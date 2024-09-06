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Важнейшие для Чехии предприятия и заводы подсчитывают убытки
17 сентября 2024
21:00
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Разрушительные наводнения, обрушившиеся на Чехию, уничтожают не только дома простых людей, но и важнейшие для всей экономики страны заводы и предприятия.
Одним из самых крупных пострадавших предприятий является завод в Опаве транснациональной израильской компании Teva, на котором работают около 1600 сотрудников, производящих непатентованные лекарства, растительные экстракты и другие препараты. Завод с самым современным производством таблеток, достигшим в 2022 году рекордного объема продаж — более 11 миллиардов чешских крон, расположен прямо на берегу реки Опава, которая в воскресенье вышла из берегов.
По словам очевидцев, в понедельник на территории компании была вода, но предприятие не было затоплено. «Хотя небольшая часть территории предприятия в районе проходной была затоплена водой с дороги, наша компания не прерывала производство непосредственно из-за наводнения. Основной причиной было обеспечение безопасности и здоровья наших сотрудников», — говорит пресс-секретарь Teva Владимир Рашка. «Наводнение вызвало сложную дорожную ситуацию, которая значительно усложнила нашим сотрудникам дорогу на работу. Именно поэтому мы решили временно приостановить производство на выходные», — добавляет он.
От воды «Теву» защитили меры по защите от наводнений, принятые компанией после наводнения 2003 г. «Производство возобновилось сегодня, во вторник 17 сентября. Количественная оценка ущерба и последующие действия будут предприняты после завершения острой фазы текущей кризисной ситуации», — говорит Рашка.
Вода в Опаве также затопила оба производственных объекта компании Bidfood: морозильную камеру, где производится мороженое марки Mrož, готовые блюда, замороженные овощи и мясо, и близлежащий склад, откуда продукция распределяется по клиентам в гастрономическом и розничном секторах. «У нас полтора метра воды в машинном отделении, затоплены станция теплообменника и котельная. Вчера вечером нас отключили от электричества, но сейчас мы откачиваем воду, большинство людей находятся дома, но уже завтра мы сможем начать нормальную работу», — резюмировал Ян Вилимек, управляющий заводом. «Самые тяжелые моменты работники пережили в воскресенье, когда уровень воды в реке Опава достиг своего пика и остановился на 30 сантиметров ниже рампы. В 1997 году было очень похоже. На самом деле нам уже второй раз повезло, что вода не попала на производство. Это означало бы остановку производства на несколько недель и ущерб в сотни миллионов долларов. Я оцениваю нынешний ущерб в единицы миллионов крон», — добавил он.
Вода также попала на территорию сахарного завода в самой северной части Опавы, Вавровице. По данным SZ Byznys, сахарный завод, принадлежащий Моравско-Силезской сахарной группе, не производит продукцию, поскольку затоплены насосная станция, водопровод и обе подъездные дороги. Ожидается, что работы по очистке начнутся завтра. Производственная зона не затоплена.
В Литовеле наводнение парализовало производство на молочной фабрике Brazzale, выпускающей сыр Gran Moravia, а также на расположенной по соседству макаронной фабрике Europasta (Adriana, Rosické těstoviny и т. д.). Обе фабрики расположены в районе Тржи Дворы, примерно в 400 метрах от ручья Тржидворка. «Хотя мы готовились к приходу большой воды с момента первых прогнозов, сейчас нам ничего не остается, как ждать, пока вода сойдет и нужно будет подсчитать ущерб», - сказала Хелена Каванова, представитель Чешской продовольственной палаты. Поставки молока с ферм перенаправляются на молокозаводы в этом районе.
В Крнове, который был затоплен на 80%, текстильная фабрика Pega-Vel, на которой работает около 190 человек, также подсчитывает ущерб. «Хотелось бы сказать, что речь идет о миллионах, но мы только в начале пути. Больше всего пострадала красильная фабрика, где производятся материалы для окрашивания», - говорит Мартин Вилимек, директор компании.
Наводнения также затронули завод Bosch в Крнове. «Ситуация там серьезная. На данный момент мы не можем предоставить более подробную информацию», - сказал Павел Роман, представитель компании.
От паводка и разлившихся рек также пострадали промышленные объекты в Остравском регионе. Там пришлось остановить работу предприятия Spojmont, производителя листового металла из BR Group. «Ситуация критическая, в ближайшие часы мы только узнаем о масштабах ущерба, сами мы его еще не знаем», - сказала Николь Малатова, пресс-секретарь группы. Ниже по течению реки Одры в Богумине вода достигла предприятий местной компании ŽDB Drátovna. «Все объекты ŽDB Drátovna были отключены от электричества, и работы были остановлены под контролем. Основные агрегаты удалось спасти от воды, но, к сожалению, часть техники была повреждена наводнением, а также возникли проблемы из-за грунтовых вод, которые попали в каналы электроснабжения», - говорит Петра Макова Юраскова, представитель компании Třinec Ironworks, которой принадлежит проволочный завод в Богумине. «Когда вода начнет отступать и появится электричество, мы начнем откачивать, чистить и сушить все двигатели и компоненты. Некоторые заводы мы сможем запустить в течение нескольких дней, а другие, как ожидается, вернутся к работе примерно через одну-три недели. В настоящее время мы подсчитываем ущерб и следим за его масштабами», - сказала она.
Вода также нанесла ущерб фермерам
Наводнение могло повредить посевы рапса или пшеницы во многих районах и, вероятно, значительно осложнит сбор урожая сахарной свеклы. Свекла является популярной культурой в регионе Опава, в том числе в окрестностях сахарного завода, где она выращивается на площади 6 000 гектаров.
