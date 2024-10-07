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Антимонопольное ведомство проверяет Seznam

Новости и статьи
17 октября 2024
19:30
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Аудиторы Антимонопольного управления со вторника находятся в штаб-квартире чешского лидера интернет-рынка. Они расследуют возможное злоупотребление доминирующим положением.
Ведомство по защите конкуренции второй день находится в штаб-квартире компании Seznam для проведения незапланированного локального расследования. 

«Ведомство проводит внезапную проверку Seznam.cz, чтобы изучить обоснованные подозрения в возможном антиконкурентном поведении, а именно злоупотреблении доминирующим положением», — сказал Мартин Шванда, пресс-секретарь ведомства.

Шванда добавил, что само по себе местное расследование не означает, что компания действительно нарушила закон. Оно также не значит, что ведомство возбудит административное дело против компании. 

«Я могу только подтвердить, что представители Управления по защите конкуренции прибыли в штаб-квартиру Seznam.cz во вторник. Хотя у нас нет информации о том, что против нас возбуждено какое-либо официальное дело, мы, разумеется, сотрудничаем с представителями Управления и находимся в их полном распоряжении», — заявила пресс-секретарь Seznam Анета Капуцианова.

О вмешательстве сообщил сервер Info.cz. Чешское антимонопольное ведомство (ÚOHS) уведомило власти о том, что оно проводит расследование деятельности Seznam, в сентябре, в пресс-релизе в ответ на статью Seznam Zpravy. В ней новостной сайт рассказал о предполагаемом сотрудничестве руководства ведомства с издателем журнала Veřejné zakázky.

Ежегодно ÚOHS возбуждает несколько десятков административных дел, касающихся конкуренции. Они касаются запрещенных соглашений, картельных или вертикальных сговоров, в которых компания устанавливает, например, отпускные цены для своих клиентов, или злоупотребления доминирующим положением.

В прошлом году Управление вынесло 75 решений по вопросам конкуренции в первой инстанции, 55 из которых касались слияний, то есть объединения конкурентов. За антиконкурентные нарушения были наложены штрафы на общую сумму 268 миллионов крон.
Чехия бизнес
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