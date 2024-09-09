Сколько будет стоить использование Seznam.cz без рекламы?

Чешский интернет-лидер Seznam.cz подготовил для своих пользователей функцию, которая позволит потреблять его контент без рекламы. В связи с этим он вводит новый продукт, подписка на который будет стоить 179 крон в месяц. Причиной изменений является неустойчивость модели монетизации, построенной на целевой рекламе, которая является основным источником дохода Seznam.



Основанный в 1996 году и до сих пор принадлежащий Иво Лукачовичу, Seznam.cz является самым посещаемым порталом в Чешской Республике с почти четырьмя миллионами посетителей в день. А его прибыль, которая в прошлом году составила 1,36 миллиарда чешских крон до вычета налогов, поступает в основном за счет целевой рекламы. По словам Йиржи Удатного, директора отдела идентификации и пользовательского профиля, Seznam старается размещать рекламу на сайте крайне редко, чтобы как можно меньше беспокоить пользователей.



«Однако мы все еще считаем, что есть группа людей, которые предпочитают просматривать сайты без рекламы. Именно для них мы подготовили возможность приобрести продукт Seznam без рекламы», — говорит Удатный, представляя новую услугу, которая позволит пользователям просматривать контент Seznam без баннерной рекламы, видеорекламы и рекламы подкастов.



Отключение рекламы будет распространяться на все сайты, подпадающие под действие Seznam, — домашние страницы, новостные сайты, а также такие сервисы, как Email.cz, Médium.cz, Sreality.cz и другие.



Услугу можно активировать на странице продукта или на вкладке «Реклама и персонализация» в аккаунте Seznam. Первые четырнадцать дней предоставляются бесплатно, после чего за устранение рекламы будет взиматься ежемесячная плата в размере 179 чешских крон. Однако нативный рекламный контент, созданный Seznam Brand Studio, останется частью Seznam для пользователей новой услуги, так же как и избранная поисковая реклама.



Благодаря сервису компания также прекратит обработку персональных данных пользователей с целью таргетирования рекламы и персонализации контента. «Если мы не показываем пользователю рекламу в рамках продукта Seznam без рекламы, само собой разумеется, что мы не собираем никаких данных о нем для целей таргетинга», — объясняет Удатный.



Seznam также согласился снизить плату за услугу Seznam без целевой рекламы, которую он запустил весной этого года и которая позволяет пользователям менять целевые объявления на нецелевые, то есть те, которые не используют сторонние файлы cookie. Первоначальная плата в 79 крон в месяц теперь снижена до 49 крон.



Как сообщает Seznam в своем блоге, до сих пор миллиарды, вложенные в улучшение контента и сервисов, а также в общий трафик, поступали в основном за счет доходов от целевой рекламы. «Однако такая модель монетизации больше не является устойчивой из-за внешних факторов, которые трансформируют цифровой рынок. Поэтому с этого года компания предоставляет людям возможность выбрать, хотят ли они пользоваться услугами Seznam, как раньше, с целевой рекламой или предпочесть прямую оплату, за которую они могут получить различные преимущества», — говорит Seznam, добавляя, что премиум-версия приложения Mapy.cz со временем должна быть доступна и в виде опции без рекламы.