«Уборка сахарной свеклы только началась, но вспахать ее будет проблематично. Поля будут затоплены, и вы не сможете заехать на них с техникой», - говорит Вилем Томичек, председатель Остравской региональной сельскохозяйственной палаты. Некоторые культуры, возможно, придется пересаживать.
По словам очевидцев, в понедельник на территории компании была вода, но предприятие не было затоплено. «Хотя небольшая часть территории предприятия в районе проходной была затоплена водой с дороги, наша компания не прерывала производство непосредственно из-за наводнения. Основной причиной было обеспечение безопасности и здоровья наших сотрудников», — говорит пресс-секретарь Teva Владимир Рашка. «Наводнение вызвало сложную дорожную ситуацию, которая значительно усложнила нашим сотрудникам дорогу на работу. Именно поэтому мы решили временно приостановить производство на выходные», — добавляет он.
От воды «Теву» защитили меры по защите от наводнений, принятые компанией после наводнения 2003 г. «Производство возобновилось сегодня, во вторник 17 сентября. Количественная оценка ущерба и последующие действия будут предприняты после завершения острой фазы текущей кризисной ситуации», — говорит Рашка.
Вода в Опаве также затопила оба производственных объекта компании Bidfood: морозильную камеру, где производится мороженое марки Mrož, готовые блюда, замороженные овощи и мясо, и близлежащий склад, откуда продукция распределяется по клиентам в гастрономическом и розничном секторах. «У нас полтора метра воды в машинном отделении, затоплены станция теплообменника и котельная. Вчера вечером нас отключили от электричества, но сейчас мы откачиваем воду, большинство людей находятся дома, но уже завтра мы сможем начать нормальную работу», — резюмировал Ян Вилимек, управляющий заводом. «Самые тяжелые моменты работники пережили в воскресенье, когда уровень воды в реке Опава достиг своего пика и остановился на 30 сантиметров ниже рампы. В 1997 году было очень похоже. На самом деле нам уже второй раз повезло, что вода не попала на производство. Это означало бы остановку производства на несколько недель и ущерб в сотни миллионов долларов. Я оцениваю нынешний ущерб в единицы миллионов крон», — добавил он.
Вода также попала на территорию сахарного завода в самой северной части Опавы, Вавровице. По данным SZ Byznys, сахарный завод, принадлежащий Моравско-Силезской сахарной группе, не производит продукцию, поскольку затоплены насосная станция, водопровод и обе подъездные дороги. Ожидается, что работы по очистке начнутся завтра. Производственная зона не затоплена.
В Литовеле наводнение парализовало производство на молочной фабрике Brazzale, выпускающей сыр Gran Moravia, а также на расположенной по соседству макаронной фабрике Europasta (Adriana, Rosické těstoviny и т. д.). Обе фабрики расположены в районе Тржи Дворы, примерно в 400 метрах от ручья Тржидворка. «Хотя мы готовились к приходу большой воды с момента первых прогнозов, сейчас нам ничего не остается, как ждать, пока вода сойдет и нужно будет подсчитать ущерб», - сказала Хелена Каванова, представитель Чешской продовольственной палаты. Поставки молока с ферм перенаправляются на молокозаводы в этом районе.
В Крнове, который был затоплен на 80%, текстильная фабрика Pega-Vel, на которой работает около 190 человек, также подсчитывает ущерб. «Хотелось бы сказать, что речь идет о миллионах, но мы только в начале пути. Больше всего пострадала красильная фабрика, где производятся материалы для окрашивания», - говорит Мартин Вилимек, директор компании.
Наводнения также затронули завод Bosch в Крнове. «Ситуация там серьезная. На данный момент мы не можем предоставить более подробную информацию», - сказал Павел Роман, представитель компании.
От паводка и разлившихся рек также пострадали промышленные объекты в Остравском регионе. Там пришлось остановить работу предприятия Spojmont, производителя листового металла из BR Group. «Ситуация критическая, в ближайшие часы мы только узнаем о масштабах ущерба, сами мы его еще не знаем», - сказала Николь Малатова, пресс-секретарь группы. Ниже по течению реки Одры в Богумине вода достигла предприятий местной компании ŽDB Drátovna. «Все объекты ŽDB Drátovna были отключены от электричества, и работы были остановлены под контролем. Основные агрегаты удалось спасти от воды, но, к сожалению, часть техники была повреждена наводнением, а также возникли проблемы из-за грунтовых вод, которые попали в каналы электроснабжения», - говорит Петра Макова Юраскова, представитель компании Třinec Ironworks, которой принадлежит проволочный завод в Богумине. «Когда вода начнет отступать и появится электричество, мы начнем откачивать, чистить и сушить все двигатели и компоненты. Некоторые заводы мы сможем запустить в течение нескольких дней, а другие, как ожидается, вернутся к работе примерно через одну-три недели. В настоящее время мы подсчитываем ущерб и следим за его масштабами», - сказала она.
Вода также нанесла ущерб фермерам
Наводнение могло повредить посевы рапса или пшеницы во многих районах и, вероятно, значительно осложнит сбор урожая сахарной свеклы. Свекла является популярной культурой в регионе Опава, в том числе в окрестностях сахарного завода, где она выращивается на площади 6 000 гектаров.
«Уборка сахарной свеклы только началась, но вспахать ее будет проблематично. Поля будут затоплены, и вы не сможете заехать на них с техникой», - говорит Вилем Томичек, председатель Остравской региональной сельскохозяйственной палаты. Некоторые культуры, возможно, придется пересаживать.
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