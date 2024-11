Страховые взносы, вносимые работодателями за работников в Чехии, одни из самых высоких в ЕС

Работодатели обычно согласовывают с работниками зарплату в трудовом договоре, однако обязательные страховые взносы, уплачиваемые работодателем за работника, также значительно увеличивают расходы. Ставка медицинского страхования, уплачиваемая работодателем за работника, составляет 9%, а ставка социального страхования — 24,8%.



Для всех расчетов государственных пособий, таких как пособия по болезни или государственные пенсии, решающим фактором является заработная плата до вычета налогов, а не полные расходы работодателя на заработную плату (бывшая заработная плата сверх вычета налогов).



Обязательные страховые взносы в Чешской Республике высоки

Обязательные страховые взносы, которые работодатели платят за работников в Чехии, являются одними из самых высоких в странах — членах ЕС. При сравнении расходов на оплату труда разница между Чешской Республикой и странами — членами ЕС меньше, чем при сравнении зарплаты. Например, средние расходы на оплату труда в Чехии схожи с расходами в Португалии и выше, чем в Греции.



Расходы на оплату труда в Чешской Республике в 2024 году

По данным Чешского статистического управления, среднемесячная заработная плата до вычета налогов в первом квартале этого года составляла 43 941 крону. Средняя стоимость заработной платы с учетом обязательного социального и медицинского страхования, выплачиваемого работодателем за работника, составляет 58 794 кроны.



Самые высокие расходы на заработную плату у работодателей в Люксембурге

Несмотря на то, что все страны — члены ЕС являются очень развитыми, между ними все еще сохраняются значительные различия в оплате труда, о чем свидетельствует уровень средних расходов на заработную плату. В Люксембурге среднегодовые расходы на оплату труда в 6,2 раза выше, чем в Болгарии. В целом можно сказать, что расходы на оплату труда в западноевропейских странах Европейского союза все еще значительно выше, чем в восточноевропейских странах Европейского союза.



Сравнение стран ЕС в 2023 году

Исходя из размера среднегодовых расходов на оплату труда в 2023 году, мы можем разделить страны — члены ЕС на четыре категории. Данные взяты из публикации «La pression sociale et fiscale réelle du salarié moyen au sein de I´EU en 2023 — The Tax Burden on Global Workers (Institut économique Molinary)», поэтому методология расчета одинакова во всех странах и данные сопоставимы, все суммы приведены в евро, на конвертацию повлиял текущий обменный курс.





В первую группу входят страны со средней стоимостью заработной платы выше 60 000 евро. Это Люксембург (80 928 евро), Нидерланды (70 724 евро), Австрия (68 408 евро), Бельгия (68 250 евро), Германия (66 710 евро), Дания (63 103 евро), Ирландия (60 688 евро) и Финляндия (60 624 евро).





Во вторую группу входят страны со среднегодовыми расходами от 30 000 до 60 000 евро: Франция (59 458 евро), Швеция (58 165 евро), Италия (44 011 евро), Испания (36 982 евро) и Кипр (30 493 евро).





В третью группу с наибольшим количеством стран входят государства — члены ЕС со средними годовыми расходами от 20 000 до 30 000 евро. В эту группу стран входят Словения (27 088 евро), Португалия (26 738 евро), Эстония (26 595 евро), Чехия (25 658 евро), Греция (24 351 евро), Мальта (23 047 евро), Литва (21 033 евро), Словакия (21 007 евро), Латвия (20 711 евро) и Польша (20 158 евро).