Опубликован новый рейтинг самых богатых чехов. Бабиш с пятого места переместился на седьмое

Одиннадцать чехов из рейтинга попали в американский список долларовых миллиардеров и богатейших людей мира в этом году. В апреле Forbes оценил их совместные активы в полтора триллиона крон. О процветании чешского бизнеса свидетельствует и сдвиг нижней границы рейтинга, которая в этом году составляет четыре миллиарда крон.





1. Рената Келлнерова, 386 миллиардов крон





Рената Келлнерова продолжает сохранять лидирующие позиции в группе PPF, хотя, если бы Forbes разделил активы по наследству, на первом месте оказался бы Даниэль Кржетинский. Однако группа PPF согласилась, что Келлнерова будет представлять всех акционеров перед общественностью. Подавляющее большинство активов остается в собственности семейного холдинга AMALAR, поэтому Forbes при составлении рейтинга не делил активы между Келлнеровой и другими наследниками.





Группа PPF сейчас переживает хороший период, по мнению Forbes. В прошлом году компания заработала 1,45 миллиарда евро, продала Home Credit в Индонезии и Вьетнаме и значительно увеличила свою долю в InPost. Группа также продала часть деятельности PPF Telecom Group за более чем 50 миллиардов крон, которая теперь перешла во владение Emirates Telecommunication Group.





2. Даниэль Кржетинский, 290 миллиардов крон





Как и в прошлом году, Даниэль Кржетинский занял второе место. Его энергетическая империя приносит прибыль EBITDA в миллиарды евро и помогает ему расширяться за рубежом. Кржетинский в настоящее время интересуется Британской королевской почтой и ждет разрешения на сделку от британского правительства. В случае одобрения это будет крупнейшая иностранная инвестиция, когда-либо сделанная чешской компанией.





Кржетинский также присоединился к сталелитейному подразделению немецкой ThyssenKrupp и возглавил французскую розничную сеть Casino. Кроме того, Кржетинский работает над экологической трансформацией своей энергетической империи. Он выпустил первые «зеленые» облигации, увеличил чистую прибыль и оживил кампусы.





3. Карел Комарек, 214,6 миллиарда крон





Руководитель группы KKCG Карел Комарек в этом году опять занял третье место в рейтинге. Миллиардер в основном работает в сфере лотерей и игр, но также занимается энергетикой, недвижимостью и технологиями. В настоящее время он занимается распространением лотереи через Атлантику.





4. Павел Тыкач, 174 миллиарда крон





Первый миллиардер, который стал беднее в рейтинге по сравнению с прошлым годом, однако его активов все еще хватает на четвертое место.





Павел Тыкач, владелец Slavia , все активнее расширяет свою группу Sev.en за рубежом. Второй по величине производитель электроэнергии в Чехии, Sev.en Energy, сталкивается с ограничениями прибыли из-за квот на выбросы и появления возобновляемых источников. Поэтому Тыкач направляет инвестиции в США и Австралию, где ему принадлежат угольные и калийные шахты, в этом году он также инвестировал в угольную электростанцию ​​во Вьетнаме. Помимо энергетики, он владеет акциями, например, Moneta Money Bank или ČEZ.





5. Радован Витек, 128,5 млрд крон

Компании: CPI Property Group





Радован Витек тоже немного беднее прошлогоднего, но ему все же удалось выбить Андрея Бабиша с пятого места. Магнат недвижимости продолжает продавать недвижимость на сотни миллионов евро, чтобы уменьшить долг своей группы CPIPG. В первой половине этого года он продал недвижимость на 980 миллионов евро и планирует завершить дальнейшие продажи в ближайшие месяцы. Это привело к небольшому снижению стоимости активов группы.





Помимо реструктуризации, Витек уделяет особое внимание более широкому участию своей семьи в бизнесе. Он поместил свою долю акций CPIPG в трастовый фонд, в который входят его жена и дети.





6. Михал Стрнад, 101 миллиард крон

Компании: CSG, Tatra Trucks, Prim





Михал Стрнад, о котором в этом году часто слышали из-за его заинтересованности в приобретении американского производителя боеприпасов Vista за более чем два миллиарда долларов, также подскочил на три позиции по сравнению с прошлым годом. Его группа CSG сообщила об удвоении EBITDA в прошлом году, а результаты этого года показывают, что империя Стрнада может снова вырасти еще на 100 процентов. Благодаря своим приобретениям он поднялся на 804 позиции в мировом рейтинге mi.





7. Андрей Бабиш, 79,1 миллиарда крон





Андрей Бабиш стал вторым чехом среди долларовых миллиардеров после Петра Келлнера в марте 2010 года. В прошлом году его концерн Agrofert отпраздновал 30-летие со дня своего основания, приобретя подразделение австрийской химической компании Borealis, что обеспечило компании позицию второго производителя продукции в Европе. удобрения.





Сегодня «Агроферт» объединяет почти двести компаний и работает в сферах химической промышленности, сельского хозяйства, пищевой промышленности, лесного хозяйства, земельных технологий, логистики и транспорта. Недавно из нее отделились медиагруппа Mafra и химическая компания Synthesia, которую холдинг продал группе Kaprain Карела Пражака. Agrofert заработал на торговле более пяти миллиардов крон.





8. Павел Баудиш, 56,5 миллиардов крон

Компании: Gen Digital, R2G





Соучредитель компании по производству программного обеспечения и антивирусов Avast (ныне Gen Digital) по-прежнему остается на том же ранге, но с чуть большим состоянием по сравнению с прошлым годом. По данным Forbes, его недавние инвестиции включают, например, частный реабилитационный центр в Доубравчице в Среднечешском крае.





9. Яромир Тесарж, 51,3 миллиарда крон





Гидроэнергетический предприниматель является владельцем группы «Энерго-Про», которая управляет гидроэлектростанциями в Грузии, Болгарии, Турции, Испании и Чехии. Компания также управляет дистрибьюторской сетью в Болгарии и Грузии. В последнее время Яромир Тесарж пытается пробиться в сельское хозяйство.





10. Алеш Заворал, 47,3 миллиарда крон





Основателю одного из самых известных чешских интернет-магазинов, прославившегося благодаря зеленому человечку, приходится привыкать к небольшому охлаждению рынка и новой конкуренции. Алеш Заворал контролирует компанию вместе с другими инвесторами через кипрскую компанию L.S. Инвестиции. Сегодня, помимо Чехии, Alza.cz работает также в Словакии, Венгрии, Австрии и Германии.





Цифры, указанные в рейтинге, отражают ситуацию на середину 2024 года. По мнению Forbes, расчеты представляют собой квалифицированную оценку, а не окончательное значение.