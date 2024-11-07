Чупр выпускает облигации на сумму 3 млрд крон через Rohlik.cz Finance II

Процесс андеррайтинга третьей волны облигаций начнется сегодня, а официальная эмиссия облигаций состоится 20 декабря.





«Нынешний выпуск следует за двумя предыдущими. Они были выкуплены инвесторами в течение 48 часов», — сказал Чупр.





По его словам, группа будет использовать привлеченный капитал для рефинансирования своих обязательств, операционных резервов и особенно для дальнейшего развития, например, в виде широкой экспансии на зарубежные рынки.



Если к тому времени стоимость группы Rohlik превысит 3,5 млрд евро, или около 88 млрд чешских крон, держатели облигаций также получат премию в размере до 1,2 млрд. В выпуске участвуют J&T Banka, Česká spořitelna и PPF banka.



«Я считаю, что стоимость Rohlik превышает 10 млрд евро, то есть более 250 млрд крон, потому что я лично занимаюсь этим бизнесом. А учитывая, что предыдущие выпуски были распроданы за два дня, я полагаю, что и сейчас это будет дефицитный товар», — отметил Чупр. Облигации будут торговаться на регулируемом рынке Пражской фондовой биржи, как и облигации предыдущего выпуска.



В то же время Чупр через компанию Rohlik Investment совместно с J&T запускает новый инвестиционный фонд Rohlik Growth SICAV. Фонд будет инвестировать исключительно в акции группы компаний Rohlik. Общая стоимость фонда составит более 120 млн евро, то есть более 3 млрд крон, а ожидаемая доходность — от 15 до 20%.



Доля Чупра в фонде составит 50,01%, а J&T — 49,99%. Чупр планирует передать фонду до 47 000 акций Rohlik Group, что составляет до 7,9% акционерного капитала группы. J&T планирует передать фонду до 23 000 акций Rohlik Group, что составляет 4% от уставного капитала группы.



«Наше решение передать свой пакет акций в общий фонд — это прежде всего публичное заявление о нашей убежденности в том, что Rohlik имеет все шансы на значительный успех не только в Германии. Благодаря фонду возможность принять участие в необыкновенном подъеме чешской компании теперь открыта для более широкого круга инвесторов», — добавил Штепан Ашер, генеральный директор J&T Bank.



Чупр является основателем Rohlik Group, одной из ведущих европейских компаний по онлайн-доставке еды. Rohlik Group также стала первой чешской компанией, получившей статус так называемого «единорога», то есть компании со стоимостью более 1 млрд долларов США. По данным компании, за 9 лет работы Rohlik (октябрь прошлого года) ее услугами воспользовались около 950 000 семей. За это время сервис доставил в общей сложности более 30 млн заказов.



Согласно рейтингу журнала Forbes, Чупр занимает 29-е место в списке самых богатых чехов, ему приписывают активы на сумму 14,5 млрд крон.