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В Чехии популярна доставка еды и продуктов. Стыдятся ли чехи того, что не готовят?
10 сентября 2024
19:30
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Компании по доставке еды стали более широко распространены, особенно во время ковида. Но и сейчас клиентов не убавилось. Что нового предлагают компании?
Люди привыкли к доставке еды
По словам Франтишека Броза, представителя компании Košík.cz, чехи — очень благодарные покупатели, и даже клиенты из регионов перешли на онлайн-покупки. Причем клиенты доверяют доставке, о чем можно судить по тому, что они без проблем покупают, например, свежие продукты. Правда, часто они предпочитают делать покупки, когда у них нет возможности пойти в магазин. То ребенок заболел, то они сами неважно себя чувствуют, то просто приехали с дачи и не успели закупить продукты для завтрака на следующий день. И тогда им остается закупаться в интернете. Но это не значит, что они делают покупки только онлайн, чаще всего они сочетают обычные магазины и онлайн-супермаркеты.
Адам Колеса, генеральный директор Foodora, говорит, что за несколько лет, прошедших после пандемии, люди привыкли к их сервису и к доставке еды и продуктов в целом. Весь бизнес растет на несколько десятков процентов в год, будь то доставка из ресторанов или продуктов из маркетов Foodora. Благодаря этому они могут расширяться в другие города и поселки.
По словам Франтишека Броза, представителя компании Košík.cz, чехи — очень благодарные покупатели, и даже клиенты из регионов перешли на онлайн-покупки. Причем клиенты доверяют доставке, о чем можно судить по тому, что они без проблем покупают, например, свежие продукты. Правда, часто они предпочитают делать покупки, когда у них нет возможности пойти в магазин. То ребенок заболел, то они сами неважно себя чувствуют, то просто приехали с дачи и не успели закупить продукты для завтрака на следующий день. И тогда им остается закупаться в интернете. Но это не значит, что они делают покупки только онлайн, чаще всего они сочетают обычные магазины и онлайн-супермаркеты.
Адам Колеса, генеральный директор Foodora, говорит, что за несколько лет, прошедших после пандемии, люди привыкли к их сервису и к доставке еды и продуктов в целом. Весь бизнес растет на несколько десятков процентов в год, будь то доставка из ресторанов или продуктов из маркетов Foodora. Благодаря этому они могут расширяться в другие города и поселки.
«В настоящее время мы охватываем 170 из них и предлагаем быструю доставку жителям Пржерова, Страконице, Подебрад и Богумина», — объясняет Колеса, добавляя, что многие люди до сих пор не избавились от стыда и чувства вины за то, что не готовят и заказывают еду на дом. «Именно поэтому мы стараемся пробудить в людях решительность в наших маркетинговых мероприятиях, а не только с помощью нашего заявления "Потому что я так хочу"», — добавляет он.
Компания WOLT также переживает очень бурный рост, и спрос на доставку еды остается высоким. Она наблюдает растущий интерес как со стороны новых, так и постоянных клиентов. По словам Яны Ярошовой, пресс-секретаря WOLT, эта тенденция набирает обороты.
«Наши клиенты ценят скорость, удобство и гибкость, которые мы им предлагаем — будь то ежедневные покупки или доставка свежих ингредиентов для приготовления ужина в последнюю минуту. Положительные отзывы и тенденции роста мотивируют нас продолжать совершенствовать наш сервис».
В настоящее время компания Wolt управляет собственным магазином Wolt Market, который недавно расширился до Пльзеня, а также до Праги и Брно. Среди других крупных партнеров — Albert, Penny и Tesco.
Как подтвердила Дениса Моргенштейнова, пресс-секретарь Rohlík.cz, компания Rohlík переживает долгосрочный рост, и популярность доставки еды среди чешских покупателей постоянно растет. Люди привыкли к этому удобному способу совершения покупок, особенно благодаря возможности сэкономить время и получить свежие продукты прямо на дом. Доказательством тому служит тот факт, что услугой Rohlik уже воспользовались более 1 миллиона домохозяйств, что составляет четверть всех домохозяйств в Чехии. Кроме того, недавно компания расширила зону доставки на юг Чехии и теперь обслуживает 90% территории Чешской Республики.
