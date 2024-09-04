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Китайский гигант покупает у PPF компанию Home Credit
17 сентября 2024
12:00
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Группа PPF близка к завершению продажи компании потребительского кредитования Home Credit, активность которой в последние годы была вялой. Покупатель — китайский интернет-магазин JD.com.
Финтех-подразделение китайского интернет-гиганта JD.com завершает сделку по покупке компании потребительского кредитования Home Credit Consumer Finance у группы PPF. Home Credit была первой компанией потребительского кредитования в Китае, принадлежащей иностранному владельцу.
Об этом сообщило китайское экономическое издание Caixin. По данным источников газеты, сделка ожидает одобрения Национального управления финансового регулирования. В группе PPF не пожелали комментировать этот вопрос.
После завершения сделки холдинг Jingdong Technology получит лицензию на управление потребительским кредитованием от JD.com Group. Таким образом, это дополнит предложение финансовых услуг в конкурентной борьбе с Ant Group, которая управляет магазином Alibaba. JD.com уже работает в сфере платежей, микрозаймов, факторинга и продаж фондов.
Это знаменует собой завершение 20-летней деятельности группы PPF в Китае. В 2004 году она открыла филиал в Пекине, а через три года начала официально работать в сфере потребительского кредитования под брендом Home Credit.
В 2010 году Home Credit получила лицензию на предоставление потребительских кредитов в Китае как первая иностранная компания. Компания оседлала волну роста китайской экономики, заработав миллиарды крон и трудоустроив тысячи китайцев.
Однако постепенно другие компании приобрели лицензии на потребительское кредитование в Китае, кредитование перешло в интернет, а модель Home Credit начала проигрывать. Кроме того, китайские регуляторы ужесточили условия, например, общая процентная ставка не могла превышать 24% в год.
С 2018 года Home Credit Consumer Finance начала переходить на онлайн-модель, но было уже слишком поздно. В 2020 году выручка Home Credit Consumer Finance составила 11,232 миллиарда юаней, что на 35,2% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила всего 136 миллионов юаней (более 400 миллионов крон), что представляет собой снижение на 88,1% в годовом исчислении, а общий размер активов сократился на 37,6% до 65,207 миллиарда юаней.
После 2020 года Home Credit Consumer Finance прекратила публиковать отдельные финансовые отчеты по Китаю. Согласно годовому отчету за 2023 год, выручка группы PPF от внешних клиентов в Китае составила 86 миллионов евро по сравнению с 386 миллионами евро годом ранее.
На данный момент лицензия на предоставление потребительских кредитов является самой ценной у китайского Home Credit.
По данным Caixin, в первом квартале этого года группа начала процесс реструктуризации операций Home Credit в Китае и продала два пакета необслуживаемых потребительских кредитов со значительными скидками на общую балансовую стоимость 43 миллиарда юаней.
В прошлом году компания в Китае подарила бывшие в употреблении ноутбуки, планшеты и спортивное оборудование начальной школе Чаокули в районе Тунг-Ли, а также различное оборудование Центру обслуживания населения Тяньцзиня по освещению.
В настоящее время группа PPF имеет очень низкий кредитный риск в Китае, в 2023 году активы в Китае составляли 193 миллиона евро (риск по совокупным активам всего 0,69%), годом ранее они составляли 740 миллионов евро (или 2,92%).
Глава PPF Йиржи Шмейц неоднократно заявлял, что группа ищет покупателя для китайского Home Credit. Среди интересующихся ранее была, например, компания ByteDance, которая предоставляет микрозаймы онлайн, но хочет получить лицензию на потребительское кредитование. По данным издания, Home Credit интересовался и владельцем TikTok, принадлежащего ByteDance.
Home Credit имеет материнскую компанию в Нидерландах и является поставщиком потребительских кредитов с упором на развивающиеся рынки. Он работает в Чехии, Словакии, Китае и до недавнего времени также в Юго-Восточной Азии. В 2023 году PPF продала 85% акций индонезийской компании Home Credit, а также 100% акций филиппинской компании.
JD.com, ранее 360Buy, — китайская компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Пекине. Вместе с Alibaba они образуют пару крупнейших интернет-магазинов Китая. В 2023 году объем продаж компании составил 152,8 миллиарда долларов США, а ее акции торгуются на технологической бирже Nasdaq в США, помимо Китая.
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