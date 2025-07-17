Словакия продолжает блокировать 18-й пакет санкций против России

Новости 420on 17 июля 2025 09:00 867

18-й пакет санкций против России не был одобрен. На встрече в Брюсселе не было достигнуто никакого прогресса. Пакет блокирует Словакия, она обуславливает согласие на новые ограничения против России разрешением собственных проблем с будущими поставками газа и опасается негативных последствий плана Европейской комиссии по постепенному прекращению импорта российского газа в Евросоюз к концу 2027 года. По словам премьер-министра Роберта Фицо, Словакия будет блокировать антироссийские санкции до тех пор, пока не будут прояснены гарантии ЕС в отношении поставок газа, при этом премьер-министр призвал Комиссию к переговорам.