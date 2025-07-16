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Синоптики не исключают формирование суперячейки в южных районах Чехии

Новости и статьи
16 июля 2025
15:00
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Сегодня, в среду, 16 июля, по данным Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), большая часть территории Чехии окажется под влиянием нестабильной погоды. Особенно пострадают западные и юго-западные регионы страны. Ожидаются грозы, местами сильные, с порывами ветра до 70 км/ч, а после обеда возможны редкие, но потенциально опасные суперячейки. Непогода к вечеру сместится в сторону Моравии. Дневные температуры составят от 21 до 25°C, на западе будет прохладнее — около 20°C.
Во второй половине дня с северо-запада Чехии подойдет более мощная грозовая система, которая затронет, по прогнозам, большинство регионов. 

Где и когда вероятны суперячейки?
Чешский гидрометеорологический институт выпустил официальное штормовое предупреждение для Карловарского, Пльзенского и большей части Южночешского края, а также юго-западной части Среднечешского края. Предупреждение действует с 16:00 до 22:00 по местному времени.

По данным метеомоделей, грозовой фронт может включать в себя суперячейки — опасный тип грозы с вращающимся восходящим потоком воздуха. Вероятность их формирования особенно высока в южной части грозового фронта, который, по прогнозам, достигнет максимальной интенсивности между 17:00 и 20:00. После этого он начнет продвигаться к северной границе с Австрией.

Что такое суперячейка?

Суперячейка (или суперцеллюлярная гроза) — это редкий, но опасный тип грозы с устойчивым вращающимся восходящим потоком. Такие системы способны порождать торнадо. 

Вероятность торнадо: что говорят специалисты?
В течение дня усилится и так называемый сдвиг ветра на низких уровнях, который, по некоторым оценкам, может достигать 15-20 м/с в юго-западных районах Чехии. Такие значения в сочетании с грозами уже достаточны для потенциального образования торнадо. Однако следует отметить, что торнадо — это самое редкое и экстремальное сопутствующее явление, которое может возникнуть в подобных условиях в наших широтах.

Об угрозе торнадо упомянула и Европейская метеорологическая организация ESTOFEX, включив возможное формирование воронки в свою специализированную карту прогноза на сегодня. Однако, как подчеркивают специалисты, основной опасностью в ближайшие часы остаются порывы ветра до 70–75 км/ч и возможный град — не более двух сантиметров в диаметре.

Что дальше?
К вечеру грозовая активность начнет постепенно утихать. С северо-запада будут подходить отдельные слабые ливни, но они не принесут значительных осадков. В четверг, как сообщают синоптики, Чехия может оказаться самой прохладной страной Европы, в то время как в Скандинавии ожидается аномально жаркая погода.
погода Чехия
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