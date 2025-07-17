Словакия продолжает блокировать 18-й пакет санкций против России
17 июля 2025
09:00
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18-й пакет санкций против России не был одобрен. На встрече в Брюсселе не было достигнуто никакого прогресса. Пакет блокирует Словакия, она обуславливает согласие на новые ограничения против России разрешением собственных проблем с будущими поставками газа и опасается негативных последствий плана Европейской комиссии по постепенному прекращению импорта российского газа в Евросоюз к концу 2027 года. По словам премьер-министра Роберта Фицо, Словакия будет блокировать антироссийские санкции до тех пор, пока не будут прояснены гарантии ЕС в отношении поставок газа, при этом премьер-министр призвал Комиссию к переговорам.
Исполнительный комитет ЕС предложил Словакии определенные гарантии, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила письмо Фицо. Во вторник вечером последний вновь обозначил наилучшее решение ситуации как предоставление Словакии освобождения от импорта российского газа до 2034 года в соответствии с контрактом, заключенным с российским концерном «Газпром». Но, по словам премьер-министра Словакии, ЕС отклоняет такое освобождение.
Ранее Фицо опубликовал содержание письма, адресованного председателю Еврокомиссии, в котором он просил продолжить диалог между словацким правительством и Еврокомиссией, прежде всего с целью прояснения обязательств Еврокомиссии в отношении поставок газа. До этого момента Словакия будет просить отложить голосование по 18-му пакету антироссийских санкций, что фактически означает дальнейшее блокирование.
Премьер-министр Словакии также заявил, что гарантии, предлагаемые Еврокомиссией, в целом считаются слишком расплывчатыми, и что даже словацкие оппозиционные партии, выступающие за прекращение импорта газа из России, с ними не согласны. Словацкая оппозиция на этой неделе назвала призыв Фицо к политическим партиям высказать свою позицию по проекту гарантий Еврокомиссии политической игрой премьер-министра. Например, лидер оппозиции Михал Шимечка заявил, что Фицо не вел переговоров для Словакии, поставил страну в неловкое положение и в итоге объявил о капитуляции.
Первоначально Фицо заявлял, что хотел бы достичь соглашения по гарантиям ко вторнику этой недели, но из-за позиции Словакии новые санкции ЕС против Москвы за продолжающуюся агрессию против Украины вновь не были одобрены.
В рамках гарантий глава Еврокомиссии предложил Словакии, например, решение проблемы трансграничных сборов в нефтегазовом секторе или сотрудничество между Еврокомиссией и Словакией в области укрепления энергетической безопасности, снижения цен на электроэнергию и газ, а также по правовым вопросам, связанным с прекращением поставок российского газа. Еврокомиссия также предлагает совместно со Словакией подготовить предложения по использованию средств европейских фондов для компенсации возможных негативных последствий приостановки импорта российского газа для домохозяйств и промышленности.
В рамках 18-го пакета санкций против России Еврокомиссия планирует дополнительно ограничить деятельность российского энергетического и банковского секторов, снизить максимальный уровень цен на российскую нефть и запретить использование инфраструктуры газопровода «Северный поток». Чехии удалось продвинуть в санкционный пакет так называемый механизм «catch-all», который позволит таможенным администрациям государств-членов значительно эффективнее предотвращать обход санкций.
Ранее Фицо опубликовал содержание письма, адресованного председателю Еврокомиссии, в котором он просил продолжить диалог между словацким правительством и Еврокомиссией, прежде всего с целью прояснения обязательств Еврокомиссии в отношении поставок газа. До этого момента Словакия будет просить отложить голосование по 18-му пакету антироссийских санкций, что фактически означает дальнейшее блокирование.
Премьер-министр Словакии также заявил, что гарантии, предлагаемые Еврокомиссией, в целом считаются слишком расплывчатыми, и что даже словацкие оппозиционные партии, выступающие за прекращение импорта газа из России, с ними не согласны. Словацкая оппозиция на этой неделе назвала призыв Фицо к политическим партиям высказать свою позицию по проекту гарантий Еврокомиссии политической игрой премьер-министра. Например, лидер оппозиции Михал Шимечка заявил, что Фицо не вел переговоров для Словакии, поставил страну в неловкое положение и в итоге объявил о капитуляции.
Первоначально Фицо заявлял, что хотел бы достичь соглашения по гарантиям ко вторнику этой недели, но из-за позиции Словакии новые санкции ЕС против Москвы за продолжающуюся агрессию против Украины вновь не были одобрены.
В рамках гарантий глава Еврокомиссии предложил Словакии, например, решение проблемы трансграничных сборов в нефтегазовом секторе или сотрудничество между Еврокомиссией и Словакией в области укрепления энергетической безопасности, снижения цен на электроэнергию и газ, а также по правовым вопросам, связанным с прекращением поставок российского газа. Еврокомиссия также предлагает совместно со Словакией подготовить предложения по использованию средств европейских фондов для компенсации возможных негативных последствий приостановки импорта российского газа для домохозяйств и промышленности.
В рамках 18-го пакета санкций против России Еврокомиссия планирует дополнительно ограничить деятельность российского энергетического и банковского секторов, снизить максимальный уровень цен на российскую нефть и запретить использование инфраструктуры газопровода «Северный поток». Чехии удалось продвинуть в санкционный пакет так называемый механизм «catch-all», который позволит таможенным администрациям государств-членов значительно эффективнее предотвращать обход санкций.
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