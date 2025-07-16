Кая Каллас упрекнула Трампа: если за оружие платит Европа, это не помощь от США





«Если вы обещаете дать оружие , а потом говорите, что за него заплатит кто-то другой, значит, это не от вас, верно?» — заявила Каллас в интервью Deutsche Welle.





По ее словам, Европа делает максимум возможного для поддержки Украины и ожидает аналогичного вклада от США . «Мы приветствуем заявление президента Трампа о новых поставках, но было бы лучше, если бы США тоже разделили это бремя», — добавила Каллас, ее слова приводит Politico.

Скептически высказался и министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен: «Мы выделяем Украине значительные средства на покупку вооружений. Хотелось бы, чтобы и другие партнеры делали то же самое, если мы хотим завершения этой войны».



