Исламский фундаментализм, война и засуха: чего больше всего боятся чехи
18 июля 2025
21:00
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Согласно свежему социологическому исследованию аналитического центра STEM, проведенному в июне 2025 года, жители Чехии больше всего опасаются исламского фундаментализма, терроризма и международного организованного преступного мира. Несмотря на продолжающуюся с 2022 года войну в Украине, военная агрессия России занимает лишь четвертое место в рейтинге угроз, воспринимаемых как «очень серьезные».
Исламский фундаментализм и терроризм — главные источники страха
По девятибалльной шкале, где 1 означает полное отсутствие угрозы, а 9 — крайне серьезную опасность, 55% чехов оценили исламский фундаментализм наивысшим баллом. Терроризм вызывает почти такое же беспокойство: его считают серьезной угрозой 54% респондентов. Международную организованную преступность — 50%.
Для сравнения: политику России, которую участники опроса связывают не только с войной против Украины, но и с противостоянием «коллективному Западу», считают серьезной угрозой 38% опрошенных. Сама война вызывает острое беспокойство лишь у 31% участников исследования.
Засуха и миграция — устойчивые тревоги
Согласно данным STEM, почти треть чехов (29%) воспринимают засуху как серьезную угрозу. Аналогичное количество респондентов (31%) обеспокоены возможной новой волной беженцев. Четверть опрошенных выразили тревогу по поводу бедности в странах третьего мира, политических решений Евросоюза, изменений климата, а также ситуации на Ближнем Востоке, в частности в Израиле и секторе Газа.
Что изменилось с 2021 года
Сравнение с аналогичным опросом 2021 года показывает, что тройка главных угроз осталась прежней. Засуха также стабильно воспринимается как фактор опасности. Однако резко возросли опасения, связанные с политикой России, что объясняется началом полномасштабной войны в Украине в 2022 году и обострением международной обстановки. Существенно вырос и уровень настороженности по отношению к политике США.
Кто чего боится
Наибольший страх перед исламским фундаментализмом, терроризмом и международной преступностью проявляют пожилые люди, респонденты с более низким уровнем образования, а также сторонники партий ANO и, в особенности, крайне правой SPD. В то же время политика России сильнее всего тревожит избирателей правительственных партий и Чешской пиратской партии.
Главные угрозы ближайшего будущего
Отвечая на вопрос о наиболее вероятных угрозах в ближайшей перспективе, чехи чаще всего называли возможную волну нелегальной миграции. Далее следовали дезинформация и манипуляции со стороны иностранных государств, а также учащение экстремальных погодных явлений. Менее остро воспринимаются такие угрозы, как кибератаки и возможный экономический кризис.
Опрос проводился с 12 по 26 июня 2025 года. В нем приняли участие 1 059 человек, представляющих репрезентативную выборку взрослого населения Чехии.
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