление. С 1 августа люди будут садиться не только через передние, но и через все двери на 99 дневных и 10 ночных линиях. Речь идет о расширении пробной эксплуатации, также будет увеличено количество контролеров и штрафы. Перемены коснутся, например, линии 301 в направлении Jíloviště и Mníšek pod Brdy, 317 в сторону Dobříš и 318 — Nový Knín на станции Smíchovské nádraží в Праге. Изменения не касаются маршрута 393, хотя у него также открыты вторые двери.
Нововведение затронет в основном автобусы, которые отправляются из Праги в прилегающие населенные пункты и останавливаются в нескольких местах в столице. Это изменение является продолжением действующего экспериментального режима на девяти региональных линиях. Основная цель нового режима — ускорить посадку пассажиров и сократить время в пути, особенно в часы пик.
Пассажиры с действительным билетом – бумажным или электронным – теперь смогут входить через любые двери. Возможность покупки билета у водителя сохранится, но в этом случае необходимо использовать передние двери.
На территории Среднечешского края будет увеличен штраф за безбилетный проезд – при оплате на месте он составит 1500 крон, в течение пятнадцати дней – 2000 крон, а по истечении этого срока – 2500 крон.
В настоящее время для введения возможности входа через все двери были выбраны пригородные линии из Праги в регион, которые имеют много остановок, потому что на них образовывались самые большие очереди.
В то же время из пригородных линий были исключены те, которые имеют в столице только одну или две остановки и на которых есть длинный участок без остановок.
Конкретно изменение коснется дневных пригородных маршрутов 300–429 (за исключением 305, 315, 345, 389, 392, 393, 395, 400–407, 410, 412, 413, 415–417, 420–428) и ночных — 951–961. Также останутся пилотные региональные линии 481, 484, 519, 705, 785, 801, 805, 823, 858. Там пассажиры должны быть готовы к более частым проверкам контролеров.
Пробный режим продлится до конца 2026 года.
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