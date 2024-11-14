Чешские долларовые миллионеры превратились из предпринимателей в инвесторов

По данным опроса, хотя долларовые миллионеры в Чехии позитивно настроены в своих прогнозах на следующий период и считают, что в следующем году их ждет удача, они с осторожностью относятся к текущей экономической ситуации. Под влиянием глобальных изменений и тенденций они меняют свое инвестиционное поведение и намерены воспользоваться открывающимися возможностями, особенно в энергетической и оружейной отраслях.



Чехи ожидают наиболее интересного повышения стоимости акций. В ответ на ожидаемое замедление роста фондовых рынков две трети из них планируют увеличить долю дорогостоящих и дивидендных акций за счет растущих.



Акции — это тема для разговоров долларовых миллионеров и компонент их портфеля, которому они уделяют больше всего времени и интереса на ежедневной основе. Они узнают об интересных возможностях от своего банкира или консультанта, а также из инвестиционных бюллетеней или рекомендаций инвестиционных банков.



Инвестиции в фонды прямых инвестиций из года в год считаются более привлекательными с точки зрения доходности. Вложения в бизнес привлекают не только своей прибылью, но и возможностью участвовать в росте компаний и в то же время инвестировать вместе с успешными бизнесменами.



Треть чешских долларовых миллионеров ожидают «интересного» прироста стоимости от земли под застройку, а 24% респондентов — от жилой недвижимости. Помимо Чехии, они владеют недвижимостью в Средиземноморье, то есть в Италии, Испании, Хорватии, и планируют продолжать инвестировать в этот регион.



Традиционные консервативные инструменты, такие как срочные депозиты и государственные облигации, воспринимаются чешскими долларовыми миллионерами как менее привлекательные с точки зрения ожидаемого роста стоимости.





«Продолжающееся снижение процентных ставок Чешского национального банка снижает привлекательность активов с фиксированной процентной ставкой. Поэтому снижение ожиданий роста курса было логичным, особенно для срочных вкладов и государственных облигаций», — сказал Петр Скленарж, главный экономист J&T Bank. Ограничить инвестиции в государственные облигации до тех пор, пока они не предложат лучшее соотношение риск/доходность, планируют 80% долларовых миллионеров.



Аналогичная ситуация наблюдается и с корпоративными облигациями. «Корпоративные облигации все еще остаются привлекательными благодаря купонным выплатам, которые составляют около 7-8% для чешских выпусков. Такая доходность обеспечивает солидный доход на несколько лет вперед. Однако падение процентных ставок постепенно снижает доходность новых выпусков, что может отпугнуть инвесторов, которые ищут долгосрочный хедж в виде более высокой доходности», — добавил Скленарж.