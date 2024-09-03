Происходит ли трансформация рынка? Люди ищут более дешевые и быстрые решения

Вацлав Куглер из проекта «Керамика с сердцем» изготавливает керамику оригинальными методами и обучает тех, кто интересуется этим ремеслом, таким образом создавая новых гончаров. Специфика его работы заключается в больших затратах терпения и времени на то, чтобы научиться изготавливать сосуды на круге свободной рукой. Само производство требует не только времени и человеческого труда, но и технологических знаний о старых методах, например, при изготовлении глины и глазури, строительстве печи и так далее. По его словам, в настоящее время мы переживаем трансформацию рынка, клиенты хотят более коротких и дешевых решений. В целом очевидно, что люди экономят деньги, но главным образом свое время.





«В производстве у нас относительно много запросов, но переговоры идут тяжело, клиентов в первую очередь интересует цена, и это проблема ручного производства по старым методам. Поэтому я часто проигрываю иностранным фабрикам, где, скажем так, во главу угла ставится цена, а не качество или другие дополнительные ценности», — добавляет он.



Войтех Опич из столярной и плотницкой мастерской Dřevo je radost делает проекты и воплощает в жизнь оригинальные деревянные изделия, уделяя особое внимание проработке деталей. Он также отмечает, что в последние годы большинство клиентов предпочитают более дешевых поставщиков рабочей силы. Однако, как всегда оказывается в итоге в любой профессии, это не путь к качественному результату и удовлетворенному клиенту, отмечает он.



Работает «сарафанное радио»



Хотя может показаться, что интернет и продвижение через него играют в наши дни главную роль, это не всегда так. По опыту Войтеха Опича, личные рекомендации довольных клиентов работают лучше всего, когда речь идет о поиске новых заказчиков. Платная реклама, по его мнению, является очень дорогой формой продвижения с неопределенными результатами.





«Самая лучшая реклама — это довольный клиент, который рассказывает об этом другим. Он выставляет мой продукт у себя дома, где его могут увидеть гости, или дарит его кому-нибудь. И тогда дело действительно идет само собой», — рассказала в серии «Рассказы предпринимателей» Ивона Фридрихова, занимающаяся макраме, другими видами декора и флористикой.



После многих лет практики клиенты Вацлава Куглера также приходят в основном по рекомендациям. Затем он получает заказы на производство с помощью хорошего сайта и SEO. Однако необходимо быть заметным в сетях, собирать контакты, делать рассылки, создавать хорошие многоуровневые предложения, перечисляет он.



Ян Планичка, кожевник, рассказал, что в Чехии много профессионалов, но он чувствует, что они в конце концов уходят на пенсию, потому что не знают, как донести свой товар до клиентов, не знают, как устроен современный мир и как привлечь новое поколение, потому что их клиенты тоже стареют и им это уже не нужно. Нужно приспосабливаться к тому, куда движется мир.



Как отмечает Войтех Опич, самое лучшее для предпринимателя — это делать то, что ему нравится, делать это в меру своих возможностей и, прежде всего, не сходить с этого пути, что также является самой сложной частью работы.





«Часто дьявол сидит у тебя на плече — плевать, я немного напортачу, все равно все так делают», — добавляет он.



По словам Вацлава, керамика и гончарное дело привлекают прекрасных людей, поэтому, к счастью, дела у них идут хорошо. Однако, по его словам, иногда трудно объяснить покупателям, что керамика — это алхимия, а не предсказуемый алгоритм. Что не все происходит мгновенно, легко и автоматически, что за этим стоят годы работы, опыта и развития, и что в результате производственный процесс так же хрупок, как и их конечная кружка.



В Basicatory, бренде, специализирующемся на качественной базовой одежде, которая является основным элементом любого гардероба, в свою очередь стараются передавать информацию людям через Instagram с помощью образовательных постов.





«Причиной, по которой люди не покупают вещи slowfashion, часто является цена, но если посчитать время носки, то окажется, что они стоят дешевле, чем вещи из обычного магазина», — рассказала Вероника Прашилова.



Милан Чалун, пчеловод и оператор интернет-магазина Vášnivývčelař.cz, также пытается просветить общественность и показать ей свои работы. Публика очень часто думает, что пчеловодство — это простое занятие, что пчела приносит все сама, а потом они просто переливают это в банки.





«Поэтому я также стараюсь показывать работу пчеловода на Facebook, чтобы публика больше ценила продукты. Это действительно работа на полную ставку, и в течение всего сезона вы трудитесь с утра до ночи, что может составлять 12-14 часов в день. Вам все равно есть над чем работать», — говорит он.



Растущие расходы — проблема

Вацлаву Куглеру трудно найти в Праге подходящее помещение.





«Я не знаю, у кого есть деньги, чтобы платить за аренду, но в нашей отрасли трудно заработать», — отмечает он, добавляя, что ему приходится быть осторожным в ценообразовании.



Нет ничего проще, чем назначить неправильную цену и не заработать, но при этом остаться в убытке, говорит он. Как и у большинства торговцев, работа Войтеха Опича осложняется ростом цен. Это препятствие трудно преодолеть без мелких неприятностей, говорит он. Сознательный клиент это поймет.





«Если вы хотите удержать даже менее сознательных клиентов за счет удешевления своей работы, выкопайте себе могилу с крестом, на котором написано "Здесь покоится последний частный предприниматель"», — заключает он.