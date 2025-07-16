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Кая Каллас упрекнула Трампа: если за оружие платит Европа, это не помощь от США

Новости и статьи
16 июля 2025
18:00
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Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала заявление Дональда Трампа о поставках оружия Украине, подчеркнув, что если за это платят европейские страны, Соединенные Штаты не могут приписывать помощь себе.
«Если вы обещаете дать оружие, а потом говорите, что за него заплатит кто-то другой, значит, это не от вас, верно?» — заявила Каллас в интервью Deutsche Welle. 

По ее словам, Европа делает максимум возможного для поддержки Украины и ожидает аналогичного вклада от США. «Мы приветствуем заявление президента Трампа о новых поставках, но было бы лучше, если бы США тоже разделили это бремя», — добавила Каллас, ее слова приводит Politico.

Скептически высказался и министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен: «Мы выделяем Украине значительные средства на покупку вооружений. Хотелось бы, чтобы и другие партнеры делали то же самое, если мы хотим завершения этой войны».

Ранее на совместной пресс-конференции Трампа и главы НАТО Марка Рютте было объявлено о скорой поставке Украине комплексов ПВО Patriot, а также ракет и боеприпасов. Финансирование, по словам Рютте, обеспечат страны НАТО — Германия, Нидерланды, Финляндия, Дания и Швеция. Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что Прага не будет участвовать в данной инициативе и сосредоточится на других формах поддержки.
США Европа Украина
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