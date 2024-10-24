Почти половина предпринимателей выставляют счета в Excel или вручную на бумаге

Предприниматели, имеющие не более пяти сотрудников и годовой оборот до 5 миллионов крон, сталкиваются с проблемами, вызванными отсутствием автоматизированных решений, и полагаются на устаревшие методы ведения учета вручную. Несмотря на существование современных и весьма доступных инструментов, многие предприниматели придерживаются методов, которые отнимают много времени и приводят к ошибкам. Этот вывод основан на исследовании наиболее распространенной системы выставления счетов iDoklad, проведенном компанией B-inside.



Исследование показало, что около трети компаний (34%) используют Excel или Word для выставления счетов, что часто приводит к ошибкам, которые потом приходится исправлять. Более того, 8% респондентов по-прежнему выставляют счета вручную, что не только повышает вероятность ошибок, но и значительно удлиняет процесс. Кроме того, таким компаниям приходится постоянно следить за изменениями в законодательстве.



С другой стороны, около 27% компаний используют интеллектуальную систему выставления счетов, которая позволяет им выставлять счета автоматизированным и более эффективным способом. Пятая часть респондентов использует платную версию системы выставления счетов, к ним присоединились еще 7%, использующих бесплатную версию, которая может быть подходящим решением для предприятий с небольшими объемами выставления счетов.



Опрос также показал, что примерно для трети компаний счета выставляет их бухгалтер. Это влечет за собой регулярные ежемесячные расходы, которые могут быть сэкономлены индивидуальными предпринимателями, использующими интеллектуальную систему выставления счетов. Не говоря уже о том, что в этом случае они не имеют доступа к документам, когда они им нужны. С этим тесно связана нехватка квалифицированных бухгалтеров, которая наблюдается в Чехии уже долгое время. Основная причина заключается в том, что ведение бухгалтерского учета предполагает высокий уровень ответственности, который не соответствует оплате труда бухгалтеров.





Идеальным решением для бизнеса может стать интеллектуальная система выставления счетов — она позволяет выписать безошибочный счет примерно за минуту (включая автоматическое отслеживание организации по общедоступным данным), просматривать оплату счета в любое время, что дополнительно облегчает возможность привязки и сопоставления платежей с информацией из банковского приложения, а также формировать наглядную статистику для предварительного просмотра или печати.



Таким образом, автоматизация выставления счетов позволяет предприятиям экономить не только время, но и деньги, которые в противном случае они бы потратили на бухгалтерские услуги. В полной платной версии такие системы доступны за ежемесячную фиксированную плату, примерно равную стоимости одного обеда в ресторане.



«Согласно результатам нашего исследования, 74% тех, кто использует систему выставления счетов, внедрили ее в свой бизнес к 2020 году, и с тех пор это число продолжает расти. Но в то же время в 2023 году 13% предприятий все еще выставляли счета-фактуры на бумаге вручную. Некоторые из них к 2024 году перешли на простейшую электронную форму в Excel/Word, которая все еще не приносит им ключевых преимуществ для эффективного ведения бизнеса. В общей сложности еще более 40% тех, кто выставляет счета по старинке, то есть без использования современных технологических возможностей. Именно здесь мы видим огромный потенциал для iDocument. Мы хотим сосредоточиться на повышении осведомленности о преимуществах выставления счетов-фактур и показать предприятиям, что с их помощью можно сэкономить время и деньги. Именно поэтому мы также подготовили проект Zrychli.to», — говорит Томаш Лоукота, директор отдела малого бизнеса и член руководства Seyfor.





Опрос был проведен среди 250 предпринимателей, 48% из которых назвали в качестве основного бизнеса услуги, 32% — производство и 20% — торговлю. 42% респондентов сообщили о годовом обороте до полумиллиона крон за последний отчетный период, 22% — об обороте от полумиллиона до миллиона крон и 36% — о продажах от одного до пяти миллионов крон.



Автоматизация выставления счетов становится ключевым инструментом для малых предприятий, стремящихся упорядочить свой бизнес и свести к минимуму потери времени и денег, вызванные устаревшими процессами.