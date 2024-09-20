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Компании, не уплатившие налог из-за наводнения, не понесут штрафных санкций

Новости и статьи
1 октября 2024
21:00
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Компании, пострадавшие от наводнения и не уплатившие из-за этого налог, не будут платить штрафы. Об этом сообщил журналистам министр финансов Збынек Станюра (ODS) после посещения Крнова. По словам мэра Крнова Томаша Градила, помощь предприятиям и предпринимателям крайне важна.
«Если предприятие пострадает и не заплатит налог, то его не будут штрафовать, при условии, что оно договорится о какой-либо отсрочке уплаты налога, о графике платежей. Не будет никаких административных сборов, чтобы они не теряли деньги без необходимости и улучшили свое финансовое положение», — сказал Станюра.

Он напомнил, что на прошлой неделе было принято решение о том, что Национальный банк развития (NRB) подготовит две программы поддержки, в рамках которых малые и средние предприятия смогут претендовать на кредитные гарантии и льготные кредиты. Правительство выделит 500 миллионов крон на программу гарантий NRB, так что банк сможет предоставить предпринимателям гарантии по кредитам на сумму до 3,5 миллиарда крон.

«В то же время мы запустим программу прямых льготных кредитов от NRB. Мы еще обсуждаем, но я думаю, что помощь будет градуированной, чем меньше компания, тем процент помощи может быть выше, вплоть до самых крупных компаний», — сказал министр.

Градил сказал, что сегодняшняя встреча с министром была посвящена в первую очередь местной экономике, бизнесу и предпринимателям. «Ситуация критическая, многие из них пострадали, и у многих из них нет адекватной страховки, учитывая историю наводнений. Так что ущерб огромен», — сказал мэр.

Он сказал, что государство должно покрыть расходы на оплату труда компаний, которые сейчас не работают. «Сейчас также должны работать отсрочки по сборам, налогам, социальному обеспечению, медицинскому страхованию, потому что компании сейчас действительно борются с проблемой денег, у них их нет. То, к чему мы обращаемся, — это время, потому что каждый день простоя для компаний означает потери», — сказал Градил.
компании компенсация кредитование наводнение Чехия
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