В Германии Rohlík будет продавать продукты через Amazon

В следующий раз, когда немецкие покупатели в нескольких крупных городах отправятся за продуктами на Amazon, они на самом деле будут делать покупки в местном Rohlík. Онлайн-супермаркет Томаша Чупра объявил о заключении крупного партнерства с гигантским мировым игроком, которое позволит ему занять видное место на сайте Amazon. И, конечно же, привлечет новых покупателей. «Мы очень гордимся нашим партнерством с Amazon. Благодаря ему мы сможем еще быстрее преобразовать немецкий рынок онлайн-продуктов», — говорит основатель Rohlik Group, в которую также входит немецкий Knuspr.de. Последняя быстро растет и теперь еще больше ускорится благодаря новому партнерству.



В прошлом году объем продаж всей группы онлайн-супермаркетов вырос до 700 миллионов евро (17,8 миллиарда крон), что означает рост на 25% по сравнению с предыдущим годом. В основном это произошло за счет Германии, где компания выросла на 94% по сравнению с прошлым годом, хотя пока она работает только в Мюнхене, Берлине и Франкфурте. Сейчас на этот рынок приходится около 20% всего оборота группы.



Сотрудничество с Amazon должно дать толчок дальнейшему росту, на что Томаш Чупр ответил просто: «Это грандиозно». Amazon — настоящий гегемон рынка электронной коммерции у наших западных соседей. Его продажи в прошлом году составили 34 миллиарда евро (860 миллиардов крон). В пересчете на душу населения он даже больше, чем Alza.cz, крупнейший чешский интернет-магазин, который в прошлом году заработал около 1,6 миллиарда евро (более 42 миллиардов крон). Чтобы сравняться с ним, Alza должна была бы иметь оборот в 4,4 миллиарда евро (более 110 миллиардов крон), что почти в три раза больше, чем сейчас.



«Это даст нам огромные возможности для дистрибуции. Это похоже на то, как Apple продвигает кого-то в своем магазине приложений. Это хорошо известные истории, когда разработчики получают десятки миллионов загрузок за несколько часов», — сказал Томаш Чупр в интервью. Когда клиенты Amazon с подпиской Prime будут заказывать продукты, на экране появится логотип и предложение Knuspr. Возможность пользоваться услугами компании появится сначала в Берлине, затем во Франкфурте, а в начале следующего года — в Мюнхене. В следующем году Knuspr и Amazon планируют запустить совместную работу в Мюнхене.



Томаш Чупр рассказывает о причинах такого сотрудничества. «В целом большинство игроков электронной коммерции понимают, что рыночная модель лучше, чем держать огромные запасы и склады. В продуктовой сфере Amazon — единственный игрок, который обладает достаточной силой для создания подобных партнерств. И в то же время есть немного игроков, с которыми он готов сотрудничать, потому что компании необходимо постоянно обеспечивать одинаковое качество товаров для своих клиентов — например, доставку в течение одного дня. Knuspr справляется с этой задачей», — объясняет глава Rohlik Group.



Помимо Amazon и Knuspr, на рынке онлайн-продаж и доставки продуктов питания в Германии активно работают голландская компания Picnic и привычные розничные игроки, такие как Rewe. Доставка в тот же день — как и в других немецких электронных магазинах — все еще далека от стандарта. «Все, кто заходит на Amazon из городов, где мы осуществляем доставку, увидят наш логотип. Кроме того, Amazon будет показывать нас, например, в своих информационных бюллетенях и других маркетинговых кампаниях. Это взаимовыгодное сотрудничество для всех», — добавляет Томаш Чупр.



Кроме того, партнерство с Amazon может открыть для Rohlik Group двери для дальнейшего расширения не только в Германии, но и в других странах. В Европе американский интернет-гигант также активно работает, например, во Франции, Италии, Испании и Нидерландах.