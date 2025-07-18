Исламский фундаментализм, война и засуха: чего больше всего боятся чехи

Исламский фундаментализм и терроризм — главные источники страха



По девятибалльной шкале, где 1 означает полное отсутствие угрозы, а 9 — крайне серьезную



По девятибалльной шкале, где 1 означает полное отсутствие угрозы, а 9 — крайне серьезную опасность , 55% чехов оценили исламский фундаментализм наивысшим баллом. Терроризм вызывает почти такое же беспокойство: его считают серьезной угрозой 54% респондентов. Международную организованную преступность — 50%.





Для сравнения: политику России, которую участники опроса связывают не только с войной против Украины, но и с противостоянием «коллективному Западу», считают серьезной угрозой 38% опрошенных. Сама война вызывает острое беспокойство лишь у 31% участников исследования.

Засуха и миграция — устойчивые тревоги

Согласно данным STEM, почти треть чехов (29%) воспринимают засуху как серьезную угрозу. Аналогичное количество респондентов (31%) обеспокоены возможной новой волной беженцев. Четверть опрошенных выразили тревогу по поводу бедности в странах третьего мира, политических решений Евросоюза, изменений климата, а также ситуации на Ближнем Востоке, в частности в Израиле и секторе Газа.





Что изменилось с 2021 года





Сравнение с аналогичным опросом 2021 года показывает, что тройка главных угроз осталась прежней. Засуха также стабильно воспринимается как фактор опасности. Однако резко возросли опасения, связанные с политикой России, что объясняется началом полномасштабной войны в Украине в 2022 году и обострением международной обстановки. Существенно вырос и уровень настороженности по отношению к политике США

Кто чего боится





Наибольший страх перед исламским фундаментализмом, терроризмом и международной преступностью проявляют пожилые люди, респонденты с более низким уровнем образования, а также сторонники партий ANO и, в особенности, крайне правой SPD. В то же время политика России сильнее всего тревожит избирателей правительственных партий и Чешской пиратской партии

Главные угрозы ближайшего будущего





Отвечая на вопрос о наиболее вероятных угрозах в ближайшей перспективе, чехи чаще всего называли возможную волну нелегальной миграции. Далее следовали дезинформация и манипуляции со стороны иностранных государств, а также учащение экстремальных погодных явлений. Менее остро воспринимаются такие угрозы, как кибератаки и возможный экономический кризис

Опрос проводился с 12 по 26 июня 2025 года. В нем приняли участие 1 059 человек, представляющих репрезентативную выборку взрослого населения Чехии.