Очень много новостей
Компания Rohlik постоянно внедряет инновации, чтобы обеспечить наилучший сервис для клиентов. Недавно она расширила свой ассортимент еще на 1 000 наименований в категории кормов для домашних животных, а также на новые продукты в области аптеки и косметики благодаря сотрудничеству с такими известными брендами, как Rossmann и Aktin.
В Košík хотят и дальше развивать то, что здесь является уникальным, а именно Multikup — инструмент, позволяющий значительно снизить цену на крупные покупки. Работает он просто: по мере увеличения количества товаров в корзине снижается их цена. И это уже касается трети всех продуктов, предлагаемых в Košík. Если сравнить крупную покупку с помощью Multikup и крупную покупку без Multikup, то разница в цене составит до трети.
В компании Wolt также постоянно пытаются внедрять инновации и предлагать покупателям новые возможности. В ближайшем будущем они планируют расширить свое предложение за счет новых категорий продуктов и блюд. Кроме того, они работают над внедрением новых технологических решений, которые позволят покупателям сэкономить на доставке. Теперь они могут привезти продукты по цене одной доставки от двух разных продавцов. Например, вечером после работы можно заказать ужин и продукты в одном заказе, и все это привезет один курьер за одну стоимость доставки. Также возможно заказывать безрецептурные лекарства, сочетая несколько разных аптек.
Недавно foodora объявила о новом сотрудничестве с аптечной сетью Dr. Max. Это позволяет доставлять безрецептурные лекарства к порогу покупателей, когда они в них больше всего нуждаются. Кроме того, компания постоянно внедряет инновации, особенно в области логистики: совершенствует автоматизированные системы планирования курьерских маршрутов, ищет альтернативные и более экологичные виды транспорта или черпает вдохновение у коллег из Скандинавии, которые тестируют работу беспилотников и небольших уличных роботов.
В компании Wolt также постоянно пытаются внедрять инновации и предлагать покупателям новые возможности. В ближайшем будущем они планируют расширить свое предложение за счет новых категорий продуктов и блюд. Кроме того, они работают над внедрением новых технологических решений, которые позволят покупателям сэкономить на доставке. Теперь они могут привезти продукты по цене одной доставки от двух разных продавцов. Например, вечером после работы можно заказать ужин и продукты в одном заказе, и все это привезет один курьер за одну стоимость доставки. Также возможно заказывать безрецептурные лекарства, сочетая несколько разных аптек.
Недавно foodora объявила о новом сотрудничестве с аптечной сетью Dr. Max. Это позволяет доставлять безрецептурные лекарства к порогу покупателей, когда они в них больше всего нуждаются. Кроме того, компания постоянно внедряет инновации, особенно в области логистики: совершенствует автоматизированные системы планирования курьерских маршрутов, ищет альтернативные и более экологичные виды транспорта или черпает вдохновение у коллег из Скандинавии, которые тестируют работу беспилотников и небольших уличных роботов.
«Сегодня мы запустили обновленное приложение foodora для наших клиентов, а также подготовили для них ряд новинок в рамках подписки foodora PRO или корпоративной программы foodora BUSINESS».
Что касается спроса, то наибольшее количество заказов в foodora приходится на обеденный перерыв, но и доставка во внерабочее время также значительно увеличивается: все больше людей заказывают доставку еды на ужин или вечеринки. Сейчас это составляет около 32% ежедневных заказов.
«В то время как по-прежнему доминируют фастфуд и американская кухня, мы наблюдаем значительный рост, например, восточной и, в частности, украинской кухни — на несколько сотен процентов по сравнению с прошлым годом. Мы объясняем это прибытием большой общины, которая частично обосновалась в нашей стране и начала вести бизнес (и не только в гастрономическом секторе)».
Комментарии:
jonny 10 сентября 2024 19:49
я бы начал с того что нормальной готовой еды нету, особенно в фаст-фудах и на фуд-кортах. Да и в ресторанах с этим проблемы, невкусное, овощи долгого хранения (дорогие, с химией, собранные зелеными, европейская отбраковка), дорого, и так далее. Готовить надо дома, и заказывать или привозить продукты с польши или германии. В таком случае они стоят дешевле и обладают настоящим вкусом.
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