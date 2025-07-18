130 000 домохозяйств в Чехии впервые зарегистрировались для уплаты телевизионного сбора

Новости 420on 18 июля 2025 10:30 1120

С начала мая по конец июня около 130 000 домохозяйств впервые зарегистрировались для уплаты телевизионного сбора. К концу апреля около 3,33 миллиона домохозяйств уже оплатили сбор, и ожидается, что еще 600 000 зарегистрируются. Об этом сообщает Чешское телевидение.