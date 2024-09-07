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Хотя бы треть женщин в руководстве крупных компаний. Палата общин одобрит квоту
18 сентября 2024
21:00
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Крупные коммерческие компании в Чешской Республике, вероятно, должны будут обеспечить сбалансированное представительство женщин и мужчин в своем руководстве. Женщины должны составлять не менее трети членов совета. Соответствующая поправка к Закону о предприятиях в сфере рынка капитала, которая вводит новое правило, должна быть окончательно утверждена в нижней палате парламента после 18 сентября.
Эта норма переносит европейскую директиву в чешское законодательство. По словам министра по европейским делам Мартина Дворжака, она принимает ее в минимальном варианте. Палата депутатов может перенести принятие поправки с нынешнего Рождества на середину следующего года.
Требования должны применяться к компаниям, в которых работает более 250 человек и годовой оборот которых превышает пятьдесят миллионов евро или активы составляют более сорока трех миллионов евро. В наблюдательном и управляющем советах компаний должно быть не менее сорока процентов женщин, либо не менее тридцати трех процентов женщин в совете директоров и управляющем совете вместе взятых.
Это касается и мужчин, если они окажутся в меньшинстве в зале заседаний совета директоров. Согласно документам, закон будет распространяться на компании ČEZ, Komerční banka, Moneta Money Bank, Philip Morris ČR, Kofola и Colt CZ Group. Согласно предложению, правила выбора руководства должны быть четкими, нейтральными и однозначными на протяжении всего процесса, начиная с подготовки, предварительного и короткого списка и заканчивая определением групп кандидатов. Если компания не достигает целевого показателя доли женщин и мужчин, она должна отдать предпочтение одному из представителей недопредставленной группы из двух кандидатов с сопоставимой квалификацией и опытом работы. Если компания этого не сделает, кандидат, которому не отдали предпочтение, может обратиться в суд и потребовать денежной компенсации. Компании придется доказать, что она не ошиблась. Согласно требованиям, компании должны добиться сбалансированного состава совета директоров к середине 2026 г. Они должны публиковать информацию о ходе работы и подборе кандидатов. За несоблюдение требований предусмотрены штрафы.
Требования должны применяться к компаниям, в которых работает более 250 человек и годовой оборот которых превышает пятьдесят миллионов евро или активы составляют более сорока трех миллионов евро. В наблюдательном и управляющем советах компаний должно быть не менее сорока процентов женщин, либо не менее тридцати трех процентов женщин в совете директоров и управляющем совете вместе взятых.
Это касается и мужчин, если они окажутся в меньшинстве в зале заседаний совета директоров. Согласно документам, закон будет распространяться на компании ČEZ, Komerční banka, Moneta Money Bank, Philip Morris ČR, Kofola и Colt CZ Group. Согласно предложению, правила выбора руководства должны быть четкими, нейтральными и однозначными на протяжении всего процесса, начиная с подготовки, предварительного и короткого списка и заканчивая определением групп кандидатов. Если компания не достигает целевого показателя доли женщин и мужчин, она должна отдать предпочтение одному из представителей недопредставленной группы из двух кандидатов с сопоставимой квалификацией и опытом работы. Если компания этого не сделает, кандидат, которому не отдали предпочтение, может обратиться в суд и потребовать денежной компенсации. Компании придется доказать, что она не ошиблась. Согласно требованиям, компании должны добиться сбалансированного состава совета директоров к середине 2026 г. Они должны публиковать информацию о ходе работы и подборе кандидатов. За несоблюдение требований предусмотрены штрафы.
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