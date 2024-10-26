Чешские стартапы покоряют мир. Получат ли они наконец государственную поддержку?

Компания Deloitte готовится объявить рейтинг Fast 50 этого года, который определяет самые быстрорастущие технологические компании в Центральной и Восточной Европе. Чешские стартапы регулярно подтверждают свой потенциал и в последние годы доминируют в Fast 50. В последние годы успеха добились не только многократный победитель FTMO, но и Prusa Research, Kiwi.com, Dodo или Simplity.



Заслуживает восхищения тот факт, что чешские компании добиваются успеха, несмотря на отсутствие в их распоряжении большого внутреннего рынка. Именно инновационные компании с глобальным охватом способны поднять всю экономику и показать нам путь к переходу к новой экономической модели, когда нынешняя исчерпала себя.



В отличие от других европейских стран, государство не идет с ними рука об руку или, по крайней мере, не стоит на их пути. Напротив, зачастую оно подбрасывает им палки под ноги. В то время, когда стартапы должны сосредоточиться на развитии своих услуг или продуктов, они сталкиваются со сложной бюрократией, устаревшим государственным управлением, частыми изменениями правил и бессмысленными запретами и ограничениями, которые усложняют планирование бизнеса. Вопрос только в том, как долго предприниматели будут терпеть такое положение дел и не уедут туда, где они смогут найти лучшую поддержку.



Согласно анализу Czech Plus, в 2023 году Чехия займет последнее место в ЕС по условиям для создания и развития стартапов. Наши данные также подтверждают, что более половины чешских стартапов воспринимают законодательные барьеры как основное ограничение для своего роста. Типичным примером является GDPR, внедрение которого влечет за собой временные и административные требования, неоправданно нагружающие динамично развивающиеся компании. Другие препятствия стартапы видят в административном бремени, сложной налоговой системе и жестких требованиях к лицензиям и сертификатам. Я предпочитаю не упоминать европейские ограничения на использование искусственного интеллекта. Стартапам необходимо предложить предсказуемую и стабильную среду, в которой они смогут сосредоточиться на инновациях и росте.



Новые технологические компании ищут решения для будущего. Но государство хочет, чтобы они подчинялись бюрократическим процессам, которые не менялись с середины девятнадцатого века. А результаты? Чехия может похвастаться тремя стартапами-единорогами — Productboard, Rohlik и Mews, — но из них только Rohlik остается на родине. Mews выбрала для своей штаб-квартиры Нидерланды, а Productboard — Соединенные Штаты.



Отдельная глава, которой должны заняться законодатели, если они не хотят, чтобы наша бизнес-среда осталась позади, — это упрощение трудоустройства иностранцев. Нехватка рабочей силы — большая проблема для технологического сектора. Поскольку мы маленькая страна, у нас недостаточно талантов в специализированных областях, не говоря уже о нехватке IT-специалистов. Однако переезд этих специалистов, которых в избытке за пределами ЕС, очень сложен как с административной, так и с финансовой точки зрения. Однако упрощение этой процедуры помогло бы местной стартап-сцене быстрее продвигать свои индустрии.



Вся проблема усугубляется вечной проблемой — нежеланием государства оцифровывать, дерегулировать и модернизировать государственное управление. Как мы можем привлечь лучших специалистов, если для каждой сделки с властями им нужен собственный почти штатный проводник по чешской бюрократии?



Почему мы не можем решать вопросы в цифровом формате и на английском или других языках?



Мы не хотим изобретать то, что уже придумали в других странах, просто посмотрите, как подошли к преобразованиям в Ирландии, Прибалтике или, лучше всего, в Израиле. Израильское правительство было движущей силой в начале бума стартапов. Вместо того чтобы поддерживать, мы регулируем.