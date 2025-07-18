130 000 домохозяйств в Чехии впервые зарегистрировались для уплаты телевизионного сбора
18 июля 2025
10:30
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С начала мая по конец июня около 130 000 домохозяйств впервые зарегистрировались для уплаты телевизионного сбора. К концу апреля около 3,33 миллиона домохозяйств уже оплатили сбор, и ожидается, что еще 600 000 зарегистрируются. Об этом сообщает Чешское телевидение.
В мае вступила в силу поправка о крупных СМИ, которая расширяет круг плательщиков, включая тех, у кого есть мобильный телефон, компьютер или планшет, способный принимать телевизионные передачи. До этого момента плата была привязана к наличию телевизора. В то же время размер сбора увеличился со 135 до 150 крон в месяц.
По словам представителя ČT Радека Конечны, ссылаясь на расчёты Министерства культуры, в общей сложности до 600 000 домохозяйств могут зарегистрироваться для уплаты сбора.
Расчет размера сбора для компаний и предпринимателей полностью изменился. Организации с численностью сотрудников до 24 человек больше не платят сбор, и с этого момента размер сбора рассчитывается исходя из количества сотрудников.
«Общее количество юридических и физических лиц, ведущих деятельность с численностью сотрудников более 25 человек, зарегистрированных в реестре плательщиков телевизионного сбора, составляет 11 500, из которых 4500 — новые организации», — сказал Конечны.
В обновленном бюджете Чешского телевидения предполагается, что благодаря изменению размера сборов оно получит дополнительно 420 миллионов крон, а общий доход от сборов увеличится до 6,15 миллиарда крон. В общей сложности бюджет Чешского телевидения в этом году предполагает доходы и расходы в размере 7,96 миллиарда крон.
По словам представителя ČT Радека Конечны, ссылаясь на расчёты Министерства культуры, в общей сложности до 600 000 домохозяйств могут зарегистрироваться для уплаты сбора.
Расчет размера сбора для компаний и предпринимателей полностью изменился. Организации с численностью сотрудников до 24 человек больше не платят сбор, и с этого момента размер сбора рассчитывается исходя из количества сотрудников.
«Общее количество юридических и физических лиц, ведущих деятельность с численностью сотрудников более 25 человек, зарегистрированных в реестре плательщиков телевизионного сбора, составляет 11 500, из которых 4500 — новые организации», — сказал Конечны.
В обновленном бюджете Чешского телевидения предполагается, что благодаря изменению размера сборов оно получит дополнительно 420 миллионов крон, а общий доход от сборов увеличится до 6,15 миллиарда крон. В общей сложности бюджет Чешского телевидения в этом году предполагает доходы и расходы в размере 7,96 миллиарда крон.
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