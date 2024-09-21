Alza открывает собственную аптеку

Тридцать лет назад Alza начала с компьютеров и электроники. С тех пор интернет-магазин полностью преобразился и объявляет о выходе в совершенно новый сегмент. «Конечно, мы стараемся постоянно развиваться в области электроники, но уходим и в неэлектронику. Мы только что запустили Alza Lékárna», — говорит Петр Бена, заместитель председателя совета директоров Alza, в интервью SZ Byznys.





При этом он поясняет, что Alza приобрела действующую аптеку, получила соответствующие разрешения и теперь имеет фармацевта, который управляет ею непосредственно на сайте интернет-магазина.





«Помимо лекарств, отпускаемых по рецепту, которые нельзя продавать через Интернет, есть все остальное: лекарства, отпускаемые без рецепта, пищевые добавки и медицинские принадлежности», — добавляет Бена, добавляя, что клиент может использовать всю инфраструктуру компании. Так, например, закажите до полуночи и заберите его в AlzaBox утром.





Вышеупомянутая аптека, в которой Alza приобрела часть акций — это Other Corp, базирующаяся в Здице в Среднечешском крае.





Alza не комментирует стоимость инвестиций. «Она была разумна», — говорит Бена, подчеркивая, что сумма покупки аптеки, конечно, не исчисляется десятками миллионов. «Мы строим этот сегмент поверх существующей инфраструктуры. Будь то наш текущий сайт или наш физический — т. е. сеть Alzabox и магазинов. Тогда это просто инвестиции в людей и команду, которая об этом позаботится», — добавляет Бена.





Интернет-магазин уже давно воспринимает тему здоровья как интересную возможность для бизнеса. Однако на рынке интернет-аптек существует довольно большая конкуренция. Доминируют крупные аптечные сети Dr.Max и Benu, у которых помимо обычных филиалов есть онлайн. Другие игроки — Pilulka и Lékárny.cz.





Однако именно чешская аптечная группа Pilulka в последнее время столкнулась с серьезными проблемами. Продажи компании за первые восемь месяцев 2024 года достигли 946,2 миллиона крон, валовая прибыль составила 266,9 миллиона крон, что соответствует 28,2 процента, а EBITDA была отрицательной в размере −21,8 миллиона крон. Инвестор Томаш Чупр, недавно спасший аптеку, даже заявил, что ситуация «гораздо серьезнее, чем тогда, когда я давал ей кредит».





«Я не могу и не хочу комментировать другие темы, но думаю, что онлайн-продажи, будь то в классических аптеках, таких как Dr. Макс, Бену и другие, а также те, которые уже давно присутствуют на рынке, такие как Lékárna.cz, показывают, что спрос со стороны клиентов растет», — говорит Бена. Однако, по его словам, у компании нет никаких ожиданий относительно доли рынка или оборота.





При этом все игроки ждут момента, когда изменится законодательство и можно будет также доставлять лекарства по рецепту, чего пока нет. Но, согласно недавнему опросу Национальной ассоциации организаций пациентов, более 70 процентов людей хотели бы этого.